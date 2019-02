Bienvenida independencia: alimentos ‘caducados’ que sí te puedes comer

Poner una lavadora sin sustos, planchar correctamente, tender mejor (para ahorrarse en la medida de lo posible el planchado), limpiar, pagar las facturas, cocinar… Emanciparse no es sencillo y la destreza y los truquillos se van adquiriendo con el tiempo.

Así, uno comienza con recetas y consejos sencillos para recién emancipados sin experiencia en la cocina y acaba preparando unas natillas tan deliciosas como las de su abuela. O empieza sin diferenciar entre los miles de productos para la limpieza que existen y acaba regalando consejos que ni un profesional revelaría.

Destacado La historia española del yogur

Pero, hasta entonces, toca aprender. Y de la misma forma que hay que saber que hay ciertos alimentos que nunca caducan, nunca está de más saber que existe una diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Sobre ello se ha querido manifestar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): si ingieres un alimento caducado puedes poner en riesgo tu salud, mientras que si haces mismo con uno cuya fecha de consumo preferente haya pasado lo máximo que puede suceder es que “tengan peor sabor o textura”. En otras palabras, que no pasa nada si alguna vez te comes un yogur aunque en su etiqueta ponga que su periodo de ‘vida’ ha expirado. Eso sí, la OCU recalca que no hay problema por consumir este tipo de alimentos “días o semanas después, mientras no estén abiertos ni presenten signos de estar deteriorados”.

¿Qué alimentos entran dentro de esta categoría?

La OCU ofrece una lista con diez:

Por otro lado, sí que hay que tener cuidado con productos como “carnes, pollo, pescado o queso fresco”, y la OCU recomienda “abstenerse” de comerlos si está pasada su fecha de caducidad o si “no se han conservado a temperaturas adecuadas”. Ya que pueden portar microbios, bacterias o parásitos perjudiciales para la salud, como el anisakis.