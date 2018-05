¿De cuántas formas sabes cocinar una patata?

La patata es uno de los productos más habituales de las cestas aragonesas, pues, además de ser un producto muy versátil que sirve de guarnición para innumerables recetas, es un tubérculo rico en hidratos de carbono, vitamina C, potasio y fibra imprescindible en una dieta equilibrada (siempre y cuando se consuma con moderación y evitando el exceso de frituras y procesados). Sin embargo, a pesar de la popularidad y las propiedades de esta delicia venida de América, no todo el mundo conoce las posibilidades de este básico de nuestra cocina, y lo condena siempre a ser el eterno acompañante de otras preparaciones. Pero no hay que perder de vista que la patata, bien cocinada y siempre en su punto, puede ser la protagonista indiscutible de la mesa.

La perfección de la patata...