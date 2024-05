Abel Romero: "China se está haciendo con el control de los mares y el comercio mundial"

Capitán de navío (en la reserva) del Cuerpo General de la Armada, Abel Romero trabaja como analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha pilotado aviones de caza de la Armada, embarcado en el portaaviones Príncipe de Asturias. Participó en la operación Sierra Juliette de apoyo a Iraq (2003), en 2015 lideró la Operación de la Unión Europea de lucha contra las redes de traficantes de seres humanos en el Mediterráneo y ha estado cinco años de consejero en Bruselas y tres en el cuartel general de la OTAN.

¿Es más grave esta crisis que otras ya vividas en la cadena de suministro?

El mayor coste de los fletes marítimos aún puede asumirse por las empresas, pero no los retrasos. Hay muchas fábricas que funcionan ‘just in time’ y no tienen prácticamente piezas almacenadas, con lo cual se les genera un grave problema. Ahora mismo los almacenes mayoritariamente en muchas empresas carecen de ‘stock’, lo que agrava la situación para poder reabastecerse si no llegan los contenedores a tiempo. Personalmente creo que la crisis del Mar Rojo es importante pero no es crítica. Lo sería si cerrasen el paso por Malaca en vez del canal de Suez. Entonces el problema sería infinitamente más gordo que el que tenemos ahora.