Hacia una movilidad más limpia que avanza a paso lento

En plena transición hacia una movilidad más limpia pero a un ritmo más lento del que marca la Unión Europea. Así está el despliegue del coche eléctrico en España. Según Anfac, solo el 12% de los vehículos que se vendieron en 2023 fueron enchufables, casi la mitad de la media europea, del 22,3%, y en el caso del vehículo industrial, este porcentaje alcanzó apenas el 1,2%.

La infraestructura de recarga, todavía insuficiente, tampoco ayuda. Pero lo que realmente limita es el precio. Para una industria automovilística que representa el 10% del PIB en España y que está electrificando sus modelos a marchas forzadas, que el mercado interior no responda es un problema.

Para José Antonio León Capitán, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de Stellantis, «no es bueno tener una cuota de eléctricos 100% que no llega ni al 5% en España -sería cercana al 10% si se suman los híbridos- ya que las fábricas podrían plantearse qué sentido tiene producir vehículos tan lejos de donde realmente se venden.

Por eso, León Capitán reclamó un mayor apoyo de la Administración y que los planes de ayuda a la compra como el Moves se prorroguen (terminan ahora en julio), que se instalen más puntos de recarga de alta capacidad y se mejore la fiscalidad como en Portugal, sin IVA para los coches cero emisiones.

Del reto que supone hacer accesible al gran público el coche eléctrico trata el V Observatorio de la Movilidad Sostenible, elaborado por Grant Thornton en colaboración con Mobility City, de la Fundación Ibercaja, y presentado recientemente. Un estudio que aborda otros desafíos como la incorporación de combustibles sostenibles de aviación (SAF) al creciente tráfico aéreo o la apuesta por una mayor conectividad entre transporte por carretera, ferrocarril y puertos.

También incide en la descarbonización del transporte pesado y la apuesta por subir los camiones al tren ante el mandado de la Comisión Europea de que en 2050, el 45% de las mercancías se transporte en ferrocarril. Ahora en España ese porcentaje es del 4,5% (frente al 15% de media europea).

Fernando Acebrón, director de Relaciones Institucionales de Ford España, recordó, en su intervención en Mobility City, que «el 10% del coste de transformación de un vehículo tiene que ver con la logística, un factor de competitividad crítico, para una fábrica de automóviles». Por eso, explicó, tener la concesión propia de una terminal portuaria en Valencia es fundamental para distribuir los coches a 160 destinos mundiales. Si bien para lo que es el aprovisionamiento de la factoría en Almusafes solo un 2% de la mercancía llega por puerto, mientras el grueso lo hace en camión.

De la necesidad de conectar con los puertos las autopistas ferroviarias (como la Algeciras-Zaragoza, pendiente de ejecución) habló Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, que está ya con la construcción de la terminal norte para duplicar la capacidad de contenedores que tienen en este momento y que «es cero emisiones desde su diseño con seis vías de ferrocarril».

Desde Ford, Acebrón destacó que están esperando poder conectarse a puerto -la infraestructura ferroviaria la tienen, pero no el uso- y que el corredor Cantábrico-Mediterráneo pueda utilizar el ancho internacional para poder sacar también los coches por esta vía.

Partidaria de la «sincronización de tráficos» (transporte terrestre, ferroviario y marítimo) para reducir los costes económicos y medioambientales se mostró no solo la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia sino también Carla Salvadó, subdirectora general de Comercial y Marketing del Puerto de Barcelona, que pidió más coordinación entre todos los actores de la cadena logística. «Nuestro objetivo es tener antes de 2030 todo el puerto conectado: los muelles electrificados y ser autosuficientes en consumo energético y que los barcos puedan abastecerse de biogás, metanol e hidrógeno como antes lo hacían de gasoil», destacó.

Junto al uso de energías limpias, el fomento de la intermodalidad - combinar en los viajes distintos medios de transporte- se incluye en la ley de movilidad sostenible que ha de estar aprobada antes de finales de año, recordó Sonia Araujo, directora general de Innovación de Renfe, que se refirió a la inversión de más de 5.500 millones que está haciendo el operador ferroviario en renovación del parque de material para ser más eficientes.

Y puso como ejemplo el primer tren de hidrógeno bimodo, que circula en pruebas desde junio de 2023 combinando la energía proveniente de las pilas de hidrógeno y de las baterías en los tramos sin electrificar. El objetivo de Renfe, añadió Araujo, es «ser eje vertebrador de todos los modos de transporte».

Son muchos los desafíos, reconoció por su parte Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística de la DGA. «Estamos lejos, muy lejos de los designios que marca Europa» y reclamó al Estado un apoyo decidido para ejecutar corredores ferroviarios modernos que atiendan las necesidades de la economía española, así como más presión diplomática al Ejecutivo francés para hacer realidad la Travesía Central Pirenaica que comunique ambos países con una línea ferroviaria de alta capacidad.

Ángel Gil, gerente del clúster logístico de Aragón (ALIA), afirmó que será muy difícil cumplir con los objetivos fijados por Europa en electromovilidad. «Es mucho deseo y poca realidad», aseguró. Con varias líneas de trabajo abiertas, comentó que se centran en el desarrollo de un «software de gestión de aparcamientos para zonas de carga y descarga de cara a mejorar la logística de última milla».

Juan Calvo, presidente de Ágreda Automóvil, mostró su desconfianza en que se cumplan los plazos. «En infraestructuras de recarga, España no ha cumplido y además cuando se usan, desgraciadamente no funcionan», y recordó las filas de vehículos Tesla en el área de servicio 175 de Madrid Valencia donde se generaron recientemente problemas de grandes esperas para la recarga.

No obstante, Miguel Zarzuela, gestor de Proyectos de Circe Centro Tecnológico, precisó que lo del colapso en la comunidad de Madrid fue algo puntual y que el consumo del coche eléctrico por parte de los particulares va creciendo, pero dicho crecimiento no está siendo acompañado por las empresas ni por las compañías de ‘renting’. Sin embargo, «la tecnología no para de avanzar», dijo, y en junio probarán en París la carga inductiva de las baterías en movimiento con modelos de Renault y Stellantis y tienen ya desarrollada la carga bidireccional.

«Estamos ante una realidad «imparable», la de una movilidad más sostenible, en la que «todos debemos ir alineados», manifestó José Luis Rodrigo, director de la Fundación Ibercaja. «Entre entidades publicas y privadas hay que favorecer esa sensibilización y motivación de todos, empresas y ciudadanos. Sin embargo, reconoció que en la actualidad uno de los problemas es el precio de los eléctricos que sigue siendo alto frente a los de combustión térmica, aunque en el medio plazo, anticipó, dejará de serlo.

La apuesta de Sesé pasa por «ser más competitivos en sostenibilidad», destacó Carlos Giner, director de la División Corporativa de Transporte del grupo aragonés. «Utilizamos neumáticos de bajo consumo y deflectores que mejoran la aerodinámica de nuestro camiones», destacó, y sobre todo «una flota perfectamente renovada con una edad media inferior a tres años». Asimismo, indicó, son punta de lanza en lo que son vehículos modulares o duotrailers con 40 en funcionamiento en este mmento y pioneros en consumo de combustibles recuperados (unos 2 millones de litros al año) que permiten eliminar el 90% de las emisiones.

"La electrificación de flotas de reparto es fundamental en los centros urbanos"

Mar García, socia de Automoción, Industria y Movilidad Sostenible, de Grant Thornton. G. T.

¿La poca venta de coches eléctricos es solo cuestión de precio?

Indudablemente, el precio de venta es uno de los factores limitantes. La infraestructura es otro. Actualmente, los permisos y licencias para instalar nuevos puntos pueden llegar a tardar en obtenerse más de 12 meses, lo que limita el crecimiento de la red de recarga a un ritmo adecuado. Y por otro lado, el diseño de las ayudas del Plan Moves está provocando que las subvenciones no lleguen a los clientes hasta pasados varios meses y no esté teniendo un efecto tan positivo como era de esperar.

¿Se podrá alcanzar el objetivo de los 30 millones de coches eléctricos en Europa en 2030?

Noruega, Países Bajos o Alemania lideran la venta de vehículos eléctricos en Europa, y sus planes de acción deberían servir como espejo para el resto de los países. Llegar a los 30 millones de eléctricos dependerá de las estrategias que sean abordadas por los países, pero sí podría alcanzarse.

¿Y en España, cómo impulsar un despliegue más rápido?

Es crucial establecer políticas que incentiven la inversión en tecnologías de carga avanzadas y sostenibles, incluyendo opciones de carga rápida y ultra rápida, vitales para apoyar el uso de vehículos eléctricos en largas distancias. Además, es importante considerar la integración de sistemas de gestión inteligente de la energía para optimizar la demanda y oferta de electricidad reduciendo el impacto en la red. Grant Thornton está coordinando diferentes grupos de trabajo para promover esta colaboración público-privada.

¿Cuántos años hacen falta para que el eléctrico iguale su precio al térmico?

Con opciones de vehículos eléctricos más asequibles, el impulso de las energías renovables, y la previsión del coste de los carburantes, se espera que cada vez sea más habitual que los eléctricos salgan más económicos que los modelos con motores de combustión.

¿Cuándo tendrán las baterías mayor autonomía para asegurar las distancias de más de 600 km?

El desarrollo de la tecnología de baterías para vehículos eléctricos está avanzando a pasos agigantados. Actualmente, ya existen vehículos eléctricos en el mercado con autonomías de más de 500 km bajo condiciones de prueba normalizadas como el ciclo WLPT, aunque por ahora estos modelos de gran autonomía tienen un precio muy elevado que hace que no sean accesibles para todo el público. La clave para alcanzar autonomías mayores, como 600 kilómetros o más radica en la mejora en la densidad energética de las baterías, de las tecnologías de carga rápida y ultra rápida y de la eficiencia de los vehículos. No obstante, los estudios realizados por Grant Thornton con algunos fabricantes muestran como los desplazamientos de las familias y empresas pueden cubrirse de manera satisfactoria con las autonomías actuales.

En electrificar la logística de última milla es preciso avanzar, ¿no?

La electrificación de las flotas de reparto es fundamental para contribuir a una atmósfera urbana más limpia y menos ruidosa. Para apoyar esta transición, es crucial desarrollar una infraestructura robusta de recarga de vehículos eléctricos ubicada estratégicamente en los centros urbanos. Además, de establecer puntos centralizados en las ciudades para una distribución más eficiente y reducir así los desplazamientos redundantes.

¿Cuánto queda para ser realidad?

La idea es acercar los productos lo máximo posible a los destinatarios finales utilizando para las últimas etapas del reparto medios más sostenibles como bicicletas o vehículos eléctricos pequeños. Finalmente, es importante adoptar nuevas tecnologías como el uso de drones. Como señala en este Observatorio David Antelo, gerente de Desarrollo de Negocio del grupo Umiles, este es el momento idóneo ya que se están dando casos de éxito como en la ciudad china de Shenzhen, donde se usan drones para entregas de comida en ‘lockers’ completamente automatizados y autogestionados.

¿Cómo ve la movilidad del futuro?

Nos imaginamos la movilidad en las ciudades basadas en la libre elección de las personas teniendo en cuenta sus necesidades. Esta libertad debe estar disponible tanto en ciudades, zonas periféricas y entornos rurales; ser válida para ciudadanos y empresas, adaptada a diferentes rentas, ser segura, y con criterios estándar definidos en la nueva movilidad de la DGT, no enfocado en tecnologías.

Opinión: "Las ayudas tienen que continuar"

David Romeral, gerente del Cluster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), piensa que "el dato a veces es terco, muy terco". "En marzo de este año, la venta de coches 100% eléctricos en Europa no llegó ni al 14% y en España se quedó por debajo del 4,5%. Y no hagamos trampas incluyendo los híbridos e híbridos enchufables como coches ‘electrificados’ ya que llevan motores de combustión. Y esto es así porque en primer lugar, su alto coste inicial sigue siendo una barrera significativa para muchos consumidores", asegura.

"Si a esto unimos la falta de incentivos gubernamentales -donde varios países han dejado ya de subvencionar su compra-, entenderemos la caída que se ha producido en el primer trimestre del año y, sobre todo, en este ultimo mes, con un descenso en Europa del 11% respecto a marzo de 2023", incide Romeral.

"Los subsidios y beneficios fiscales para fomentar la adopción de vehículos eléctricos deberán continuar al menos hasta que los precios se igualen, porque además del precio, existen otros problemas sin resolver como la infraestructura de recarga insuficiente. Y especialmente en el ámbito rural donde es prácticamente inexistente", apunta el gerente del CAAR. Y concluye con que "si a día de hoy los vehículos con motores de combustión representan aún el 86% de las ventas en Europa y más del 95% en España será porque el consumidor todavía no cree en esta tecnología y prefiere parar a repostar y llegar a su destino a tiempo".