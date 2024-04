Mar Vaquero: "Solo esperamos que Industria anuncie las ayudas y la gigafactoría de Stellantis en Zaragoza será una realidad"

¿Ve la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas ya asegurada?

Espero que la fábrica de baterías se instale en Zaragoza.

¿Tiene datos para afirmarlo?

La expectativa la tenemos porque hemos trabajado con la empresa para ello. Figueruelas tiene las condiciones para atraer esa gigafactoría, tiene el terreno, unas condiciones del ecosistema idóneas, y una de las principales demandas de la empresa ha sido la petición de apoyos al ministerio de Industria, tema en el que Aragón merece tener los mismos apoyos que han tenido otras comunidades autónomas con proyectos similares. Ha habido también por parte de Industria un compromiso, tanto con el anterior ministro como con el nuevo, Jordi Hereu, y por tanto solo esperamos que Industria anuncie las ayudas y la gigafactoría será una realidad.

¿Por qué el Ministerio no ha hecho el anuncio?

Esperábamos que se produjese con el Perte VEC II y no fue así, no esperamos que porque se dilate el proyecto no sea una realidad.

¿Ve alguna razón política para el retraso? El presidente Azcón ha parecido sugerirlo al reclamar igualdad frente a otras comunidades autónomas.

Hemos reivindicado igualdad porque las ayudas concedidas hasta ahora (a Stellantis) han estado por debajo de lo solicitado y no han cumplido las expectativas de la empresa. No veo razones políticas, simplemente se ha dilatado la decisión. Esperamos que con el nuevo Perte se dé y por eso reivindicamos igualdad.

¿Qué puede hacer el Gobierno de Aragón aparte de lo que ha hecho ya?

El Gobierno ha acompañado a la empresa, ha otorgado 10 millones de euros para la plataforma STLA, necesaria para el funcionamiento posterior de la gigafactoría, y en todo momento ha mantenido contacto con el Ministerio, además de impulsar y apoyar la imagen de Aragón y la realidad que tiene esa parte tan importante que es el ecosistema de la automoción.

¿Puede la DGA hacer más, impulsando incentivos regionales?

Los incentivos regionales los da el Ministerio de Hacienda, nosotros lo que hacemos es tramitar esa solicitud. Stellantis, y antes Opel o GM, han tenido siempre la ayuda de los diferentes Gobiernos de Aragón. Somos conscientes de la importancia que tiene y del Gobierno de España no se puede esperar otra cosa. El de Stellantis no es solo importante para Zaragoza y Aragón, sino que es un proyecto de Estado. Stellantis supone más del 38% de la automoción en España. Es un sector estratégico y no podemos perder esta oportunidad.

¿Habrá un antes y un después de la instalación de la gigafactoría?

Habrá una transformación, como supuso la llegada de GM hace 40 años. En primer lugar, garantiza el futuro del sector, este proyecto da esperanza al Gobierno y a la empresa, pero también a todo el conjunto de empresas auxiliares y complementarias que están en Aragón. Ha habido también un acompañamiento importante a través del Clúster de la Automoción. Estamos hablando de una gigafactoría que traerá más innovación.

¿Qué es lo que más preocupa hoy a la responsable de la cartera de Economía del Gobierno de Aragón?

La economía aragonesa está en un buen momento. Cuando iniciamos este periodo se hablaba de una posible desaceleración y creo que la industria, con ese peso del 20% que tiene en la economía, por encima de la media nacional, ha demostrado músculo, potencial y fuerza para mantenerse, aunque evidentemente siempre estaremos sujetos a decisiones geopolíticas o geoestratégicas. Lo que más preocupa entre nuestros objetivos es mantener el empleo y lo que tenemos que conseguir es el equilibrio entre los perfiles profesionales que demandan las empresas y el talento aragonés.

¿Qué están haciendo para solucionar el desequilibrio actual?

Hay una relación muy directa tanto con las empresas como con la Universidad y con la Consejería de Educación, porque no hablamos solamente de formaciones universitarias. En este momento, la Formación Profesional forma también parte de nuestras prioridades. Estamos dando un seguimiento muy pormenorizado a todas aquellas formaciones que se están dando en Aragón, tanto regladas como no regladas. Ahí entra también el Inaem. Es un instrumento que tenemos que poner en valor.

¿Tendremos que recurrir a la inmigración para cubrir vacantes de empleo en Aragón?

La inmigración en estos momentos es necesaria porque complementa nuestras necesidades laborales. Las empresas comparten esa necesidad y en Aragón hay espacio y empleo para nuevos perfiles. Muchos inmigrantes han encontrado aquí una oportunidad de vida y han pasado a formar parte de ese capital humano que es indispensable para las empresas.

¿Está contenta de la evolución de la coalición de Gobierno con Vox y lo que afecta a la economía? Vox se ha manifestado en contra del Pacto Verde y la Agenda 2030 en el mismo momento en el que el presidente Azcón hablaba de refosteración.

Esa es la postura ideológica de Vox, igual que el PPtiene su propia postura ideológica. Estas posibles diferencias se explican porque somos dos partidos distintos, que nos apoyamos en diferentes modelos pero que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de Aragón. Estoy convencida de que los aragoneses están percibiendo que hay empleo, que la economía funciona y que este Gobierno ha aumentado la dotación de servicios públicos. Hemos incrementado más de un 10% el presupuesto en sanidad, educación y bienestar social, creo que eso es lo que realmente importa a los aragoneses. En el acuerdo PP-Vox nos hemos involucrado en mejorar la vida de los ciudadanos. Nuestras diferencias son solventadas porque nos une un objetivo mayor.

¿Usted está a favor de la Agenda 2030?

Convivimos con la Agenda 2030 pero no la tengo entre mis objetivos cada día. No está en mi cabeza cada vez que tengo que tomar una decisión política. Mi día a día de aspiración polítca no es la Agenda 2030.

Tienen que convivir con un Gobierno central de otro signo político. ¿Frena algo sus planes un Ejecutivo que según las empresas genera riesgos de seguridad jurídica?

El Gobierno de España ha llevado al de Aragón a erigirse en un verdadero escudo para todos los aragoneses.

¿A qué se refiere con escudo?

Ha generado una situación de desigualdad. Es el caso de la amnistía, el de la prioridad de otras comunidades autónomas ante la necesidad de buscar estabilidad para el Gobierno Sánchez. Es la financiación, donde también está priorizando el pago que tiene que hacer por el apoyo de los independentistas. Sánchez prioriza la búsqueda del apoyo de sus socios sobre la búsqueda de bienestar y prosperidad de todos los españoles. Lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. El Gobierno central lleva a cabo políticas que atacan los principios de igualdad que consagra nuestra Constitución.