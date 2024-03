Sodiar cumple 40 años financiando a empresas de Aragón

La sociedad pública de apoyo financiero a las empresas de la Comunidad, Sodiar (Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón), ha cumplido 40 años de actividad centrada en la generación de empleo y riqueza de Aragón, y ha sido objeto de celebración en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

Desde 1984, Sodiar -como instrumento del Gobierno de Aragón- ha financiado 746 proyectos empresariales por un importe de 71,5 millones de euros, movilizando una inversión global de 546,5 millones de euros, lo que supone un efecto multiplicador de 6,64 euros por cada euro invertido.

En sus cuatro décadas, esta participación en cientos de proyectos ha permitido la creación o el mantenimiento de 13.400 empleos, tanto del colectivo de autónomos como en pymes de diversos sectores.

La jornada por el 40 aniversario de este empresa pública ha sido clausurada por la vicepresidenta segunda y presidenta de Sodiar, Mar Vaquero, que ha mostrado su apoyo a una empresa "que se ha convertido en una referencia del apoyo público a la actividad empresarial en Aragón".

Vaquero ha destacado que "las empresas aragonesas no están solas, cuentan con un Gobierno que las entiende, que trabaja por ellas y que se pone a su entera disposición para alcanzar el éxito".

El acto, que ha reunido a buena parte de las empresas apoyadas por Sodiar, ha contado también con la asistencia de la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández.

Asimismo, se ha organizado una mesa redonda en la que el director general de Política Económica, Javier Martínez, ha conversado con los responsables de cuatro empresas financiadas por Sodiar: Imascono, Grupo Pronimetal, Le Pétit Croissant y Artibal que han relatado sus experiencias. A éstas y a todas los empresarios se ha dirigido la vicepresidenta del Gobierno cuando ha instado a que las compañías "aprovechen todas las posibilidades", y a que sean "reivindicativas para trasladar sus inquietudes".

Vaquero ha manifestado lo siguiente: "Estad en contacto con el Gobierno, como nosotros pretendemos hacer con todas y cada una de las empresas, y ayudarnos a construir el mejor Aragón posible. Esta tierra no puede resignarse a ser una versión peor a la que dibuja su potencial", ha concluido Vaquero.

También ha recibido el premio el ganador del diseño del Sello 'Empresa financiada por Sodiar', convocado para universitarios y dotado de una bolsa económica para estudios. El primer premio de este concurso ha sido para Maria Yubero que recibirá una bolsa de formación de hasta 1.000 euros. El segundo lo han recibido Leyre Martínez, mientras que Rubén-Vasile Marcu ha resultado ganador del tercer premio. Ambos han recibido su diploma acreditativo.

El director de Sodiar, Pedro Barreiro, ha relatado por su parte que "Sodiar fue concebida originalmente como una sociedad anónima bajo el paraguas del Instituto Nacional de Industria (INI) y, desde hace 17 años, está en manos de la Administración autonómica". El apoyo financiero de Sodiar se realiza mediante participaciones accionariales (minoritarias y temporales) y préstamos participativos. Estas fórmulas permiten que los accionistas mantengan el control de sus compañías e incrementen su solvencia. Además, el apoyo de Sodiar resulta útil para que estas empresas obtengan subvenciones y se presenten en mejores condiciones ante la negociación de préstamos bancarios.

La participación accionarial desarrollada durante estos 40 años se ha materializado en más de 150 proyectos y en 592 operaciones de préstamos. En su historia pueden destacarse proyectos con fuerte componente de I+D, como Iritec/Hiberus, Contazara, Scati Labs, Grupo Sallén Tech o Solutex. Otros, por su carácter vertebrador en el territorio, como Casting Ros, Gres de Aragón, Andopack, o Agua de Bronchales. Otros, por su carácter industrial y crecimiento posterior, como Yudigar, Alumalsa, Goma Camps, Pronimetal o Grober, entre otros. Finalmente, por carácter singular, destaca el Parque Faunístico de los Pirineos, Eólica Valle del Ebro o E- neumáticos online, entre otros.

En la definición y nacimiento de la sociedad, en 1984 y en plena reconversión económica, colaboraron numerosas personas del ámbito político, económico y social aragonés y nacional, tanto de la Diputación General de Aragón, de varias entidades financieras y del Instituto Nacional de Industria (INI), que ostentaba la mayoría societaria hasta el año 2007, cuando la participación mayoritaria pasó a manos del Gobierno de Aragón.

La empresa Sodiar no compite con las entidades financieras en el apoyo de las empresas, dada su estructura y su propia vocación de coinversión. En este sentido, el perfil medio de los proyectos financiados se suele caracterizar por una pyme o autónomo que no es atendido por la banca tradicional (o no cubre íntegramente sus necesidades), ya sea por no contar con una trayectoria todavía contrastable o por no disponer de garantías suficientes para aportar.