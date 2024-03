Las gasolineras automáticas duplican su número en 4 años, hasta las 2.100

España ha duplicado el número de estaciones de servicio automáticas en los últimos cuatro años, pasando de 1.033 en 2020 a 2.100 a finales de 2023, y representando ya el 20% del mercado español, según datos de un estudio realizado por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas (Aesae).

En concreto, el modelo de las gasolineras denominadas 'low cost' creció un 12% en 2023 y la patronal prevé que la cifra siga al alza en los próximos años, según el informe, que toma los datos a cierre del 31 de diciembre de 2023 y no contabiliza ni las estaciones de los hipermercados ni las cooperativas agrícolas. "Además de nuevas estaciones, hay un gran número de empresarios pequeños que han visto una oportunidad de negocio al implementar este modelo en su localidad. Esto sumado a la conversión de gasolineras tradicionales al modelo automático, buscando una mayor eficiencia, supone un salto adelante para el sector", indicó el presidente de esta asociación, Manuel Jiménez Perona.

Por regiones, Cataluña sigue siendo la comunidad con más penetración de gasolineras de bajo coste con un 32% del total, seguida de la Comunidad Valenciana (29%) y Madrid (25%). El resto se encuentran por debajo de la media nacional (20%).

En el extremo contrario se encuentran comunidades con poco peso de las automáticas en el mix de suministro; como Canarias (6%), Baleares (11%), Navarra (11%). Otras, en cambio, se acercan a la media, pero siguen por debajo como es el caso de La Rioja (19%), Castilla y León (19%), Andalucía (18%), Extremadura (16%), Aragón (16%) y Castilla La Mancha (16%).

En cuanto al crecimiento, Canarias (38%) y Navarra (26%) son las comunidades autónomas que más crecen. Le siguen País Vasco (25%), Madrid (22%), Comunidad Valenciana (18%), Murcia (16%), Andalucía (15%) y Castilla La Mancha (12%). Las regiones que menos han crecido, en cambio, son Baleares y Asturias, donde no se ha registrado un aumento en el número de estaciones, y Cataluña (3%).

En cuanto a nivel provincial, tan solo 15 de las 50 provincias superan la media nacional (20%). Las que más penetración presentan son Barcelona (35%), Valencia (31%), Girona (31%) y Lérida (30%). En el otro lado de la tabla se encuentran Santa Cruz de Tenerife (2%), Las Palmas (9%) y León (9%). Asimismo, las que más han crecido han sido Santa Cruz de Tenerife (50%), Toledo (37%), Cádiz (35%), Las Palmas (35%) y Álava (30%). Por el contrario, no se registra crecimiento en 15 provincias (Orense, Lugo, Asturias, Lleida, Soria, Palencia, Zamora, León, Ávila, Segovia, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Huelva y Baleares).

Jiménez Perona consideró que el motivo por el que en algunas provincias no se da un crecimiento similar al de la media nacional es "porque las grandes compañías del sector están apostando por las capitales autonómicas, donde hay una gran población y la competencia aún es escasa". Sin embargo, no dudó en que estas provincias continuarán creciendo. "Muchos de nuestros socios están trabajando en proyectos en estos territorios, y están a la espera del visto bueno de los consistorios", dijo.

A este respecto, el presidente de Aesae consideró que, aunque el crecimiento alcanzado en estos últimos años es "importante", existe un "atasco" de proyectos en ciertas localidades españolas, debido a las nuevas barreras aprobadas por algunos ayuntamientos para impedir la implantación de este modelo de negocio. Así, la asociación apuntó a las trabas de los Ayuntamientos, como "principal escollo" para que los consumidores accedan a más puntos de suministro a bajo precio.