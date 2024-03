Bruselas propone una revisión limitada de la PAC ante las protestas del campo

La guerra en Ucrania y las importaciones de grano de ese país han dificultado el trabajo de agricultores y ganaderos europeos, que han reflejado su descontento con numerosas movilizaciones en las capitales europeas. La Comisión Europea presentó en febrero una propuesta para rebajar los requisitos ambientales y simplificar el papeleo y la burocracia relacionada con las ayudas de Política Agraria Común (PAC). Este viernes, el Ejecutivo comunitario ha comunicado que propondrá una revisión "específica" de ciertas provisiones de la PAC para aligerar la carga burocrática de los agricultores y, a la vez, "manteniendo una política agrícola fuerte, sostenible y competitiva". Con esta revisión, Bruselas eximirá de controles y sanciones a los pequeños agricultores, una medida que según fuente oficiales de la Comisión Europea "no afectará a la ambición medioambiental de la UE".

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado este acuerdo como una "buena noticia" porque "recoge las peticiones sobre simplificación de la PAC realizadas por España, en nombre de nuestros agricultores y ganaderos" tras semanas de protestas.

Las propuestas se centran en modificar la condicionalidad y los planes estratégicos de la PAC y buscan reducir los controles para los granjeros europeos y dar mayor flexibilidad para cumplir con los objetivos ambientales. Las administraciones nacionales también se beneficiarán de estas medidas, que afectarán a los agricultores con explotaciones de menos de diez hectáreas y que suponen el 65% de los beneficiarios de la PAC. El Ejecutivo comunitario apunta que las medidas presentadas ayer "se complementan" con las acciones que ya está tomando en este mismo sentido. Según señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta iniciativa "diseñada en cooperación con los granjeros y los Estados miembros ofrecen flexibilidad específica para ayudar a los agricultores en su trabajo y darles seguridad".

Tierras en barbecho

Más concretamente, la propuesta revisa varios artículos de la PAC y ofrece una mayor flexibilidad respecto a las tierras en barbecho. Los agricultores podrán optar de forma voluntaria por mantener parte de sus tierras cultivables como áreas no productivas, pero no estarán obligados a respetar el límite del 4% de barbecho como se establecía hasta ahora. Se incentivará a todos los agricultores a mantener áreas no productivas beneficiosas para la biodiversidad para que esto no suponga una pérdida de ingresos.

Los agricultores también podrán rotar o diversificar sus cultivos en función de las condiciones. La Comisión asegura que la flexibilidad para diversificar cultivos en lugar de solo rotarlos, permitirá que los agricultores afectados por sequías regulares o lluvias excesivas cumplan más fácilmente con este requisito. En casos de condiciones climáticas adversas, las autoridades nacionales podrán establecer exenciones temporales para los agricultores y ganaderos afectados.

La Comisión ha pedido al Consejo y el Parlamento Europeo que aceleren las negociaciones y lleguen a un acuerdo "lo antes posible" sobre la propuesta legislativa presentada este viernes. Se espera que los primeros intercambios en torno a esta propuesta entre los Estados miembros tengan lugar el próximo 26 de marzo y fuentes de la Comisión han apuntado que esperan que la iniciativa se apruebe en la Eurocámara a finales de abril.

En paralelo, Bruselas está valorando la posibilidad de poner límites a la entrada de grano proveniente de Rusia a la Unión Europea (UE), cuya gestión se encuentra con las puertas abiertas desde el inicio del conflicto bélico. Y señala que prepara una propuesta que hará pública "pronto". Esta información se ha dado a conocer tras una conversación telefónica que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido con el primer ministro polaco, Donald Tusk.