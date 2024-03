Samper critica que la UE y el Ministerio solo realizan "gestos" hacia las protestas agrarias

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha criticado este sábado en La Almunia (Zaragoza) que tanto los responsables de la Unión Europea como los del Ministerio del ramo "han tomado una posición cómoda de gestos" frene a las protestas agrarias que mantienen a los agricultores y ganaderos en las calles desde hace más de un mes. "No son los gestos lo que hay que tomar ante lo que está aconteciendo, es un problema de fondo", ha insistido el responsable autonómico, que ha señalado que se debe "incidir más en la parte europea", porque es la que "las trabas mayores vienen del Pacto Verde".

Cuestionado directamente por la posibilidad de la concesión de ayudas directas desde el Ejecutivo autonómico, Samper ha remitido de nuevo a las gestiones realizadas por su departamento para hacer llegar 160 millones de euros en ayudas a créditos ICO Saeca para hacer frente al impacto de la sequía. Una fórmula que ha vuelto a calificar "de magistral", si bien ha vuelto a comprometerse a "rescatar" a aquellas explotaciones de jóvenes agricultores que "se han quedado fuera de estas ayudas y que tienen rentabilidad y futuro, que son las que más nos importan". Ha reconocido, sin embargo, que si bien estos préstamos son una buena herramienta, también es cierto que es "lenta", por lo que ha reclamado al ministro Luis Planas "más agilidad".

Samper ha realizado estas declaraciones en la clausura de las VII Jornadas Técnicas de Fruticultura que se celebran de forma bienal en la cabecera de la comarca de Valdejalón desde 2012. En su discurso ante los asistentes, el consejero ha apuntado a la "desconexión" que existe entre los productores y la investigación realizada por el Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), que vuelve a depender de su departamento. "Hay una desconexión que hace que no se acaben de dar los resultados", ha apuntado el consejero, que previamente ha reconocido que ante esta situación buscará "intensificar la conexión entre la investigación, la transferencia y el sector", ha dicho Samper.

"Hay muchas limitaciones por las prohibiciones gratuitas, que se tienen que circunscribir a la seguridad alimentaria, al cuidado del agua, tierra y aire, pero con aval científico y muchas veces esto no es así", ha subrayado el consejero en clara referencia a las normativas medioambientales que llegan desde Bruselas y que durante este mes tanto han criticado los agricultores y ganaderos en sus movilizaciones. Durante su intervención el consejero ha sostenido que "no hay seguridad alimentaria, ni estabilidad económica ni jurídica ni sostenibilidad, ni solidaridad, porque solo se mira la parte ambiental", al mismo tiempo que ha puntualizado que "no hay por qué ir contra lo medioambiental, pero no podemos machacar a la parte productiva y la vida de la gente".

Respecto al sector frutícola, en el que se ha centrado el acto que clausuraba en La Almunia, Samper ha abogado por "quitarle muchos palos de las ruedas, tan to en legislación, como en seguros..., porque hay que hacer todo más fácil y ágil". Para Samper, estas jornadas, organizadas por la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro, son una cita "estelar" en la que durante tres días expertos y productores han mantenido intensos debates y han intercambiado conocimiento de las ultimas investigaciones en el sector de los cultivos de frutales. Y en ellas ha anunciado su compromiso de "anexionar activos para liderar el sector frutícola a nivel nacional".

En la sesión de cierre celebrada este sábado, el tesorero de la entidad organizadora, Antonio Lozano, ha recordado el trabajo intenso que se realiza durante muchos meses para organizar este encuentro y ha avanzado que ya se está trabajando en la edición de 2026.

Desde la Escuela Universitaria Politécnica, sede del evento, su subdirector, Alejandro Acero, ha agradecido el papel de transferencia que supone este encuentro y ha incidido en su disposición a facilitarlo.