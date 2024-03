Samper invita a la plataforma AEGA a trabajar para "reconducir la situación" en el campo aragonés

Seis representantes de la plataforma AEGA, dos por cada una de las provincias aragonesas, han mantenido la tarde de este miércoles una reunión con el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, para exponer sus reivindicaciones y exigir su presencia en las negociaciones que el Departamento lleve a cabo para buscar soluciones que den respuesta al complicado momento que vive y protagoniza el sector agrario.

El encuentro, que estos movimientos espontáneos exigían con insistencia en sus últimas movilizaciones, se ha alargado durante tres horas en las que los portavoces de la asociación 'Aragón es Ganadería y Agricultura' (como así se denomina la plataforma) han detallado a Samper una larga lista de reivindicaciones, tanto para que el Departamento aragonés las ponga en marcha como para que su titular presione ante el ministro de Agricultura, Luis Planas, y que este a su vez las traslade hasta la Unión Europea, cuyas políticas critican sin ambages.

"Estamos contentos", ha señalado Pilar Cortés y Eduardo Castillo representantes por la provincia de Zaragoza y Huesca, respectivamente, que además han agradecido al consejero la convocatoria de la reunión, que les haya sentado a la mesa en la sede de la Consejería y que haya escuchado sus demandas. Y están satisfechos, porque a partir de ahora, ha explicado Cortés, trabajarán conjuntamente con el departamento para "reconducir la situación y aminorar el malestar que existe en el campo".

No participaran en las mesas de negociación que el consejero de Agricultura ha acordado por la mañana con las organizaciones agrarias, a las que considera los interlocutores válido, pero escuchará en reuniones "paralelas" las propuestas de este movimiento espontáneo que asegura no sentirse representado por los sindicatos del sector. "No estaremos sentados en la misma mesa, pero trabajadores de forma paralela", han insistido los representantes de AEGA, que han reconocido que el consejero se ha comprometido a presentar "contactos de trabajo", si bien por el momento no hay fecha definida.

La plataforma ha reconocido que si la invitación de Samper para sentarse a trabajar "quizá les haga reconducir las protestas", aunque sus representantes no han descartado continuar con las movilizaciones, entre ellas, las que tenían convocadas este viernes en Huesca y ante las puertas de la consejería de Agricultura en Zaragoza.

El consejero ha insistido en el "esfuerzo" realizado por su Departamento para "reconducir la situación y abordar soluciones". Solo trabajando todos juntos, ha insistido, "es como se solucionan las cosas".