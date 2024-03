UAGA advierte del "estrés económico" que sufren los jóvenes ante la demora del pago de las ayudas del Gobierno de Aragón

No son muchos los jóvenes que optan por dedicar su vida profesional a la agricultura o la ganadería. Pero los que lo hacen deben realizar fuertes inversiones para la compra de maquinaria, para la construcción de un almacén agrario o una nave ganadera, para arrendar la tierra en la que iniciarán su actividad, para la plantación de sus árboles o la instalaciones del riego… Y, aunque disponen de ayudas públicas del Gobierno de Aragón -enmarcadas en el Plan de Desarrollo Rural- para facilitar la incorporación, tienen que adelantar el desembolso porque no las reciben hasta que no acreditan mediante una certificación que están cumpliendo los compromisos adquiridos para los que recurren a herramientas financieras como los créditos bancarios.

El problema surge cuando las ayudas no llegan en el momento en que se esperaban pero la entidad financiera reclama el pago de la amortización correspondiente. Es lo que está sucediendo actualmente, según denuncian desde UAGA, que exige a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación que “cumpla con los plazos establecidos” para realizar el abono de estas subvenciones.

La responsable de la sección de Jóvenes de la organización agraria aragonesa, Ester Rubio, reconoce que no es que anteriormente existieran unos plazos que se cumplían a rajatabla, pero asegura que "más o menos" se realizaban cuatro abonos al mes que solían coincidir con cada trimestre, de modo que si se presentaba la certificación en diciembre, la ayuda llegaba en marzo. "Esos plazos no se están cumpliendo ahora. Hay casos de jóvenes que presentaron su justificación en noviembre y ya sabemos que en marzo no van a cobrar", explica Rubio, que insiste en que actualmente los jóvenes están presentando la documentación en los Servicios Provinciales de Agricultura para que les certifiquen sin saber cuándo van a cobrar. "Y entonces el problema lo tenemos con las entidades financieras con las que sí que hay que cumplir los plazos de pago a rajatabla", añade.

A ellos se suma la complicada situación económica en las que encuentran muchas de las explotaciones, que arrastran dos campañas de malas cosechas por la extrema sequía, con los que los retrasos del Gobierno ha contribuido a disparar el "estrés económico" de las explotaciones. "Muchos jóvenes están en una situación límite", advierte la representante de la organización agraria, que añade que las personas que se incorporan mediante la subvención de la administración pública están sometidas a un elevado número de inspecciones que complican todavía más los tiempos de pago.

Ante esta complicada situación, UAGA-COAG reclama que las ventanas de pago de la administración "deben tener un calendario establecido o cumplir unos plazos, de forma que las solicitudes presentadas en ese periodo puedan, una vez cerrada la ventana, cobrar en el plazo de un mes".

Y no solo lo reclaman para las subvenciones por incorporación. UAGA explica que cuando un joven solicita las ayudas de la PAC por primera vez, o accede a derechos a la Reserva Nacional o los recibe mediante la cesión de otra persona, la lentitud del procedimiento burocrático impide que se cobre en el año natural e incluso que sepa cuándo esa subvención le va a ser abonada. “Y lo que aún es peor, como ese joven no tiene un histórico de PAC tampoco puede solicitar a su entidad financiera un anticipo de la ayuda”, matiza Rubio, que insiste en que todos estos impedimentos complican todavía más el necesario relevo generacional que necesita el sector.