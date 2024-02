La FIMA más tecnológica abre hoy en un clima de tensión y protestas en el campo

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) abre sus puertas este martes en el recinto ferial de Zaragoza en un clima de máxima tensión. Aunque las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, Araga y UPA) en plena oleada de protestas han anulado la tractorada convocada en un gesto por no entorpecer la inauguración, nadie sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir. Las movilizaciones de grupos de agricultores, hartos de que no den soluciones al campo que se vienen repitiendo desde el domingo 4 de febrero, podrían provocar colapsos en los accesos a un certamen que congrega del 13 al 17 de febrero a 1.237 expositores de 35 países (140 aragoneses) y que puede reunir a entre 100.000 y 200.000 visitantes.

Los organizadores de la FIMA son conscientes del contexto de crispación en que se va a celebrar. Manuel Teruel, presidente de la Feria de Zaragoza, espera que estas tractoradas que continúan y que los agricultores piensan mantener no desluzcan un certamen que llevan dos años organizando y que constituye una auténtica apuesta por la innovación y la sostenibilidad de la actividad agraria. Un sector que se encuentra actualmente en una verdadera encrucijada por la excesiva burocracia, los costes que ahogan a las explotaciones agrarias y unos precios que les hacen no ser rentables por la competencia desdeal del producto que viene de terceros países.

Precisamente, el consejero de Agricultura, Ángel Samper, pretendió este lunes aliviar en parte esta tensión que existe entre organizaciones agrarias y una plataforma en Aragón (que dice no tener mucho que ver con la 6F que ha surgido en otras comunidades) sentándolas a la misma mesa en una cita que se prolongó más allá de las 22.00. Quiso escuchar las reivindicaciones de ambos para consensuar un catálogo que presentarle al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, con quien se reunirá el miércoles ya que su intención, después de la inauguración de FIMA, es trasladarse a Bruselas.

Mientras tenía lugar esta cita, las redes sociales hervían con las propuestas de grupos de agricultores aglutinados por la Plataforma sobre cómo continuar con las movilizaciones y mantenerlas hasta que no les de una respuesta satisfactoria el Gobierno central, el autonómico y la Unión Europea.

La semilla de la discordia fue la anulación por parte de las organizaciones agrarias, consentida también al parecer por algunos miembros de la plataforma, de la tractorada de este martes. Al parecer, esta decisión comunicada a los medios sobre las 17.30 de la tarde provocó un cisma entre agricultores que han secundado las protestas, y que en muchos casos pertenecen a las organizaciones agrarias, y los que no son afiliados ni participan de ninguna sigla sindical ni de partidos y que están especialmente molestos porque se les intente instrumentalizar políticamente y vincular con Vox.

José María Alcubierre, secretario general de UAGA, reconoció que lo que quieren es que las administraciones “hagan los deberes” y señaló que lo primero que le van a pedir al consejero es "flexibilizar la PAC, ayudas directas por la sequía, que se pongan en marcha las ayudas a la modernización de las explotaciones e incorporaciones de jóvenes agricultores porque están paradas desde 2023; y al Gobierno de España que cambie la normativa para defender la agricultura profesional; y a la Unión Europea que debata con el sector los contratos que establece con terceros países”.

Desde Asaja, su secretario general, Ramón Solanilla, rehusó hacer declaraciones hasta que acabase la reunión con el consejero.

El presidente de Araga, Federico Lorente, mostró por su parte su disposición a seguir apoyando las movilizaciones de los agricultores y trasladar sus reivindicaciones, convencido de que “mientras no sean atendidas, deben de continuar”.

“Lo que queremos es lanzar un mensaje de unidad. Todos juntos en defensa de la agricultura”, dijo José Manuel Roche, secretario general de UPA, antes de entrar en la reunión. “Queremos que FIMA sea un punto de encuentro de un sector con muchos retos y que su imagen salga beneficiada y no sea la de la confrontación”, dijo, pese a esta movilización que persiste y que resulta bastante “incontrolable”, admitió.

El problema es que muchos de los agricultores afiliados a las organizaciones agrarias que han participado en las protestas tienen dudas de si seguir o no a sus organizaciones que han anulado la tractorada en FIMA. También hay temor por parte de los no afiliados a las organizaciones agrarias a que puedan desvelar las protestas que están organizando y se elimine el efecto sorpresa que han utilizado hasta el momento para hacer visibles sus reivindicaciones. Además, la propia plataforma no es homogénea y aglutina pensamientos dispares que cuestionan también algunas opiniones de sus propios representantes.

Uno de ellos, Rubén Blasco, ha mostrado su desacuerdo con “cuatro organizaciones agrarias que para un solo sector generan divisiones y confusión en el mensaje, nula movilización y una red de servilismos entre sus representantes y los políticos que los mantienen”. No pueden decir ahora que “defienden lo mismo que la Plataforma”, ha señalado, porque “nunca lo han defendido y han negociado lo innegociable sin levantarse de la mesa”. Y ha puesto el ejemplo de las 100 medidas impuestas al agricultor: “Le rebajan diez pero seguimos con otras 90 asfixiantes”, explicó, a la vez que reconoció que “estas organizaciones se han quedado fuera de la movilización por ser la muleta de contención de los propios agricultores”.

Asimismo, indicó que lo único que pretenden es defender la agricultura para que no le ocurra lo mismo que a la industria española en los años 80, que la descapitalizaron y paso a manos de multinacionales y países terceros en gran medida.