Agricultores de varias comarcas cortan de forma intermitente la A-23 en Paniza

Cerca de medio centenar de agricultores, al margen de plataformas y organizaciones del sector, realizan cortes intermitentes del tráfico en la autovía A-23 a la altura del kilómetro 232, en el término municipal de Paniza.

En la concentración participan productores de varias localidades del Campo de Cariñena, a los que se han unido varios llegados desde la comarca central, Valdejalón y, a última hora de la mañana, de la Comunidad de Calatayud. La circulación se detiene, aproximadamente, a lo largo de 30 minutos en un sentido, mientras el otro tiene paso libre. Todo ello bajo la coordinación de la Guardia Civil.

"Queremos que nos escuchen en la DGA, en el Gobierno central y en Europa. Queremos menos burocracia, que se eliminen los ecoesquemas de la PAC y que se den facilidades para los jóvenes que quieren estar en el campo", enumeraba José Manuel Cebrián, viticultor de Paniza. A todo ello, reclamaba ayudas directas para la vid, punto de acuerdo con otros de los presentes, como Germán Agudo, de Cariñena: "Necesitamos ayudas para las viñas, que llevan dos años con sequía y muchas plantas están muriendo", comentaba. A eso añadía que "exigen mantener un manto vegetal que en secano es inviable totalmente".

Para Cebrián, otra de las exigencias es que "se retiren las denuncias" interpuestas durante estos días de protestas. "Las faltas en la circulación van por una parte, pero creemos que por manifestarse no puede ser", subrayaba.

Entre los participantes se encontraban varios de Valdejalón, como Ricardo, de Calatorao, que argumentaba su presencia en la necesidad de "hacer más fuerza e ir todos a una". A las quejas por la competencia desleal de productos extracomunitarios, sobre algunos puntos de la Agenda 2030 y de la PAC, Ricardo sumaba el problema con la plaga de conejos en esta zona.

"Nos limitan la producción, secan árboles, arruinan cosechas, dañan infraestructuras de riego…. Y con la caza no es suficiente", insistía. Por ello, pedía un plan integral, en el que se dé pie a introducir métodos como el uso del fosfuro de aluminio: "Y si no se toman medidas o no nos dejan, que se nos indemnice", valoraba. En el caso de Armando, con fincas en Tosos y Villanueva de Huerva, otro de los problemas eran los corzos y las cabras. "Se comen los brotes vertes y la caza está muy limitado, y van unos rebaños…", confesaba.

Otras voces

Para Eva, de La Almunia, valoraba que "el sector ha hecho un frente común, por encima de los cultivos de cada uno". "Aquí tenemos unas certificaciones, unos controles estrictos. Si la gente va al supermercado y no mira el etiquetado, siendo que en otros sitios se utilizan productos considerados como cancerígenos, es una irresponsabilidad", valoraba. Desde la comarca central, quedaban estacionados en las rotondas de acceso a la A-23 varios tractores de Jaulín, Cadrete, Muel…

"Vamos a hacer toda la fuerza que podamos. Para muchos, un día aquí es un día perdido de trabajo, porque si no vamos nosotros nadie nos hace la faena. Pero tenemos que hacerlo", incidía Jorge Cadena, de Botorrita. En sus reivindicaciones, las ya sabidas: menos burocracia, críticas a la PAC y al cuaderno digital. "Muchas de estas cosas te exigen tener un gestor y eso es más gasto todavía", reclamaba.

Hasta la zona se desplazaban varios agricultores de la zona de Calatayud que decidían sumarse al acto reivindicativo. Lo hacía después de una larga deliberación y tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de los dos guardiaciviles asesinados por la embestida de una narcolancha en la localidad gaditana de Barbate.