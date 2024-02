Nace S0S Rural para aunar el descontento del campo y salvar este sector estratégico

Defender las explotaciones agrarias, ganaderas, pero también la pesca, la caza y todo lo que son actividades ligadas a la producción de alimentos en los pueblos es lo que pretende la asociación SOS Rural, constituida hace once meses en Murcia, y que se ha presentado hoy en Zaragoza aprovechando el tirón que tiene FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola que abre sus puertas mañana.

"Nacimos en primavera de 2023 y hoy vamos a presentar 13 medidas en defensa del medio rural y del campo" al entender que "España tiene ser autosuficiente en alimentación y no depender de países terceros como Marruecos o Argelia, que es muy peligroso", ha señalado Natalia Corbalán, la portavoz nacional de SOS Rural en Zaragoza.

Lo ha hecho al dar a conocer este lunes, junto a su secretario general Javier Poza, los objetivos de una organización que surge de una de las asociaciones, Fundación Ingenio, más importantes de productores de hortalizas del campo de Cartagena.

"No queremos defender solo el sector primario, sino también al transporte, al turismo rural, a todo lo que supone vida y empleo en los pueblos que concentran a 9 millones de habitantes en este país", ha dicho Corbalán, desde SOS Rural, una asociación "apartidista, que representa sobre todo a pequeños y medianos agricultores", ha dicho y que busca dar un giro a esas políticas que "desde Bruselas y las diferentes administraciones no han hecho sino maltratarles".

De ahí, ha constatado Corbalán, el malestar que se vive en España desde el pasado 6 de febrero con tractoradas espontáneas por toda la geofrafía nacional "en una movilización que ha surgido a través de las redades sociales para reivindicar que ese sector, proveedor de alimentos es importante y estratégico".

"Lo veníamos advirtiendo desde hace meses", ha recordado Corbalán, que el malestar de los agricultores holandeses, en principio, se contagiaría a toda Europa y así ha sido, ha señalado. "Pasó a Alemania, luego a Francia, y ahora a España", ha recalcado la portavoz de SOS Rural, quien ha dado repaso a lo que han hecho hasta ahora para apoyarles.

Cuando tanto se defiende la sostenibilidad, hay que garantizarla también para el medio rural español, "un sector estratégico e imprescindible", ha añadido, mencionando la manifestación que protagonizaron el 14 de mayo de 2023 en Madrid, así como la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que han presentado en Bruselas para recoger un millón de firmas y preservar la tierra dedidada a la producción agrícola y ganadera frente a actividades energéticas u de otro tipo y seguir sosteniendo así la despena en España y la soberanía alimentaria.

Asimismo, ha apuntado Corbalán, han presentado en el Congreso español también una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para salvar esa 'ruralidad' y forma de vida amenazada por la burocracia y la competencia desleal del producto traído de países terceros que no respetan las normas medioambientales ni de ningún otro tipo que exige Europa a los productores españoles y europeos

"Trabajamos porque no se sigan destruyendo terrenos de regadío y hacer que por ley no se pueda especular y se sigan retirando hectáreas para cultivar alimentos o para la propia ganadería extensiva. Que no destruyamos un sector que es vital", ha insistido Corbalán.

La protección de tierras agrícolas frente a otros usos y la presión de "lobbies de energía solar y renovables", la modificación de la Política Agraria Común para que sea más facil y no tan farragosa para el agricultor y evitar que se use como moneda de cambio por España en cualquier tratado comercial que se firme con otros países; así como defender el papel que sigue teniendo la agricultura extensiva y que la política pesquera común vuelva a sus orígenes son algunas de las reivindicaciones que ha planteado SOS Rural.

Poza por su parte ha insistido en la necesidad de hacer cumplir una "cadena alimentaria justa" en la que el productor no vaya a pérdidas y el consumidor pueda seguir comprando frutas y hortalizas y que "no conviertan en un artículo de lujo" sino que tengan unos precios razonables.

Ha defendido igualmente que se proteja la superficie de regadío, que representa un 25% en España, "de acuerdo a cada cuenca", así como una política comercial justa con terceros países para salvaguardar la producción nacional, y también el papel tradicional que ha jugado la caza en España y que ha de preservarse frente "a la demonización que ha sufrido".

El secretario general de SOS Rural ha querido acabar su intervención con un mensaje optimista. "Hay futuro para la España vaciada", ha dicho, al anunciar que esta misma semana presentarán un "plan de choque" para salvaguardar las formas de vida y trabajo en el medio rural.

Por último Corbalán ha insistido en que SOS Rural se presenta con "luces largas" que no han nacido ahora de forma oportunista con las protestas de los agricultores sino hace ya once meses y que su vocación es "integradora". Ha señalado que no están por ahora las organizaciones agrarias porque muchos de los pequeños y medianos agricultores a los que dan voz no se sienten representados por ellas, sin ningún ánimo, ha especificado de cuestionarlos, sino de aunar fuerzas.

"Al campo no le hace falta división, no quiero alentar nada de eso, sino sumar fuerzas", ha concluido la portavoz de SOS Rural.