Las organizaciones agrarias anulan la tractorada prevista en la apertura de FIMA

La tractorada convocada por las cuatro organizaciones agrarias representativas del sector ha quedado anulada. Así lo han decidido al mediodía la dirección de UAGA, Asaja, Araga y UPA, junto con algunos representantes de las tractoradas espontáneas y el propio comité de dirección de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) que va a celebrarse desde mañana martes día 13 al 17 de febrero.

Prefieren así las organizaciones agrarias proteger FIMA que dañarla cuando todos los ojos del sector, nacionales e internacionales, tienen la mirada puesta en este certamen.

Desde dichas organizaciones aseguran que han anulado la tractorada prevista y no cortarán los accesos a FIMA. Hay que ver todavía si los organizadores de las tractoradas espontáneas hacen lo mismo ya que una parte presente en la reunión se ha comprometido a no intervenir, pero responden solo por algunos de los agricultores y no por todos.

Además, se propone una concentración en el stand de UAGA-COAG de todos los afiliados que quieran participar. Es a las 10.30 en el pabellón 7.

Al mismo tiempo, desde FIMA han agradecido este gesto a las organizaciones agrarias para no entorpecer el desarrollo de una de las ferias más importantes de la ciudad que tiene los hoteles con una ocupación del 78% aunque seguramente en el segundo o tercer día del certamen se alcance el 91%.

Desde FIMA han asegurado que la convocatoria de la tractorada no había restado visitantes a un salón que espera alcanzar entre los 100.000 que tuvo en 2022 y las 200.000 que alcanzó en 2020, justo antes de la pandemia.

Por último, desde UAGA han trasladado que trabajarán para que esta "explosión del sector y las movilizaciones de estos días revieran en cambios estructurales que ayuden a mejorra la situación de las personas que viven de la agricultura y la ganadería". Y han abundado en que lo que quieren es que "todo ese sentimiento de protesta se canalice en que haya resultados palpables a corto y medio plazo".