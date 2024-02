Stellantis retrasa el inicio de la producción en el turno de tarde por el bloqueo de tractores

La fábrica de Stellantis en Figueruelas no ha podido arrancar la producción en el segundo turno de trabajo de este lunes al no contar con los operarios suficientes, ya que muchos no han podido acceder a la Factoría por el bloqueo de los tractores de agricultores que protestan por su situación.

Según ha confirmado la compañía, 9 de los 29 autobuses que trasladan a los trabajadores a la planta no han podido acceder a esta por los bloqueos. Esto ha hecho que varios departamentos de la factoría no hayan podido realizar sus tareas.

Eso es lo que ha ocurrido con la nave 3, la de Montaje y Acabado Final, fundamental para el ensamblaje de los modelos que pasan por la cadena. La planta produce en la actualidad el Opel Corsa, el Opel Crossland, el Citroën C 3 Aircross y el Peugeot 308.

Los afectados por estos bloqueos han sido los trabajadores que debían comenzar su turno a las 14.00 hasta las 22.00. Esta no ha sido la primera vez que han sufrido retrasos por este mismo motivo. La primera semana de concentraciones de los tractores afectó también al turno de tardes, el martes 6 y miércoles 7 de febrero, que les imposibilitó la entrada normalizada a trabajar.