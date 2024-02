El precio de la obra nueva se dispara en Aragón: "La vivienda tiene seis cifras, la cerveza una"

Mientras el coste de la vivienda usada se mantiene al alza, el de la obra nueva tampoco para de subir en Aragón. De hecho, según datos facilitados por la Sociedad de Tasación, el valor medio de compra de una casa de nueva construcción ha crecido más de un 20% desde 2013, año en el que los precios bajaron considerablemente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, adquirir un inmueble de obra nueva costaba 1.755 euros por metro cuadrado de media, frente a los 2.126 euros que se registraron en el último trimestre de 2023. Esto se debe, principalmente, a que existe una mayor demanda que oferta.

La Sociedad de Tasación, en un estudio sobre la obra nueva en España, confirma que el año pasado el precio de este tipo de viviendas se incrementó un 4,4% el último año, pasando de 2.037 euros por metro cuadrado a 2.126 a inicios de 2024. Por capitales de provincia, a nivel nacional destaca el crecimiento de Zaragoza, al ser la segunda ciudad de interior (solo por detrás de Madrid) que más aumento registró en 2023, con una variación anual del 4,5%. La obra nueva estableció su precio medio en 2.195 euros en diciembre en la capital aragonesa. Mientras, en Huesca este mismo dato fue de 1.630 €/m2 (con un auge del 3,2%), y en Teruel de 1.554 €/m2 (un 2,2% más).

Con todo, este crecimiento ha sido la tónica general en el resto del territorio nacional, según explica Sergi Urquizu, delegado general en Aragón de Sociedad de Tasación. "Aunque estemos en una situación de bajada de actividad inmobiliaria hipotecaria por de la guerra, venimos de unos ciclos de crecimiento de precios que fueron interrumpidos por la pandemia", detalla. Sigue habiendo más demanda que oferta de obra nueva, a pesar de que se está promocionando bastante, sobre todo en Zaragoza. "En Aragón seguimos estando lejos de los precios máximos que se alcanzaron en 2007. Ha ido variando tras los ciclos, con una tendencia al alza", puntualiza. Por contextualizar, en ese año se rozaron los 3.000 euros por metro cuadrado de media en la obra nueva.

Evolución del precio de la obra nueva en Aragón

Promociones de viviendas en construcción en Arcosur. Francisco Jiménez

A diferencia de la usada, la casa de nueva construcción "no da posibilidad a la negociación", por lo que es un tipo de producto que siempre suele ver incrementado su coste de una manera paulatina. "La tendencia sigue siendo alcista, porque los costes se resisten a bajar, pero se da con menor fuerza en Aragón", comenta Urquizu. El encarecimiento de los tipos de interés ha provocado que se reduzca la actividad inmobiliaria e hipotecaria, motivo por el cual se prevé que estos precios sigan subiendo. "Hay una cierta expectativa de que los tipos se pueden ir ajustando durante el segundo semestre y que esto estimule la actividad", añade el delegado general de la Sociedad de Tasación en la Comunidad.

El caso de Zaragoza

Según este estudio, Zaragoza es la segunda capital de provincia del interior de España con la obra nueva más costosa. "No obstante, dentro del ámbito nacional no es una ciudad que esté cara", declara Urquizu. De hecho, esta tasadora precisa también un índice de accesibilidad, indicador que determina la relación entre el precio medio de la vivienda y el nivel de endeudamiento en la adquisición de la misma, teniendo en cuenta la renta media de los ciudadanos ocupados. Este continúa con una tendencia "descendente", hasta situarse en 102 puntos en Aragón en el cuarto trimestre de 2023. Son tres puntos menos que en el trimestre anterior y 20 menos que hace un año. Teniendo en cuenta que el punto de equilibrio es 100, en Aragón es necesario hacer un esfuerzo económico menor del máximo adecuado para acceder a un hogar. "Esto significa que la Comunidad no está en una situación grave", asevera Sergi Urquizu. La demanda, en estos momentos, también está "embolsada" por los tipos de interés, pero este experto se muestra optimista con el futuro ya que "en la capital aragonesa se está promocionando".

Para Rafael Espés, coordinador técnico de la tasadora Tinsa en Aragón, desde el 2009 la capital aragonesa "no tuvo mercado", y no fue hasta 2015 cuando se reactivó por zonas y tipologías. "Ahora mismo, en todo el territorio no se han recuperado los costes máximos del estallido de la burbuja inmobiliaria", considera Espés. La subida de los valores ha sido "progresiva", incide, pero "sin tasas sorprendentes", con una media de incrementos de un 5% o 6% cada año. "Este crecimiento es natural. Que el mercado tenga sus recorridos es positivo", añade. De hecho, cada zona "tiene sus normas" y la promoción es una actividad empresarial, "que se hace para no perder dinero".

Al final, desde 2015 la situación del mercado de la obra nueva "se ha normalizado". "Ha crecido igual que el resto de costes de la vida cotidiana. La gente se sorprende porque la vivienda tiene seis cifras y la cerveza, por ejemplo, una", asegura Rafael Espés. El principal problema, en su opinión, es que este sector "debe abrirse" a más zonas de Zaragoza. "Si no hay una disposición clara de la administración para facilitar desarrollos controlables que se han propuesto y estos se ralentizan, al final la oferta se da en los mismos lugares", comenta Espés.

Así, durante los últimos años, Parque Venecia casi ha culminado su expansión, al igual que Miralbueno, mientras que Arcosur ha ido "a su paso". "Tiene una dimensión enorme, es una intervención de una escala desproporcionada para un mercado como el de hoy", asevera el coordinador técnico de Tinsa. No obstante, en la capital aragonesa "sigue habiendo oferta de esa horquilla de entre 150.000 y 700.000 euros", muy necesaria para la ciudad, que se mueve "dentro de muchas tipologías". Actualmente, según Idealista, hay comercializándose 88 promociones en la ciudad. El mayor volumen se da en Arcosur, aunque también se concentran algunas de un menor número de viviendas en otras áreas como Miralbueno, Oliver, Delicias o Vadorrey.