El 'rent to rent' sigue creciendo en Zaragoza. Lo que al principio nació en la ciudad como una fórmula muy poco recurrente va ganando enteros con el tiempo. De hecho, cada vez afloran más inversores o incluso pequeñas empresas que alquilan un piso entero que luego subarriendan por habitaciones. Y (casi) todos ganan: el propietario se desentiende de la gestión de la vivienda y la compañía obtiene un beneficio. Su auge se debe, principalmente, a la escasa oferta de alquiler asequible, aunque todavía no supone un porcentaje alto dentro del mercado inmobiliario.

La fórmula es simple. Generalmente, son los propietarios los que contactan con estas empresas (aunque también sucede al revés), interesados en que les alquilen su vivienda. Pactan el subarrendamiento de las habitaciones (es necesario el consentimiento del dueño del piso) y los inquilinos se ponen manos a la obra. Reforman la vivienda y la dividen en dormitorios para luego subarrendarlos por una cantidad fija y, así, conseguir un beneficio. Por otra parte, el que contrata los servicios ya no tiene que preocuparse ni de posibles reparaciones, ni conflictos entre los arrendatarios, y se aseguran que el alquiler se abona cada mes.

Muestra de su crecimiento es el caso de Daniel Sánchez y Elisa Lorda. Estos dos jóvenes comenzaron a experimentar con esta fórmula en Zaragoza hace un tiempo y, visto que cada día reciben más contactos, decidieron formar una pequeña empresa hace un año. Ahora, tienen más de 50 alquileres e incluso explican cómo funciona el 'rent to rent' en redes sociales. "Como hemos visto que ha crecido bastante, nos hemos formalizado. Mucha gente dice que aplica este método, pero no lo hacen correctamente. Nosotros reformamos gratis y le añadimos un valor a esa vivienda", especifica Sánchez.

De hecho, calculan que, tras la renovación, el piso incrementa su valor en un 20% o 25%. La cantidad que invierten depende de la tipología de vivienda. "Hemos llegado a meter entre 15.000 y 20.000 euros, y también solo 5.000. Depende de la zona, de las dimensiones...", expresa Daniel Sánchez. No obstante, hay propietarios que contactan con ellos para que solo gestionen a los inquilinos y no quieren renovaciones. "Haces que se olvide de la gestión y que no se tenga que preocupar por problemas entre los arrendatarios, o que si se rompe la lavadora la tenga que cambiar", ejemplifica este inversor.

En su caso, a pesar de la reforma no suelen pedir a los dueños del piso una rebaja en el precio del alquiler, aunque todo depende. "La plaza de garaje se la suele quedar el propietario. Hay casos en los que el piso está súper bien y nos lo ofrecen por 1.000 euros al mes, pero nosotros les damos más, y otros en los que pasa totalmente al revés", añade Sánchez.

No obstante, no cualquier inmueble sirve para el 'rent to rent'. Alquilamos y Reformamos necesita que la vivienda tenga al menos cuatro dormitorios y un salón de amplias dimensiones para hacer una habitación más. "Primero, porque esto le da más rentabilidad y, segundo, así se evitan posibles fiestas entre los inquilinos", precisa Sánchez. La limpieza de las zonas comunes corre a cargo de la empresa. "El propietario piensa: 'Además de la despreocupación, recibo el dinero, no tengo quejas y mi vivienda no solo está reformada sino que está en constante renovación'", relata uno de los socios de la empresa.

Otra de las empresas con más solera en el alquiler de habitaciones en Zaragoza es el Grupo Naera, que nació hace unos tres años de la mano de los socios Eros Euclides, Nacho Lahorga y Rafa Ferrer. En la actualidad, gestionan más de 250 habitaciones en la capital aragonesa. "Nosotros hemos crecido bastante y sí que hemos notado un incremento del interés, ya sea porque los propietarios vienen predispuestos o porque nos recomiendan conocidos suyos", explica uno de los creadores, Lahorga.

"Nos vienen muchos recomendados, gente que les dice a sus amigos que están con nosotros y se interesan. Hemos notado esa diferencia, que hay cada vez más propietarios que se abren al mercado del alquiler de habitaciones", destaca Nacho Lahorga. De hecho, opina que, por culpa de la Ley de Vivienda, muchos dueños de casas optan por pasarse al arrendamiento de habitaciones en lugar del tradicional, dada la inseguridad jurídica que les provoca. "Hay mucho desconocimiento en este mundillo y muchos se lanzan a hacerlo solos, pero duran dos o tres meses, y acaban optando por una empresa que gestione los pisos como nosotros", añade.

Aunque es cierto que también conoce algún caso en el que algún poseedor de vivienda se ha vuelto al alquiler tradicional, Lahorga asegura que "ha crecido mucho tanto la demanda como la oferta de las habitaciones en alquiler en Zaragoza". De hecho, considera que, desde que comenzaron hace tres años, se ha pasado de unos 50 anuncios a unos 600.

En su caso, también reforman la vivienda que pasan a gestionar, por importes que rondan los 3.000 euros, aunque también ofrecen solo el servicio de administración por 50 euros más IVA por dormitorio. "Primero, realizamos una criba de la gente que va a entrar a las habitaciones. Pedimos las dos o tres últimas nóminas y el actual contrato de trabajo, o, en su defecto, un avalista. A raíz de ahí, se hace una visita presencial al piso con las habitaciones que quieren alquilar y se les pregunta sobre los motivos por los que buscan el arrendamiento y cómo fue la convivencia en su anterior vivienda", manifiesta Lahorga. Si pasan, se hacen con el dormitorio.

Hace tiempo, un 60% de los arrendatarios eran estudiantes, pero esta situación ha cambiado con el tiempo. "Ahora, un 50% o casi un 60% son trabajadores jóvenes que cobran poco más de mil euros y no pueden permitirse un alquiler ellos solos. Hemos notado este cambio de tendencia", asegura este socio del Grupo Naera. En su caso, el coste por habitación es de entre 250 y 350 euros. "Queríamos aumentar la oferta de vivienda asequible", sentencia Lahorga.

Al final, el auge del 'rent to rent' se debe al incremento del precio del alquiler en la ciudad. Ante la imposibilidad de la mayoría de los jóvenes de arrendar un piso en solitario, cada vez más gente escoge este mercado en auge. Y con más frecuencia, las empresas se adentran en este tipo de alquiler, que ofrece rentabilidad sin necesidad de ser propietario de una vivienda.