Casas de lujo en Zaragoza: cómo son, dónde están y cuál es su precio

El mercado que resiste una guerra, una pandemia y casi todo lo que le echen. Es la definición del lujo, que solo fue truncado en 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se paralizaron promociones que iban a tener un gran impacto en Zaragoza y, desde entonces, en este sector solo tienen cabida proyectos individuales, de diseño, que buscan ser inigualables. A la venta en la capital aragonesa hay fincas con mucho terreno, chalés en ubicaciones privilegiadas o áticos dúplex con vistas espectaculares por más de un millón de euros. No son para cualquier bolsillo.

El súper lujo y Zaragoza se entienden poco. A pesar de ser una gran ciudad, su mercado inmobiliario no actúa todavía como tal. Hay vivienda más asequible y las más caras no llegan, ni de lejos, al nivel de Madrid, Barcelona o Málaga. De hecho, el portal inmobiliario Idealista publica anualmente un estudio donde revela cuántos anuncios de inmuebles a la venta en su página que superen el millón de euros. La provincia zaragozana lleva tres años consecutivos con 12. Por ejemplo, en Valencia en 2023 había 722 publicaciones de este tipo de viviendas. La que más fue Baleares, con 9.605.

Partiendo de esa comparación, este redactor ha decidido hacer una búsqueda de cuántas viviendas hay a la venta desde 800.000 euros, una cantidad que muchos agentes inmobiliarios consideran de lujo en Zaragoza. Podría ser, incluso, un nivel superior. En Idealista, bajo estos parámetros, hay unos 30 anuncios, con un precio medio por metro cuadrado que supera los 2.100 euros.

Pisos de lujo en Zaragoza: tipología y compradores

Una vivienda de Landa Propiedades a la venta en la urbanización El Zorongo por casi 600.000 euros. Landa Propiedades

Las zonas, como era de esperar, están muy marcadas. En Casablanca se erigen varios chalés que superan o se acercan al millón de euros, al igual que un par más en Montecanal, y otros tantos en la urbanización de Torres de San Lamberto. En el centro, se localizan muchos pisos antiguos de grandes dimensiones que se emplazan en ubicaciones envidiables, mientras que en zonas como Garrapinillos abundan las fincas. Pero, ¿alguien muestra un interés real por comprarlos?

Un piso de Garlan Selection a la venta por casi 700.000 euros en la céntrica plaza Aragón. Garlan Selection

Lo cierto es que sí. El que tiene dinero, lo tiene prácticamente siempre, independientemente de las guerras, las inflaciones o las pandemias que haya. "Hay interés siempre", asegura Juan Manuel Lanau, gerente de Landa Propiedades. En su haber, unas cuantas viviendas vendidas que rozaban el millón de euros. "La más cara que hemos vendido valía 1,5 millones de euros", añade. Una cantidad impensable para un ciudadano de clase media, pero una realidad muy lejana a la de otras ciudades como Madrid o Barcelona.

Esta inmobiliaria zaragozana ha analizado este segmento del mercado para conocer quién está detrás del interés por invertir todos esos miles de euros. "En Zaragoza no hay muchos compradores y la oferta es muy escasa, por lo que se equilibra", asevera Lanau. Lo que en el mundo inmobiliario se conoce como viviendas 'prime' hay poco donde elegir. "No obstante -dice-, aquello que sale al mercado siempre tiene compradores. El problema es cuando se comercializa una casa que se pone a un precio 'prime' en una zona que no lo es.

Los compradores suelen ser, especifica este experto, personas de entre 40 y 60 años, en su mayoría empresarios (aunque también hay ingenieros con alto poder adquisitivo). "Ahora detectamos especialmente una incorporación de gente que va a multinacionales y vienen de otras localidades donde los precios son mucho más altos y hay más oferta de mercado de lujo. Se incorporan en empresas de prestigio en Zaragoza", asevera. Para ellos, el precio no afecta. Solo quieren lo que buscan. "De hecho, este tipo de inmuebles se adquieren en seguida porque saben que hay poca oferta y que si no lo compran ahora igual se lo pierden", sentencia Lanau.

La entrada a una urbanización privada de la avenida de la Ilustración. H. A.

Un chalé a la venta en la avenida de la Ilustración, la calle más cara para comprar vivienda en Aragón y en Zaragoza. Garlan Selection

Según el portal Idealista, la calle más cara para comprar una vivienda en Zaragoza es la avenida de la Ilustración, en Montecanal. Durante el año pasado, el precio medio de la vivienda en esta cotizada zona de la ciudad fue superior a los 616.000 euros, aunque muchas de las viviendas superaban esta cantidad. "En el centro, por más de 800.000 euros hay pisos rondando los 300 metros cuadrados, chalés y casas con jardines amplios en Casablanca, y algún otro por la carretera de Logroño, en la urbanización de Torres de San Lamberto", explica Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón.

Mapa de dónde están las viviendas más caras a la venta en Zaragoza

El paseo de Ruiseñores rezuma excelencia y también es una de las zonas más lujosas de Zaragoza. "La plaza de Aragón, la de los Sitios, el paseo Pamplona, algo al principio de Constitución...", enumera Baena. Cualquier piso en estos emplazamientos puede disparar su precio, independientemente de su antigüedad o decoración. Y, por supuesto, algunos áticos también se aproximan al millón de euros, especialmente en zonas privilegiadas o, incluso, en el edificio residencial más alto del valle del Ebro: en Torre Zaragoza.

Las vistas desde Torre Zaragoza

Así, en estos momentos, la casa más cara a la venta se sitúa en un precio de 1.980.000 euros. Dreaming Homes, la inmobiliaria, lo define como "la mejor mansión de Zaragoza". Está construida en Casablanca sobre una parcela de casi 4.000 metros cuadrados. La vivienda son 517 metros cuadrados, con cuatro plantas que tienen de todo. De hecho, en la más baja este inmueble tiene una bodega, un salón de cine, una despensa y un baño. En el resto del inmueble, hay cinco habitaciones, tres baños, un garaje con espacio para cuatro coches, una piscina (por supuesto) y vestuarios para hombre y mujer. Para el que pueda permitírselo.

En lo que respecta a obra nueva, este tipo de producto no se frecuenta en la ciudad. La promoción que alcanza este nivel de lujo está aun en construcción y se denomina Unique Residencial, de 16 "exclusivas" viviendas de la promotora aragonesa Brial. Su localización será en Montecanal y las más costosas rebasan los 800.000 euros.

Esta exclusividad se concibe, principalmente, en las dimensiones de los inmuebles y su ubicación en urbanizaciones privadas con piscina, mucha seguridad y una tranquilidad absoluta. "Suelen pasar los 200 metros cuadrados y tener algún tipo de singularidad, ya sea en su construcción, arquitectura o emplazamiento", declara Baena. Para Juan Manuel Lanau, lo que más buscan estos clientes es "la comodidad", de ahí que busquen amplias superficies. "Incluso, las prefieren de dos plantas a que tengan más. Lo ideal es unifamiliares de una planta, con una superficie total de 1.000 metros cuadrados. Si es plurifamiliar, mínimo 150 metros cuadrados de 3 o 4 dormitorios, dos baños, un salón de 60 m2...", precisa el gerente de Landa Propiedades.

En el extrarradio de la ciudad, la cosa cambia, pero no mucho. Interminables fincas, con terrenos para hacer un mini campo de fútbol o lo que se preste. La segunda propiedad más costosa a la venta en Zaragoza es de un particular y se sitúa en la urbanización Torres de San Lamberto, una de las más exclusivas de la ciudad. Por 1.800.000 euros tiene a su disposición 1.473 m2 parcela, con 956 m2 de vivienda. Tiene suelo radiante, ascensor en todas las plantas, armarios empotrados en todas las estancias, piscina climatizada, sauna, hidromasaje, gimnasio, bodega, garaje, domotización, persianas eléctricas orientables y mucho más.

Todo lo lujoso en esta parte de la ciudad supera los 1.000 metros cuadrados de parcela y se acerca al millón. Por contra, en el norte de la ciudad no asoma ni una sola propiedad que busque un nuevo dueño por más de 800.000 euros. "Este producto es muy exclusivo. Suelen ser casas de autoconstrucción, o que se han reformado por un cliente particular con necesidades muy específicas", apunta Rafael Espés, coordinador técnico de Tinsa en Aragón. Se salen del mercado por programa, por acabados, por diseño... "A no ser que tengan algún ajuste, son casas muy difíciles de valorar para su venta", añade.

"Este tipo de viviendas no tienen ningún recorrido en la promoción en un mercado urbano como el de Zaragoza, porque el nivel de riesgo es altísimo y las unidades son muy pocas siempre. La capacidad de sobresalto para el empresario es muy, muy importante", comenta Espés. Aunque sea en un porcentaje totalmente residual, el lujo seguirá existiendo, solo al alcance de poquísima gente dentro de la ciudad.