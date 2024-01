Filas en la apertura del supermercado de bajo coste Action en Zaragoza: "En Holanda no pasa esto, es una locura"

Las filas de compradores se han repetido este jueves por la mañana en la apertura de la primera tienda de la cadena de bajo coste holandesa Action en Zaragoza. Esta era fácil de localizar no solo por el arco de globos con los tonos de azul y blanco corporativo, sino por el movimiento de personas hacia la tienda. Antes de que abrieran las puertas del establecimiento de 800 metros cuadrados había personas esperando, y eso que es uno de los más madrugadores de Puerto Venecia ya que su horario empieza a las 9.00. Al estreno de la enseña se han acercado muchos curiosos para ver qué ofrecía, después de publicitar que contaba con una amplia gama de productos por menos de 2 euros.

"Hemos venido a las 9.30 y ya estaba lleno", han contado Marta Soriano, Nuria Elías y Belén Bermejo, que salían con una bolsa de compra cada una. "Hay cosas que merecen la pena como las de alimentación y del hogar que estaban muy bien de precio. Yo lo que más me he llevado son cosas de manualidades para los niños que se nota diferencia de precio, pero he visto que la gente cogía cosas de todo tipo", ha contado Marta. Muchos pasillos estaban abarrotados y se juntaban con las personas que hacían fila, pese a la rapidez de las cinco cajeras y el personal de apoyo para ayudar a embolsar los productos.

Esta primera mañana ha resultado difícil buscar entre las estanterías de la tienda algo concreto porque estaban llenas de personas que las recorrían mirando con curiosidad o en una primera visita de reconocimiento, en la que siempre picaban en algo.

Algunos productos más comprados

Productos de decoración y textil para el hogar, limpieza y material de papelería y manualidades han sido algunos de los preferidos de los primeros compradores. La cadena cuenta con productos de alimentación pero principalmente chocolates y bollería, que también se veían en muchas cestas. Ofrece también comida para mascotas.

Las personas que se han acercado a la inauguración salían con bolsas (las de rafia las regalaban este jueves), salvo los que preferían volver otro día para no esperar las filas de las cajas. El reclamo había sido la publicidad destacando la oferta de más de 1.500 productos a menos de un euro, aunque en las cestas se podía ver otros más caros como alfombras, mesas auxiliares o cajas de plástico grandes para ordenación, uno de los más vendidos.

La palomitas para microondas a 0,99 euros, la bolsa de ocho magdalenas a 1,19 euros o la barra pequeña de Toblerone han sido algunos de los más comprados entre los productos de menos de 2 euros. Entre los de cuidado personal casi se ha vaciado a media mañana el bálsamo para inhalación a 1,99 euros.

Rosa Lizana e Inma Mora en la inauguración de la primera tienda de Action en Zaragoza. H. A.

"Yo he comprado una tostadora", ha mostrado Inma Mora a la salida. "Está más barato que en un bazar chino", añadía Rosa Lizana, aunque llevaban pocos productos de menos de un euro. Ambas amigas habían acudido por curiosidad, pero habían cogido incluso un carro a la entrada. Durante las primeras horas de la mañana ha habido momentos en los que no había disponibles, aunque la mayoría de usuarios preferían coger una cesta. "Lo único malo es que han dicho que había una aplicación para que salga algo más barato pero nos lo han dicho cuando ya estábamos saliendo por caja", han lamentado.

Marimar Cubero con sus padres, Lola Moyano y Antonio Cubero, en la inauguración de Action en Zaragoza. H. A.

Marimar Cubero había ido con sus padres y la única queja era que no hubiera una salida sin compra porque esta hay que hacerla por las cajas y con la cantidad de gente que había era complicado. "Había gente que no sabía por dónde salir", ha contado Antonio Cubero. "Otro día vendremos. Dentro de una semana seguro que estará más calmado", ha asegurado, con la intención de ver mejor la oferta de productos de la enseña. Marimar había comprado un juego para su hija para pintar con bolas de brillo y habían picado en algunas cosas para la cocina.

Clientes de otros países

Quienes tenían claro qué iban a encontrar en la tienda eran las personas que las habían visitado ya en otras ciudades españolas (tiene 27 centros) o en países como la vecina Francia. La cadena suma 2.300 tiendas en Europa y acaba de comenzar la expansión en España. Emma Wermink e Yrsa Steunenberg eran dos estudiantes holandesas de intercambio con el programa Erasmus, que se han sentido como en casa al encontrarse una tienda Action en Zaragoza, ciudad a la que llegaron hace solo dos días. "Hemos comprado cosas que necesitábamos, cosas familiares para nosotras", han explicado a la salida mostrando desde artículos de papelería a un cortador de queso.

Sin embargo, lo que les ha sorprendido ha sido la reacción de los zaragozanos. "En Holanda no pasa esto, es una locura", decían sobre la afluencia de público el primer día. "En nuestro país, casi en cada pequeña ciudad hay una tienda Action, hay muchas", han explicado. "Es una tienda muy popular", han asegurado. En cualquier caso han confesado que era la primera vez que habían asistido a una inauguración. Además de los precios bajos les gustaba de la cadena que estaba todo "muy ordenado". Un orden más complicado de mantener en esta primera mañana en algunas estanterías, pero había personal por la tienda para supervisar todo.

Filas y mucha curiosidad en busca de las gangas que ofertaba la cadena holandesa de productos de hogar, limpieza, dulces y juguetes, entre otros, en su estreno en Puerto Venecia.

Al estreno han acudido también muchas personas residentes en Zaragoza pero originarias de países como Marruecos que conocían la cadena por los establecimientos que tiene no solo en Holanda sino también en Francia. "He ido a Burdeos y a Montpelier y allí hay tiendas Action", contaba Leyla, de origen marroquí, que había ido con su amiga Zineb.

Junto a ellas esperaba otra zaragozana originaria de Marruecos, que conocía la enseña y se había desplazado hasta allí por los bajos precios, aunque pensaba que incluso los rebajarían más por ser la inauguración. "Hay que ir buscando lo que está más barato porque somos cuatro en casa", ha confesado, además de agradecer que tienen trabajo y un sueldo con el que mantenerse.

La apertura de la cadena Action se suma a la expansión del bajo coste en Zaragoza, después de la consolidación de enseñas como los supermercados de descuentos Primaprix, con más oferta de alimentación, o la enseña polaca Pepco, también volcada en ofrecer variedad y más peso de los productos textiles.

Ante el desembarco de enseñas internacionales de estos últimos años alguna compradora ha lamentado que se vaya reduciendo el número de comercios locales. "Se está quedando Zaragoza con pocas cadenas autóctonas, no hay más que ver el paseo Independencia, que vas y solo queda el estanco y lo demás son cadenas", ha señalado Elena Martín, que se había acercado con su amiga Mª Carmen Millán.

