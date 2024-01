Tarsis busca relevo antes de cerrar en Zaragoza: "La gente ha aprendido mucho con esta tienda"

A Rosa María Luengo, gerente de la conocida tienda Tarsis de Zaragoza, le apena traspasar un negocio que funciona tras 33 años de vida, pero se jubila a finales de mayo y se abre otra etapa de la vida. "A los clientes a los que se lo contamos también les da mucha tristeza. Si no aparece nadie y no hay continuidad, se cerrará", avanza.

En el escaparate del establecimiento se pueden leer estos días dos carteles que anuncian su traspaso entre fósiles, colgantes, pendientes, collares... A quien a estas alturas no sepa de él, está especializado en minerales y la joyería en plata -con mineral o piedra natural- es su producto estrella. "También vendemos fósiles, minerales y artículos de decoración. La gente de Zaragoza ha aprendido (de minerales) mucho con esta tienda, cuando no había un Museo de Ciencias Naturales en la ciudad. Siempre se llevan el objeto que compran con una tarjeta con el nombre del mineral y su procedencia", apunta.

En estas más de tres décadas de andadura empresarial ha habido "de todo": etapas buenas, como la de 2003, 2004 y 2005, y no tan buenas, con la crisis económica que vino después. "En los últimos años se ha ido recuperando y esta campaña de Navidad ha sido mejor que la anterior. Tenemos una clientela estupenda, que está encantada con el trato y el producto. Son artículos que han gustado mucho al público aragonés porque tenemos una buena calidad y un buen precio", subraya.

También son clientes habituales turistas que visitan Zaragoza y se alojan en hoteles céntricos al estar ubicada en pleno Casco Histórico. Tarsis siempre ha estado en la avenida de César Augusto (número 48), desde que el 1 de septiembre de 1991 abriera sus puertas con Rosa María Luengo y Ana María Caseras como titulares de la misma, más la colaboración de los maridos de ambas: Luis Miguel Fernández y Antonio Ceruelo, respectivamente. "Mi esposo ya se dedicaba exclusivamente al mineral de colección. Nuestra idea era montar una tienda, pero como el horario comercial en España es muy largo decidimos embarcarnos en este proyecto hablando con estos amigos", explica. Hoy la sociedad la conforman Luengo y su cónyuge.

Regentar una tienda de minerales también le ha proporcionado viajar a ferias internacionales para adquirir género. La de Tucson (en Arizona, Estados Unidos) es la más importante. "Es la mejor del mundo. Es la más grande y puedes encontrar de todo, desde minerales a joyería", observa. Tras ella, destacan dos europeas: la Feria de Santa Maria de las Minas, en Alsacia, y la de Múnich.

Una mujer mira el escaparate de Tarsis, con dos carteles en los que se anuncia que se traspasa por jubilación, este lunes en Zaragoza. Oliver Duch

En su comercio se pueden encontrar todo tipo de artículos relacionados con la mineralogía y la horquilla de precios va de los 6 hasta los 2.000 euros. Una de las piezas más caras es un cuarzo rojo de Marruecos, tal y como enseña Marisol Ascaso, empleada de Tarsis desde hace 15 años y a quien Luengo está muy agradecida. "Hay todo un mundo de minerales: cuarzos, amatistas, fluoritas, piritas, elbaitas, fluorapatita... Los fósiles son artículos que la gente también demanda. Tenemos dientes de tiburón, de oso y de caballo, erizos de mar, conchas fosilizadas, amonites, muelas de mamut... En objetos de decoración están las tallas en minerales, esferas, geodas y minerales de colección, entre otros. Y todos los días lo que más se vende son pendientes, anillos, colgantes, collares y pulseras; todo lo que es la joyería. Los clientes vienen muy contentos a comprar y, al mismo tiempo, están tristes (por el traspaso) porque es una tienda de muchos años", enumera Marisol.

Si en estos meses no aparece alguien que tome el relevo, la gerente de Tarsis anuncia que habrá descuentos entre marzo y mayo. "Esta mercancía no es perecedera y siempre está de moda. El negocio se cerrará si no hay nadie que continúe", advierte Luengo, que está dispuesta a colaborar en el traspaso a un futuro interesado. "Informar de dónde compro, cómo se lleva la tienda...", añade. Todo sea para que perdure en el tiempo.

