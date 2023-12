El mercado de alquiler de oficinas levanta el vuelo en Zaragoza

El mercado de oficinas sigue creciendo en Zaragoza. La pandemia obligó a este tipo de espacios a reinventarse a causa del teletrabajo (cuando surgieron nuevos términos como el 'flex'), hasta que en 2021 se alcanzaron cifras muy altas de contratación. Ahora, este 2023, según las previsiones de la consultora CBRE, se han ocupado alrededor de 14.000 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 45% con respecto al año anterior. Este ejercicio es, junto al de 2021, el mejor de los últimos seis años.

Esta agencia de bienes inmuebles comerciales, con sede también en Zaragoza, asegura que el mercado de oficinas de la ciudad está marcado por la "escasa disponibilidad" de espacios de "mayor calidad y con mejores instalaciones". "Esto podría dificultar la absorción a corto y medio plazo", añaden desde CBRE. En concreto, la disponibilidad en los edificios 'prime' (principales, en inglés) de Zaragoza es de un 5% de media, por lo que el World Trade Center, en el Actur, y Torre Aragonia tienen una altísima ocupación.

Según CBRE, en el tercer trimestre más del 60% de las operaciones han sido de más de 200 metros, consolidándose la tendencia del segundo trimestre que marcaba un incremento en la calidad de las demandas, adelantando futuros movimientos de empresas de mayor tamaño. También observan un elevado interés por las oficinas de menos de 50 metros.

"Las perspectivas para lo que queda de año no son tan malas como se esperaban a finales del pasado", confirma Miguel Ángel Gómez, director de CBRE Zaragoza. No se vuelve a los años 2021 o 2019, donde la contratación de oficinas casi tocó techo, pero todavía queda contabilizar el tercer trimestre y se espera que se alcancen los 14.000 metros cuadrados contratados, frente a los más de 7.000 del 2022. "El máximo está entorno a 20.000 o 21.000 m2, pero aún así son datos muy positivos", añade Gómez.

Bloque de oficinas de Aragonia en Zaragoza Francisco Jiménez

Este experto considera que la capital aragonesa no se ha visto tan afectada como otras grandes ciudades con el trabajo híbrido. "A pesar de que elijas el teletrabajo, muchas veces necesitas la oficina", dice. Por zonas, la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha sido la más dinámica en este tercer trimestre, tanto por número de operaciones como por superficie contratada De hecho, de las 35 contrataciones firmadas este año en toda la ciudad, 11 han sido en Plaza. Lo que denominan área central (es decir, oficinas situadas en el paseo de la Independencia, Coso...) y nuevas áreas de negocio (Torre Aragonia, donde se instaló el bufete Cuatrecasas en agosto) siguen siendo zonas con mayor interés para las empresas, pero la falta de disponibilidad de superficie en edificios de mayor calidad hace que la demanda se desplace a edificios de calidad con localización menos 'prime'.

Edificio de oficinas Náyade en Plaza. CBRE

"En este sector ocurre como en el de la vivienda. Un piso en el centro puede ser más caro y además, por ejemplo, no tienes garaje", ejemplifica Gómez. De hecho, que todas las operaciones se desplacen al polígono no tiene que ver con el precio. "Tienes una serie de servicios aquí que no tendrías en el centro, por ejemplo. El párquin, el 'office', algunas tienen hasta gimnasio, placas solares para el agua y la electricidad...", explica el director de CBRE Zaragoza. Además, depende de la empresa que las solicite: "Si viene una constructora aquí durante tres años, no se va a ir al centro, porque generalmente construyen en el extrarradio".

Mejorar las oficinas existentes

Las rentas se han visto impactadas y se confirma la tendencia al alza, especialmente en los edificios 'prime', lo que está impulsando las rentas en las demás oficinas existentes. No obstante, la capital aragonesa tiene potencial para mucho más. "Somos la cuarta ciudad de España, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Pero es que ésta última está a años luz de nosotros en términos de estos espacios", expresa Gómez. Sugiere, como ya hiciese la ciudad de la costa levantina, reposicionar algunos edificios o que se mejorasen y rehabilitasen los ya existentes.

"Esto haría que las rentas se incrementasen -actualmente están a 13 euros por metro cuadrado de media, según datos de la consultora-, ganando con ello atractivo para inversores que sin duda dinamizarían el sector local", añade Miguel Ángel Gómez. La oferta, además, "no ha crecido mucho", incide, especialmente desde el 2008 con la Expo, el momento cumbre. "Las rentas crecen, pero no de la manera que deberían hacerlo, sobre todo si tomamos de ejemplo otros sectores como el logístico. Hace falta rehabilitar el parque de oficinas y replantearse si sobran algunas en el centro, ya que hay mucho edificio 'mixto'", sentencia el director de la compañía internacional en Zaragoza.