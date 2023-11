Esto se van a gastar los aragoneses esta Navidad en alimentación, regalos y lotería

El mismo presupuesto que el año anterior y con un desembolso menor de 100 euros en muchos de los conceptos típicamente navideños son algunas conclusiones de la encuesta de gastos navideños de la Unión de Consumidores de Aragón. La asociación ha realizado esta encuesta con el fin de conocer la intención de gasto para estas fiestas de Navidad, en qué tipo de establecimiento van a realizar sus compras, cuál es el medio de pago que van a utilizar así como el presupuesto destinado según los diferentes productos o servicios.

En relación con la previsión de gasto en celebraciones fuera del hogar, un 34,2% responden que gastarán entre 100€ y 200€, seguidos de los hogares que afirman que gastarán menos de 100€ en este concepto, con el 26,5% de las respuestas.

La encuesta se ha llevado a cabo entre 117 hogares aragoneses sobre la previsión de gasto navideño, que han contestado hasta el 29 de noviembre, tras la celebración de Black Friday, con un total de 117 respuestas obtenidas.

El porcentaje más elevado de respuestas es de hogares integrados por dos miembros (41,9%), seguido de hogares integrados por tres miembros (22,2%) y hogares de cuatro miembros (12%).

Sin compras en el Black Friday

En cuanto a la pregunta de si tenían pensado anticipar sus compras o no, el 46,2% afirmó que sí tenía pensado comprar con antelación, frente al 32,5% que afirmó que no. Un 21,4% manifestó no haber tomado una decisión al respecto.

Por otro lado, las personas encuestadas manifestaron de forma mayoritaria que no harían compras en Black Friday, celebrado el pasado 24 de noviembre, con un 69,2% (algo menos que el año pasado, cuando los partidarios de no comprar en este día fueron el 80,3% de los encuestados), seguidos de los que no tenían tomada la decisión, con un 17,9% de las respuestas.

En relación con la previsión de gasto con respecto al año 2021, se confirma que el 63,2% de los hogares mantienen la misma previsión de gasto que en la navidad de 2022, frente al 23,9% que tiene previsto realizar menor gasto. Un 12,8% de los hogares encuestados va a incrementar su gasto con respecto a la navidad de 2022.

Pago con tarjeta

Con respecto al medio de pago que se va a utilizar en las compras navideñas, la pregunta admitía la posibilidad de elegir varias opciones. Un 45,3% de respuestas eligen el pago con tarjetas de débito y un 44,4% eligen realizar el pago con tarjeta de crédito.

El pago en efectivo es algo menor, un 40,2%, y el pago con tarjetas propias de establecimientos comerciales es del 11,1%.

En relación con la modalidad de compra, también se admitía la posibilidad de elegir varias opciones. Los resultados indican que el mayor porcentaje de compras se va a realizar en comercio local (81,2%) seguido por la compra en grandes superficies (70,1%). Con respecto a las compras por internet, su alcance es del 28,2%.

Sobre la previsión de gasto en comercio local, el mayor porcentaje (35%) indica que la previsión de compra en comercio local alcanza hasta el 50% del presupuesto, seguido del 31,6%, que calculan va a ser menos del 25% del presupuesto. También es elevado el porcentaje (22,2%) que admite que su compra en este tipo de establecimientos supondrá entre el 50% y 75% del presupuesto. Únicamente tres hogares afirman que no van a comprar en comercio local.

Sobre la previsión de gasto en grandes superficies, el mayor porcentaje (33,3%) indica que la previsión de compra en grandes superficies será menos del 25% presupuesto, seguido del 32,5%, que calculan va a ser entre el 25% y el 50% del presupuesto. También es elevado el porcentaje (17,1%) que afirma que tiene previsto gastar entre el 50% y el 75% en grandes superficies. Concretamente, siete hogares afirman que gastarán en estos locales entre el 75% y el 100% de las compras y otros trece que no comprarán nada en grandes superficies.

Sobre la previsión de gasto en compra por internet, el mayor porcentaje (59,8%) indica no van a comprar por internet. Un porcentaje del 16,2% responde que la previsión de compra por internet alcanza hasta el 25% del presupuesto familiar.

Previsión de gasto en alimentación

Con respecto a la previsión de gasto en productos cárnicos, pescados y mariscos, frutas y verduras, dulces y turrones, y bebidas alcohólicas, los resultados son los siguientes:

• Productos cárnicos: el porcentaje más elevado, un 44% afirma que su gasto en productos cárnicos se sitúa en menos de 100€, seguido de un 43,5% que afirma que su gasto será entre 100€ y 250€.

• Pescados y mariscos: el porcentaje más elevado, un 46,1% afirma que su gasto en productos del mar se sitúa entre 100€ y 250€, seguido de un 39,3% afirma que su gasto en productos del mar se sitúa en menos de 100€.

• Frutas y verduras: el porcentaje más elevado, un 68,3% afirma que su gasto en productos de la huerta se sitúa en menos de 100€, seguido de un 29,9% que afirma que su gasto será entre 100€ y 250€.

• Dulces y turrones: el porcentaje más elevado, un 82% afirma que su gasto en dulces y turrones se sitúa en menos de 100€, seguido de un 15,3% que afirma que su gasto será entre 100€ y 250€.

• Bebidas alcohólicas: el porcentaje más elevado, un 64,9% afirma que su gasto en bebidas alcohólicas se sitúa en menos de 100€, seguido de un 25,6% que afirma que su gasto será entre 100€ y 250€.

Gastos en lotería y regalos

Con respecto a la previsión de gasto en lotería, regalos para personas adultas, así como juguetes y regalos para menores, los resultados son los siguientes:

• Lotería: el porcentaje más elevado, un 28,2% afirma que su gasto en lotería se sitúa entre 100 € y 200€, seguido de un 27,3% que afirma que su gasto será entre 50€ y 100€.

• Regalos para personas adultas: el mayor porcentaje, un 29,9% afirman que su gasto en regalos para adultos se sitúa entre 100 € y 200 €, seguido del 29% que afirman que su gasto será de más de 200€.

• Juguetes y regalos para menores: el mayor porcentaje, un 41% afirman que su gasto en regalos y juguetes para menores se sitúa en menos de 50 €, seguido del 22,2% que afirman que su gasto será entre 50€ y 100€. Otro 17% que afirma que su gasto será entre 100€ y 200€.

• Viajes, un 56,4% responden que no van a realizar ningún viaje en Navidad. Entre las respuestas que afirman que van a viajar, un 17,1% estiman que su gasto será inferior a 500€, y un 14,5% calcula que su gasto en viajes será entre 500€ y 1.000€.

