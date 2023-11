La tradición de las cestas de Navidad en Aragón: "Es muy difícil que desaparezca; va más con el sentimiento que con la economía"

Comenta José Antonio Ros, consejero delegado de Grupo El Portal, que desde que salimos de la pandemia la cestas y lotes de Navidad han salido fortalecidos, al margen de los vaivenes de la economía española. "Al final, es un reconocimiento de las empresas hacia sus empleados. Se trata de un regalo gastronómico que es muy bien recibido y muy agradecido", resalta.

En 2022, esta compañía aragonesa distribuyó 300.000 lotes a lo largo del territorio nacional y este 2023 prevé superar las cifras. "Fue un año récord porque también estamos en un momento de expansión geográfica, con ampliación del número de distribuidores y delegaciones. Madrid, que es la delegación principal fuera de la sede de Zaragoza, nos marca un ritmo de crecimiento importante; lo que indica que el sector va hacia arriba", informa.

Esas buenas perspectivas se trasladan a tiendas gourmet como Montal en Zaragoza, tal y como apunta María Montal, gerente junto a Nacho Montal. Sus clientes están respondiendo como esperaban a pesar del encarecimiento del coste de la vida y estas son semanas "críticas" de elaborar presupuestos y confirmación de pedidos, sobre todo de empresas. "No han tenido la reacción de recortar", dice. O a grandes superficies comerciales como El Corte Inglés, que estima cifras de venta similares a las de las Navidades pasadas. "Tanto de compañías como de particulares", detallan fuentes de la compañía en Aragón.

Dos trabajadoras confeccionan una cesta de Navidad en la empresa El Portal, en Zaragoza, en una imagen de archivo. Aránzazu Navarro

Para Ros, la inflación no puede acabar con una tradición muy arraigada en España (al igual que en otros países europeos o latinoamericanos). "Somos una despensa de productos de alimentación de calidad a nivel mundial. La cesta de Navidad es muy difícil que desaparezca; va más con el sentimiento social que con la economía. El regalo es la cesta, no el importe", subraya.

En un contexto de precios altos en la alimentación, el directivo de El Portal señala que ellos no han subido los costes. "Tenemos capacidad para asumir esa inflación y que no repercuta de forma muy sensible a nuestros clientes, salvo artículos. El aceite de oliva es uno de los productos que más se han encarecido. El que lo quiere entiende que tiene que asumir un coste mayor, con lo cual o quita algún artículo o sube el precio del lote", destaca. La cesta más básica está en 9 euros y la más cara, cerca de los 2.000; y los regalos estándar, entre los 50-60. "Nosotros tenemos muchas empresas que el regalo está entre los 80-120 euros, sobre todo si incluye un jamón. Comprando una cesta a través de un profesional seguramente te vas a ahorrar un porcentaje importante que si tienes que adquirir tú ese producto", advierte.

"Tenemos muchas empresas que el regalo está entre los 80-120 euros, sobre todo si lleva un jamón"

En el caso de El Corte Inglés los precios son "similares" a los de 2022 y la horquilla se mueve desde los 21 euros hasta los 1.495. "Como es tan amplia, cada uno se amolda a la idea que lleva para gastarse. Eso en cestas y lotes cerrados, después en el súper uno puede elegir la cesta que quiera y personalizarla", resaltan fuentes de la compañía.

Lotes navideños de El Corte Inglés de Sagasta, este miércoles en Zaragoza. El Corte Inglés

María Montal cuenta que la mayoría de las empresas que trabajan con ellos les piden una propuesta personalizada para sus empleados. "Un poco en función del presupuesto que tenga cada una y de las necesidades de lo que quieran incluir. Los precios van de los 65 euros a más de 1.000", detalla. Además, comenta que la gente joven se está sumando a esta tradición, demandando productos gourmet. "Entre ellos es un regalo muy recurrente para amigos invisibles y familiares".

"Mucha gente joven está optando por regalos de productos gourmet"

El consejero delegado de Grupo El Portal advierte de que el regalo ha evolucionado mucho en los últimos años, yendo cada vez más a calidad y menos a la cantidad. "Por ejemplo, prefieren un buen jamón y unos buenos vinos a una caja con un montón de cosas más estándar. Ha derivado hacia unos regalos más gastronómicos, entendidos como productos más especializados, más gourmet", dice.

Algunas de las propuestas navideñas de la tienda gourmet Montal en Zaragoza. Montal

Asimismo, el sector busca novedades con las que atraer a sus clientes. Por ejemplo, El Corte Inglés ha sacado cestas y lotes sin alcohol o ha ampliado a cuatro las cestas con productos ecológicos (en 2022 solo era una). "También hay un set de coctelería para preparar combinados o una caja de copas por España, con cuatro copas de vino y 6 botellas de denominaciones de origen, que funcionó muy bien el año pasado. Y otras novedades son los baúles; hay gente que quiere regalar también el exterior", comentan.

Mientras, en Montal siguen una misma línea de catálogo de regalos de Navidad, que incluye bandejas, estuches de vino (que incorporan algún regalo no perecedero como un decantador, sacacorchos especiales o bombas de vacío), regalos especiales con presentaciones más originales (baúles, cofres o cestas metálicas) y lotes más tradicionales, con productos más navideños como el turrón. "Y muy importante para nosotros, una sección dedicada a productos íntegramente aragoneses, que son muy buenos y variados", enumera la gerente.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.