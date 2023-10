Miguel Marzo: "La reducción de jornada va a aumentar un 6,25% los costes a las empresas"

¿Es la falta de productividad el gran problema de la economía?

La productividad en España está por debajo de la media de la OCDE y la UE. Estamos en el puesto 22 y eso es un problema. Es verdad que Aragón tiene mejores datos que la media del país. Pero el problema está ahí: No somos lo suficientemente competitivos.

¿Cuáles son las causas?

Evidentemente, no desarrollar nuevos procesos productivos con mucha más I+D. Ese es el factor clave. O sea, tenemos que invertir, hacer de la Investigación y el Desarrollo algo estratégico dentro de nuestras organizaciones porque sin I+D no se puede mejorar la productividad hoy en día. Tanto el sector privado como el público tienen que empujar mucho más.

¿Reducir la jornada laboral irá en detrimento de la productividad?

Es inaplicable. Decir de entrada que en España en vez de trabajar 40 horas vamos a hacerlo 37 y media significa que de la noche a la mañana vamos a perder un 6,25% de productividad. No exactamente eso sino que los costes para las empresas se van a incrementar un 6,25%, lo que es una barbaridad.

¿No están los países de la UE por promover la rebaja de jornada?

Hay que saber en qué momento se puede hacer. Bien analizado por todos los agentes y en el marco del diálogo social y a lo mejor dentro de ‘x tiempo’... tal vez pero no así con esta intromisión en la negociación colectiva. Hay muchas empresas que ya trabajan 37 horas y media y algunas menos, pero hay que hacer un análisis pormenorizado por empresas y sectores.

¿Tienen alguna estimación de lo que podría suponer para Aragón?

Supondría una caída del PIB de 1.237 millones. Es una estimación del coste de la medida. Es muy fuerte porque Aragón tiene un PIB cercano a 40.000 millones.

La subida salarial ¿compensa la subida del coste de la vida?

Se está compensando lo que se puede compensar. La subida de precios y la inflación ha sido bestial. Las subidas medias de salarios en Aragón este año están en torno al 4,4%. Evidentemente la inflación del año pasado y el anterior ha sido superior. Hay que reconocerlo. Pero también es verdad que no podemos perder de vista la competitividad. No podemos subir los salarios como nos han subido las materias primas porque si no el aumento de precios habría sido del 25%. Muchas empresas han optado por reducir márgenes antes de aplicar esas subidas. Como en todas las crisis hay compañías que ganan más dinero y les va bien, pero a la mayoría no.

¿Bajará en 2024 la inflación?

Va a ser difícil que en 2024 tengamos una inflación del 2% porque hay muchas tensiones geopolíticas. Parecía que estábamos conteniendo la inflación en los últimos meses de verano y de repente hemos tenido un pequeño repunte debido a factores energéticos. Si sube la gasolina y el gas, los productos subirán. Es evidente.

¿No podría Aragón utilizar tanta renovable como produce para abaratar el precio de la energía?

Lamentablemente es un precio regulado y no lo pone Aragón. La Comunidad está haciendo bien las cosas en el tema energético y eso nos va a dar oportunidades. Hay compañías que ya están viniendo aquí. Es el caso de Amazon Web Services o más recientemente el de Microsoft.

¿Acabará contagiándose el empleo de la desaceleración?

Estamos viendo ya una desaceleración. Al año que viene no vamos a crecer al ritmo de este. Pero es verdad que el empleo se está comportando bien. Otra cosa es que haya en Aragón, según la EPA del tercer trimestre 50.300 parados. Eso es lo que habría que analizar porqué existe este ‘gap’ (hueco) entre las empresas, que no somos capaces de encontrar mano de obra ni cualificada ni sin cualificar –ni ingenieros pero tampoco carretilleros o chóferes– y esas más de 50.000 personas paradas.

¿Qué esta fallando?

Nadie quiere meterle mano a este tema. Políticamente no interesa mucho clarificar las cifras. Creo que nos llevaríamos sorpresas si se analizara exactamente qué hay detrás de esos números. Y cuántos de esos parados están en búsqueda activa de empleo y cuántos se apuntan al paro por otros motivos. Nos estamos engañando. Tenemos unas cifras de paro escandalosas, un paro juvenil superior al 20% y resulta que las empresas no encontramos trabajadores. Más del 20% de puestos que se ofertan son sin ninguna cualificación y tampoco los cubrimos.

¿No es como se dice en la calle porque no se paga bien?

No se pueden hacer análisis tan simplistas. También podríamos decir barbaridades como que si trabajaran más podríamos pagar más. En todos los sectores, hay muchas empresas. No vamos a decir que todo el mundo pague correctamente, pero el 99,9% de empresarios lo hacen. Pagan según convenio y en muchos casos más.

Y ¿cómo mejoraría la formación?

Tanto a la Formación Profesional como la continua –de formaciones más cortas–, hay que darles un aire nuevo y potenciarlas muchísimo más para tener en cuenta las necesidades de las empresas. Aproximadamente el número de plazas ofertadas por dichas empresas, el 60%, requeriría una FP y estamos muy lejos de ese ratio.

Al nuevo Gobierno que ha de constituirse ¿qué le pediría?

Personalmente creo que no estamos en las mejores manos y parece que no lo vamos a estar los cuatro años siguientes. La política laboral, y casi la impositiva la está abarcando un grupo político, Sumar, que no deja de ser el 12% de los votos. Y ya lo vemos, las medidas que toman son más populistas que realistas como la rebaja de jornada. Se hacen sin mucho análisis y suponen automáticamente una subida de los costes salariales.