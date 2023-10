Tentación consumista: "Pasamos del pantalón corto al espumillón de una forma brusca"

Cuando todavía muchos ciudadanos no hemos guardado en los armarios la ropa de verano -ante un atípico otoño caluroso- ya hay comercios de Zaragoza que han sacado el árbol de Navidad y lineales con turrones, panettones y otros dulces típicos de esas fechas. Tras las Fiestas del Pilar llega -sin solución de continuidad- Halloween, después el Black Friday, el Cyber Monday, las Navidades y las rebajas de enero. Es la etapa "más consumista del año", en palabras el psicólogo aragonés Javier Garcés, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales de España.

"Es una evolución que ha tenido que ver con los comercios, no es una evolución ciudadana. El Black Friday no tenía ningún tipo de raíz en España; fue importado de Estados Unidos y tiene la función de adelantar la etapa navideña. La estrategia comercial se basa siempre en intentar que el sentimiento consumista se extienda lo antes posible; de alguna forma lo que se está haciendo es instrumentalizar la emotividad de Navidad. Está pasando en todos los países europeos, especialmente aquí", explica Garcés.

Asimismo, informa de que el 60% de las compras son impulsivas y que, a partir de la crisis económica de 2008, el consumidor ya solo está predispuesto a comprar si está en una situación ventajosa (ofertas, rebajas, tarjetas especiales...). "Las compras normales prácticamente han desaparecido; eso de compro cualquier cosa cualquier día. Los comercios han conseguido que el consumidor espere siempre a estar en una situación como excepcional, de algún tipo de privilegio. Si no no compra, espera", añade.

Por su parte, el delegado de la OCU en Zaragoza, Alejandro Marín, habla de "bombardeo comercial" con promociones continuas a dos meses vista para la Nochebuena. "La Navidad prematura ha llegado a los supermercados. Pero también se reproduce esta estampa en los 'banners' de publicidad en nuestros navegadores de internet o en las luces y decoración que se empiezan a colocar anticipadamente en las ciudades, pasando del pantalón corto al espumillón de una forma brusca", afirma. Una situación que, a su juicio, puede provocar "estrés" y también una tentación continua. "Que puede hacer que caigamos en un consumo excesivo o incluso en endeudamiento", avisa.

El psicólogo Javier Garcés recuerda que somos más manipulables de lo que creemos, por eso uno de los consejos que da es que las decisiones de compra hay que tomarlas en casa, en frío, fuera de un ambiente consumista. "Utilizar los centros comerciales como lugar de ocio es muy peligroso porque uno puede sucumbir a la tentación. Muchas veces no nos damos cuenta de que son centros en que todo está pensado para que compremos", advierte. Para no caer en compras impulsivas, también aconseja meditar (la adquisición del artículo en cuestión) fuera del establecimiento. "Si la compra era juiciosa dentro de media hora te seguirá pareciendo buena. Lo que suele suceder casi en el 90% de los casos es que en el momento en que la persona sale del comercio desaparece el deseo de compra", dice.

El presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales de España también resalta que los jóvenes son mucho más impulsivos a la hora de comprar, que cada generación es más consumista que la anterior y que entre un 3%-5% de los consumidores aragoneses son adictos a la compras. "Las dos señales de alarma son: cuando se hacen compras de las que uno se arrepiente y cuando se tienen problemas económicos por compras innecesarias. El problema no es que compren mucho sino que pueden llegar a arruinarse. Lo peor que tiene el uso de la tarjeta de crédito es que te puedes gastar el dinero que no tienes", detalla. Ante estos graves casos, se les aconseja no entrar en centros comerciales solos y que no usen la tarjeta de crédito.

¿Cómo se organizan las campañas?

En el lado de las empresas y sus campañas de márquetin, estas tienen que estar atentas a las necesidades y demandas de los consumidores. "Hay que estar sacando propuestas de productos que sean atractivas para ellos. Y lo que es tendencia y modas también afecta", informa Daniel Puértolas, CEO de Numéricco (una 'boutique digital' aragonesa que acompaña a sus clientes en los retos digitales). "En función de cómo ha ido el año meten más o menos recursos a todas esas oportunidades de venta que se abren. -continúa- Las empresas les dan mucha importancia a estas campañas comerciales del Black Friday, Cyber Monday, Navidades... Hay mucho trabajo a nivel de márquetin".

No obstante, ellos trabajan con un plan estratégico anual, que se divide en cuatrimestres, con la idea de que en esa compañía en cuestión haya ingresos todo el año y no solo en épocas claves. "Estas fechas son importantes para las empresas y hay que saberlas aprovechar. Pero, al final, para una marca es muy relevante pensar a largo plazo y no estacionalizarse; si no es peligroso", opina el director general.

Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios ha detectado en el Black Friday que los precios medios de los productos "no bajan sino que suben" y que el 99% de las rebajas "no son reales". "En el precio anterior sobre el que se aplica la rebaja debe usarse como precio de referencia el más barato de los últimos 30 días. Pero nuestros estudios de precios revelan que en la práctica esto no se respeta, sobre todo en comercio 'online', que pese a lo que indican el precio es el mismo que hace unos días o incluso se encuentra más caro", comenta Alejandro Marín.

Algunos consejos de la OCU a la hora de comprar

Comparar antes de comprar. No hay que ir a ciegas. Si los consumidores quieren localizar los mejores precios -y saber si realmente es una oportunidad- deben recurrir al asesor de precios de la OCU u otros que existen en internet, "con datos objetivos y fiables".

Comprobar si ese es de verdad un buen precio. "En diciembre es realmente difícil encontrar grandes chollos", destaca.



Compras 'online' sí, pero en establecimientos de confianza. Esta organización recibe quejas de páginas fraudulentas, que se hacen pasar por otras y solo buscan engañar al consumidor. Por eso, recomienda asegurarse de que se compra en un sitio real, con garantías. Y resalta que hay un plazo de 14 días desde que se recibe para desistir y "devolverlo sin dar explicaciones".

No endeudarse en exceso. Hay que huir de los créditos rápidos o minicréditos porque "acabarás pagándolo muy caro". En la OCU llevan tiempo advirtiendo del peligro que supone acudir a alguna de las muchas empresas de préstamos rápidos que han proliferado en los últimos años. "Detrás de tantas facilidades se esconden unas condiciones totalmente desaconsejables, abusivas. Por un crédito de 300 euros durante 30 días, en muchos casos se cobran comisiones que superan los 90 euros, lo que supone pagar una TAE que ronda (o incluso supera) el 3.000%. Y ya hay varias abundantes resoluciones judiciales que declaran la usura de este tipo de minicréditos" alertan. Asimismo, s i se paga con tarjeta se debe procurar evitar aplazar el pago para no llevarse después desagradables sorpresas. Y m ucho cuidado con las tarjetas revolving: "pueden hacerte caer en la trampa de una deuda casi infinita".

Turrones y otros dulces. Señala que lo que puede ser una buena opción de ahorro es priorizar marcas blancas o propias en el caso de turrones que obtienen buena calificación en los análisis de productos de la OCU. "Puede que consigamos un pequeño ahorro anticipando la compra, pero por otro lado son productos que posiblemente sea difícil conservar sin caer en la tentación y acabemos consumiéndolos antes de las fechas navideñas. Son productos hipercalóricos y en algunos casos híperprocesados y nada saludables, como los turrones de chocolate con arroz inflado", sostiene.