Se apaga el móvil, ¿qué pasa con mi vida? "No confiemos todo a un dispositivo electrónico"

"Nuestros smartphones se han convertido en extensiones de nosotros mismos". Es la observación que hace el periodista Jorge Mora, experto en tecnología, quien advierte de que quedarnos sin teléfono puede generar 'tecno-ansiedad'. "Porque nos sentimos desconectados no solo de nuestras herramientas diarias sino del mundo en general", asegura.

Asimismo, alude a un cambio drástico de costumbres. "Las llamadas han sido reemplazadas por mensajes y audios de WhatsApp, los smartphones han sustituido las llaves (de casa) y la domótica ha revolucionado nuestra cotidianidad. Desde nuestros móviles, podemos controlar las luces de nuestra vivienda, recibir notificaciones cuando un pescado ha terminado de cocinarse en el horno o incluso gestionar otros electrodomésticos. Antes, al despertar, sintonizábamos nuestras emisoras favoritas en radios tradicionales y veíamos los programas de televisión en los propios televisores. Además, solíamos consultar la información en medios impresos, como periódicos de papel", detalla. "En cambio, ahora, nos conectamos a través de nuestros móviles a medios de referencia, como Heraldo de Aragón, para estar al tanto de las noticias. -continúa Mora- Esta transición no solo ha sido por comodidad, sino también por la libertad que ofrece".

Sin embargo, las ventajas que ofrece la tecnología también tienen su reverso: tener que estar siempre pendientes del estado de la batería de nuestros móviles para evitar problemas. Alejandro Marín, delegado de la OCU en Zaragoza, apunta que el hándicap actual es que conforme los teléfonos son más potentes y con más funcionalidades requieren mayor capacidad y gasto. "Por lo que las baterías muchas veces no aguantan el ritmo y requieren una carga durante el día", indica. Asimismo, este abogado avisa de que una dependencia de lo digital es "peligrosa" ante fallos de corte de suministro, cobertura o "incluso de determinadas aplicaciones como las de banca electrónica".

Muchos serán los jóvenes a los que se les habrá acabado la batería en estas Fiestas del Pilar. También habrá personas a las que más de una vez les haya fallado el teléfono a la hora de entrar al cine, al teatro o un concierto o estando de viaje sin llevar las entradas o billetes impresos. Ante casos como estos, ¿qué hacer cuándo se apagan los dispositivos?

Javier Prenafeta, presidente de la nueva sección de Derecho Digital del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, comenta que cuando viaja siempre lleva los billetes en varios soportes. "Y si viajo con mi mujer, cada uno se lo envía al móvil del otro y también los llevamos impresos (en papel) por si acaso. No confiemos absolutamente todo a un dispositivo electrónico; sobre todo cuando puede fallar. Se puede estropear, romper la pantalla, quedarse sin batería... No hay que confiar en una única copia de toda la información sino tenerla en otros dispositivos", sostiene.

"Nos pueden meter un virus"

Al mismo tiempo, este letrado aragonés hace hincapié en que los archivos maliciosos también pueden afectar a los móviles. "Nos pueden meter un virus y robarnos datos, bloquearlo, etc, y tomar el control del teléfono. En principio es más difícil porque cualquier aplicación que te descargas se valida en las plataformas de Google o Apple, pero a efectos técnicos se pueden instalar aplicaciones ajenas saltándose ciertos permisos", dice. En este punto, Prenafeta avanza que a partir de 2024 la normativa europea (el reglamento de mercados digitales) permitirá que en los móviles se puedan instalar aplicaciones de cualquier otro sitio. "Está bien porque aumentas la competencia, pero hay que tener cuidado porque vamos a ser tan vulnerables como con un ordenador", asegura.

Por su parte, Jorge Mora resalta que aunque confiemos en la tecnología siempre "mantenemos 'dobles analógicos'" de nuestros servicios digitales. "Tenemos las llaves físicas de nuestras casas y radios tradicionales como respaldo, entre otros (elementos). La razón es simple: si la tecnología falla, necesitamos una alternativa", afirma.

Mientras, Alejandro Marín aconseja no desechar los medios físicos tanto de documentación, llevar dinero en efectivo o algunos de los números de teléfono de utilidad o contactos que podamos precisar, ya que cada vez es más frecuente no haber memorizado estos números "incluso de nuestra pareja, familiares o amigos".

Desde Renfe en Aragón señalan que si una persona se queda sin batería en el móvil y no puede abrir el billete digital, la primera opción es recargarlo. Lo pueden hacer en el Centro de Servicios de la compañía "si se solicitara" y también hay enchufes en gran parte de los trenes. "En el caso de la estación de Delicias de Zaragoza (de Adif) hay enchufes en las zonas de espera", añaden. Asimismo, si se va con tiempo suficiente, en el Centro de Servicios de Renfe pueden localizar el billete a través del número de teléfono o del correo del cliente y sacar un duplicado.

En el caso de trenes de alta velocidad y larga distancia -que hacen el 'check-in' en la zona de embarque-, si hay prisa porque el tren va a salir y el móvil no funciona, el personal de Renfe avisa al supervisor del tren del problema "para que pueda chequear el billete cuando el cliente haya podido recargar el teléfono a bordo del tren". "No se deja a nadie en tierra como norma general. Además, los supervisores tienen un dispositivo que puede rastrear los datos del cliente y confirmar que tiene billete (en caso de pérdida del móvil o de que no funcione)", explican fuentes de Renfe en la Comunidad.

Y con los trenes de media distancia, los interventores también tienen un dispositivo que puede rastrear los datos del cliente y confirmar que tiene billete. "Estos procesos y herramientas de localización del billete funcionan si se ha hecho la compra 'online' o en taquilla mediante tarjeta de crédito. Y, en todo caso, cuando se facilitan datos de contacto (como el correo o el teléfono) al comprar un billete", añaden.

Por otro lado, puede ocurrir que a una persona le roben el móvil. Sin ir muy lejos, durante estas Fiestas del Pilar, la Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza han detenido a 19 personas integrantes de al menos tres bandas itinerantes especializadas en hurtos de teléfonos y han recuperado más de 50 terminales (gama media-alta). Ante estas situaciones, los Cuerpos policiales resaltan que configurar ajustes en el móvil "puede ser de gran ayuda en caso de extravío o sustracción". Entre ellos aconsejan: activar la ubicación para poder localizarlo, anotar el número de IMEI para poder aportar en la denuncia y bloquearlo en caso de sustracción, crear una copia de seguridad de la información del teléfono, llevarlo siempre bloqueado con un patrón o contraseña de acceso y también activar en los ajustes de seguridad la función 'Encontrar mi dispositivo', así como las funciones 'Búsqueda sin conexión' y 'Enviar última ubicación'.

Consejos de la OCU para tener batería todo el día

Limpiar el dispositivo o revisar que no tenemos siempre activo el wifi, bluetooth, GPS o bajar el brillo de la pantalla. "Con estos gestos podemos ampliar considerablemente la duración de la batería", avisan.

Utilizar aplicaciones de rendimiento que las cierran automáticamente.

Priorizar modos de ahorro de batería o dejar el móvil incluso en modo avión si se va a tener un día largo sin poder cargarlo.

Llevar un cargador preferiblemente completo con enchufe. "Las cargas por puerto USB en otro dispositivo como el ordenador son mucho más lentas", señalan desde la OCU. También recomiendan poder llevar un 'power bank' (una batería externa y portátil) en el bolso o mochila. "Actualmente los modelos son mucho más potentes y tienen capacidad para varias cargas completas", señalan.

Calibrar y revisar el rendimiento de la batería. "A veces no es necesario cambiar el teléfono. Reemplazando la batería podemos alargar la vida útil del dispositivo con un coste mucho más ajustado".



Llamar al 112 si uno se está quedando sin batería, bloqueado o no tiene cobertura (incluso sin tarjeta SIM) y se encuentra en una situación de emergencia o pérdida. De esta forma los operadores pueden localizarle o atender su llamada. "Puede ser mucho más útil y eficaz tratar de llamar antes a Emergencias que a nuestros contactos. Los servicios de Emergencias pueden geoposicionarnos y activar los protocolos precisos para la situación de emergencia", recuerdan.