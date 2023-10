El IES Reyes Católicos de Ejea vota ser un espacio libre de móviles: "Los chicos se ponen agresivos cuando se lo quitas"

Desde este pasado miércoles, ningún miembro de la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros puede usar el móvil en el centro en horario escolar (es decir, de 8.30 a 15.25). Una medida que deben cumplir a rajatabla alumnado, docentes y personal de servicios y que se ha tomado por votación.

Los días 9 y 10 de octubre, las familias con hijos menores (un voto por hijo matriculado en el centro) y alumnos mayores de 18 años (que representan entre un 7%-8% del total de ciclos formativos) fueron convocados para votar si querían o no que el instituto "sea un espacio libre de móviles". El resultado: el total de votos emitidos fueron 379 (de un censo de votantes de 678), 256 fueron 'sí' (lo que representa el 67,75% de los votos emitidos) y 123, 'no' (el 32,45%). De esta forma, se cumplen las dos condiciones establecidas por el Reyes Católicos para que el resultado fuera vinculante y refleje el sentir mayoritario de las familias: que la participación superara el 50% del censo (fue del 56%) y que la opción más votada estuviera por encima del 60% de los votos emitidos.

El resultado favorable conlleva modificar el reglamento de régimen interior del IES, ya que en adelante el alumno que lleve el móvil al centro será sancionado con un día de expulsión. "Se le suprime el derecho a la educación durante el plazo de un día. Va a haber un periodo de gracia, de cadencia, de 15 días. Si en ese tiempo son sorprendidos, se les requisará y se avisará a los padres para que pasen por el centro a recogerlo (tal y como está establecido hasta ahora)", explica el director del IES Reyes Católicos, Patxi Abadía. Y a partir del 1 de noviembre se aplicará (legalmente) la sanción. La única excepción que habrá será cuando un profesor lo requiera, previo aviso a las familias. "Para que estén informadas de que ese día en concreto puedan traer el móvil al centro. Pero, eso va a ser algo anecdótico", apunta.

Antes de la votación, la norma que regía en el instituto era la prohibición total de móviles para los alumnos de 1º de la ESO y uso exclusivo en el espacio y tiempo de los recreos para el resto de estudiantes. "Es decir, no en el interior de las instalaciones si no en los exteriores. Y también se podía utilizar solo por razones pedagógicas o académicas", detalla el directivo, quien recuerda que en Aragón no hay ninguna ley que regule su prohibición. "Somos los centros educativos los que cada uno regulamos su uso", aclara.

Mientras, fuentes del Departamento de Educación del Ejecutivo aragonés informan de que en la Comunidad no hay normativa específica. "El uso de móviles, si está prohibido o no y dónde, depende del Reglamento de Régimen Interno (RRI), que es el documento que regula el funcionamiento y organización en un centro escolar, así como las relaciones de este con otros sectores de la comunidad educativa. Es elaborado por el equipo directivo y aprobado por el consejo escolar", indican.

Abadía se muestra satisfecho por el resultado de la votación porque se ha enfocado por el tema de "mejorar la salud mental" de los alumnos. "Hablamos del abuso del móvil. Lo más importante es crear una cultura que, a largo plazo, logre disminuir esa dependencia. Las familias nos trasladaban su preocupación e inquietud; ven a sus hijos continuamente con el móvil por la tarde, noche... Nosotros hemos planteado que, si por lo menos, en horario lectivo sus cerebros podían oxigenarse podíamos ir reduciendo esa dependencia", señala. "El equipo directivo nos comprometimos a dar una respuesta y se la hemos dado en forma de votación, delegando la responsabilidad en las propias familias. En otros centros no han abierto este foro de debate -continúa- Hemos dado voz a las familias para que se puedan pronunciar a través de un voto; eso sí, después de mucha labor informativa y de reuniones de profesores con familias".

Asimismo, el director del IES Reyes Católicos alude a estudios científicos e informes de la Unesco en los que se advierte del impacto "negativo" que el abuso de los teléfonos inteligentes tiene en el aprendizaje y la salud mental de niños y jóvenes. "Hay diez consecuencias que son las que realmente tienen peso argumentativo para hacer una medida de este tipo (de prohibición del móvil en el centro): aislamiento, problemas de sueño, ciberacoso, adicción, presión social...", enumera.

Patxi Abadía, segundo por la izquierda, junto con el resto de componentes de mesa una vez finalizado el recuento de la votación, el 10 de octubre IES Reyes Católicos

Por su parte, Maite Adefo -madre de dos chicos (mellizos) de 15 años que van a 1º de Bachillerato en este instituto de las Cinco Villas- es una de las que ha votado 'sí' a que el centro sea un espacio libre de móviles. "Yo les digo que va a ser un alivio para ellos. Saber que no lo llevan les va a permitir estar mucho más atentos, concentrarse mejor, tener una visión mucha más abierta, socializar más... Es una tentación tan salvaje la de tener un móvil en el bolsillo... Están estudiando en casa y si lo tienen al lado automáticamente cada x minutos lo miran; que es lo mismo que hacemos los adultos. Cualquier aplicación que tengas, hace que la vida real parezca aburrida", indica.

A ella le gustaría que los chavales fueran capaces de tener "un poco más de creatividad e imaginación" en el recreo para jugar y hablar con los otros. "Además, creo que va a facilitar la relación entre profesores y alumnos; se ponen agresivos cuando les quitan el móvil. Tenerlo cerca es como una necesidad vital. Y también es un experimento sociológico; a ver qué pasa", observa.

El director del Reyes Católicos cree que al principio, "como todo", costará. Y pone el ejemplo "perfecto": cuando se prohibió fumar en los establecimientos de hostelería. "Todos recordamos que parecía que se iba a acabar el mundo y ahora se ha normalizado. Esto es lo mismo. Lo importante es crear esa cultura, que los chavales se acostumbraran a que si vienen sin el móvil a los centros educativos es perfecto", concluye.