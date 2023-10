Javier Prenafeta, abogado de Zaragoza: "Pasan pocas cosas para los riesgos que existen con la tecnología"

El abogado zaragozano Javier Prenafeta resalta que hay que perderle el miedo a la tecnología (incluidos también los letrados) y buscar cómo la integramos en el día a día de una manera "natural". Eso sí también advierte de que hay que utilizarla de forma "responsable" y con "precaución" porque no se sabe quién está al otro lado. Prenafeta -con despacho propio (451.legal) en Zaragoza y Logroño y especializado en temas tecnológicos- es el presidente de la nueva sección de Derecho Digital del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz), cuya andadura acaba de comenzar.

¿Qué ha llevado al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza a crear una nueva sección de Derecho Digital?

Realmente ya existía; se creó en 2004 (bajo el nombre de Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías). Varios compañeros hemos visto la necesidad de reactivar la sección por toda la importancia que tiene el elemento tecnológico y digital en la vida de los abogados.

¿A qué problemas se enfrentan?

Básicamente a que prácticamente cualquier prueba o conflicto que llega al juzgado tiene un elemento tecnológico: o hay conversaciones por correo electrónico o hay que aportar mensajes de Whatsapp o archivos digitales, como fotografías, vídeos, etc. Hay muchos elementos que en principio están ocultos en metadatos que ahora los puedes utilizar tanto para reforzar la prueba como para impugnarla. Son elementos que tienes que conocer. Y la propia gestión del despacho ha cambiado muchísimo.

¿Qué objetivos se ha marcado?

Para los abogados que tenemos interés y trabajamos en temas tecnológicos, tener un punto de encuentro para compartir ideas y problemas y discutir las cuestiones que nos afectan al trabajo. Y para el resto de colegiados, ser una vía para hacer actividades de formación, difusión y concienciación. Poder ayudar al resto de abogados que no son puramente tecnológicos pero que usan la tecnología y necesitan ampliar información y tienen dudas. Por ejemplo, el tema de prueba electrónica, que es muy habitual; o el de las estafas en internet, que hay muchísimas.

"Cualquier prueba o conflicto que llega al juzgado tiene un elemento tecnológico"

"Hay muchísimas estafas en internet y los ataques de intermediación son muy habituales y están afectando a todo tipo de empresas"

¿Qué otras casuísticas llegan a los despachos de abogados?

Algo que está afectando a todo tipo de empresas, no solo tecnológicas, es lo que se llama ataques de intermediario o intermediación. Es decir, los ciberdelincuentes hacen una escucha pasiva de conversaciones por correo electrónico entre empresas (cliente-proveedor) y en un momento puntual entran en la conversación, se hacen pasar por el proveedor y le mandan un mensaje al cliente. Son muy habituales. Lo relevante es ver cómo se resuelve el problema: dónde se ha producido el agujero de seguridad y cuál es la responsabilidad de cada parte.

¿Qué recomendaría a las empresas para protegerse ante esos casos?

No pagar a un número de cuenta que no hayan pedido antes una certificación de titularidad bancaria. Hecho el pago es muy difícil seguir el rastro.

¿Qué es lo que más le preocupa?

Que no sepamos distinguir lo que es verdad y lo que es falso. Todo el cambio que supone la Inteligencia Artificial, que ha sofisticado mucho más todo el tema de copia, problemas de desinformación, de suplantación, tipos de estafas…

El último caso son las fotos de falsos desnudos de menores de Extremadura, creados por IA.

Lo que produce la Inteligencia Artificial es la posibilidad de manipular fotografías y contenidos. Crear sitios falsos es mucho más sencillo y no se nota; no se distinguen de la realidad.

¿Qué lagunas normativas hay en el campo de la IA?

Es donde hay más agujeros y problemas que no se pueden resolver. Si no son obras porque no hay una creación humana detrás, ¿qué protección les damos? Si hay un perjuicio causado por la Inteligencia Artificial, ¿cómo reclamas judicialmente? La normativa pretende ir por un sistema parecido a la responsabilidad por productos defectuosos. Aunque no puedes castigar al desarrollador o programador o a la empresa que está detrás de una tecnología si es susceptible de un uso neutral, que se puede utilizar para bien o para mal.

Queda mucho camino por recorrer.

Sí. En este caso, primero tenemos que entender muy bien cómo funciona la IA para luego regularla. Pero ha ido tan rápido que el legislador lo que busca es dar una respuesta lo antes posible para, de momento, poner unas bases para que no se haga un uso inadecuado y luego ya veremos cómo lo ajustamos. Estamos regulando algo que desconocemos y ya ha empezado mal: se ha entrenado el ChatGPT metiendo contenidos sin autorización.

"Me preocupa que no sepamos distinguir lo que es verdad y lo que es falso"

"La Inteligencia Artificial es donde hay más agujeros (normativos). Primero tenemos que entender muy bien cómo funciona para luego regularla. Y ha empezado mal: se ha entrenado el ChatGPT metiendo contenidos sin autorización"

"El usuario no lee ni las condiciones de venta ni verifica todos los casos; por eso hay problemas. Hay que ir con algo de precaución"

¿Los ciudadanos vamos alegremente haciendo clic por las redes?

Sí. El usuario no lee ni las condiciones de venta ni verifica todos los casos. Con quién está comprando, quién está contratando… Por eso hay problemas.

¿Algún consejo?

Ir con algo de precaución. Cuando estás comprando, asegurarse de que es un comercio en el que hay una empresa detrás o ver si tiene algún tipo de certificación. Y cuidado con los pagos que se hacen.

En un día a día tan inmediato y rápido, nadie tiene tiempo para leerse las condiciones que aparecen en las páginas web que visitamos.

A lo que te impulsan es a que vayas rápido, tomes decisiones rápidas, compres rápido… A lo mejor hay que poner un poco el freno. Pasan pocas cosas de las que podrían pasar para los riesgos que existen con la tecnología. Al usuario lo que más miedo le da son ciertos pagos por internet, más que el tema de la privacidad de datos, y quizá es de las cosas que más protegidas están. Los bancos te exigen un doble factor de autentificación.

"Al usuario lo que más miedo le da son ciertos pagos por internet, más que el tema de la privacidad de datos, y quizá es de las cosas que más protegidas están"

¿A qué achaca ese recelo?

A los fraudes. Pero proporcionalmente no hay tantos para las transacciones diarias que hay.