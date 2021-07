Los abogados del turno de oficio en Aragón: "Recompensa mucho poder ayudar a gente sin otra vía de defensa"

24 horas al día los 365 días del año. Los abogados adscritos al turno de oficio en Aragón están disponibles para prestar la asistencia jurídica gratuita (uno de los pilares del principio de igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley) como si de un médico de urgencias se tratara. "El día de Nochebuena mando un mensaje a los compañeros que están de guardia y están pendientes del móvil por si alguien llama", dice a modo de ejemplo el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán. Él ejerció como tal durante ocho años, una experiencia que califica de "muy positiva" y que le sirvió para darse cuenta "de la verdadera realidad" que hay en la sociedad y en los tribunales de justicia.

Un total de 875 abogados -de los cerca de 4.000 que hay colegiados en la Comunidad- forman parte del turno de oficio. Tal y como destaca el también decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, están inscritos de forma voluntaria y con este número (similiar a los datos estatales y que se mantiene estable desde hace años) se cubren todos los servicios de "manera eficiente". "Cualquier ciudadano que tiene que ir a un procedimiento judicial y no designa abogado, en este caso porque no tiene medios económicos suficientes, los colegios le asignan uno. Además le tramitan un expediente para ver si es beneficiario o no de justicia gratuita y lo enviamos a las comisiones provinciales de justicia gratuita -que son órganos de la administración- que examinan ese expediente. La mayor parte de las veces ratifican la concesión", explica.

El año pasado, estos 875 letrados atendieron 22.851 asuntos de justicia gratuita, un descenso del 12,6% con respecto a 2019 debido a la paralización de la Justicia por la pandemia del coronavirus, según se desprende del 'XV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita' elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Wolters Kluwer. En concreto, 12.707 correspondieron a pleitos (un 56%), 8.871 a la asistencia letrada al detenido (el 39%) y 1.273 a casos de violencia de género (un 6%). Asimismo, un 13% de los abogados aragoneses adscritos a dicho turno de oficio llevan casos de violencia contra la mujer.

Más datos. Los ciudadanos presentaron 4.487 solicitudes de asistencia jurídica gratuita a través de los colegios de la abogacía aragoneses o mediante presentación de escrito en los juzgados. Una vez analizadas, dichos colegios remitieron 12.516 expedientes a las comisiones de asistencia jurídica gratuita, de los que se ratificaron el 87% de los expedientes (11.189 fueron confirmados expresamente y 1.189 se encuentran aún en trámite).

Antonio Morán resalta la labor que los letrados del turno de oficio han desarrollado durante la pandemia, especialmente en los duros meses del primer confinamiento. Recuerda que el propio Colegio de Abogados de Zaragoza tuvo que comprar por aquel entonces mascarillas para que los letrados acudiesen protegidos a los juzgados, dependencias policiales o a los sitios donde se les necesitase. "Han estado en una permanente situación de exposición al riesgo y lo han hecho bien: no ha habido ningún problema ni queja ni situación de inasistencia. Con toda justicia hemos homenajeado a los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías, empleados de supermercados... porque han estado en primera línea de fuego. Pero también ha habido mucha gente en otros ámbitos menos visibles como los abogados del turno de oficio", comenta a modo de reconocimiento.

Hay que subrayar que la ley que regula la asistencia jurídica gratuita -que data de 1996 y que para el decano necesita "una profunda revisión"- establece tres ámbitos de actuación: el servicio de orientación y asesoramiento jurídico, la "llevanza" de los pleitos y la asistencia letrada al detenido y a las mujeres objeto de violencia de género (se les asiste incluso antes de que formulen denuncia). Y para acogerse a ella se establece un baremo económico en el que se tiene en cuenta el Iprem (índice público de renta de efectos múltiples) y el patrimonio. "El primer criterio y el más determinante son los ingresos mensuales o anuales de los solicitantes. Y también se computa la unidad familiar", aclara el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

Gasto de 2,7 euros al año por cada aragonés

Según se recoge en el informe, la inversión media en justicia gratuita por cada aragonés es de 2,7 euros. "Si la compramos con el resto de España, el coste es más pequeño que la media (que sobrepasa los 5). Significa que el Gobierno aragonés puede decir que no le sale especialmente caro mantener todo lo que es una infraestructura que soporta los colegios de abogados para garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos que están en una situación económica desfavorable", indica.

Para Morán, el balance del trabajo realizado por el turno de oficio es "muy positivo" desde el punto de vista de la eficiencia que se hace del servicio. "Goza de buena salud, aunque es mejorable en cuanto a modificaciones legales y reglamentarias que hacen falta", advierte, al tiempo que reivindica que se facilitara a los propios colegios de abogados el intercambio de la documentación e información que las propias administraciones les exigen. "Todo lo enviamos en formato digital y las administraciones deberían de colaborar con sus estructuras tecnológicas para que estas comunicaciones fuesen más ágiles y pudieran ser almacenadas digitalmente", destaca.

Otra reclamación que se arrastra a nivel nacional es la adecuación y actualización de los costes de justicia gratuita y las compensaciones económicas a los letrados del turno de oficio. "La media del importe que pagan las administraciones públicas al abogado por cada asunto es de 153 euros. Llevar un pleito por 200 euros que puede durar un año no es una compensación adecuada. No hay sensibilidad suficiente para estos temas. Y en Aragón vamos un poco por detrás ", afirma.

No obstante, más allá de estas peticiones, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza hace hincapié en la satisfacción que supone poder asesorar y arropar a las personas que necesitan esa asistencia jurídica. "Recompensa mucho poder ayudar a la gente que no podría tener otra vía de defensa si no es a través de la justicia gratuita porque no se lo pueden pagar", concluye.