Benito Tesier, presidente de la patronal FEMZ: "En el Metal podemos garantizar que no se ha perdido poder adquisitivo"

Benito Tesier (Zaragoza, 1968) es diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Marketing por ESIC y en Dirección Comercial y Mercados Internacionales MBA por el IESE. Director general de Brembo desde hace más de 25 años preside el Clúster de Automoción de Aragón y es vicepresidente de Sernauto y también de la Cámara de Comercio Italiana en Madrid. Desde el pasado 23 de febrero lidera la FEMZ y es vicepresidente de Confemetal.

¿Cuál es la mayor preocupación en este momento para las empresas del Metal?

No hay que olvidar que venimos de una pandemia, de un 2021 y 2022 lleno de crisis energéticas, de crisis de materias primas, de crisis en la cadena de suministro y de una inflación potente que nos obligó en el convenio pasado 2021-2022 a tener que estar a la altura de las circunstancias protegiendo a nuestro activo más importante, más de 70.000 trabajadores, y teniendo que reconocer unos aumentos salariales importantes, con lo cual la primera preocupación de las empresas ha sido resistir. Ahora dar estabilidad y certidumbre es la prioridad del convenio que acabamos de firmar y que demuestra una alta responsabilidad por parte de las organizaciones sindicales, que desde el primer momento han entendido que ante esta incertidumbre política lo primero que deberíamos dar a las empresas es estabilidad con un convenio por primera vez de 4 años.

¿Hasta qué punto las subidas que recoge han estado condicionadas por el pago de ese 10% en atrasos por la inflación desbocada?

Tenemos que separar las dos cosas. Iniciamos la negociación teniendo muy claros los esfuerzos que habíamos hecho en 2021 y 2022. Al mismo tiempo, los sindicatos se aferraron al Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al que hemos intentado acercarnos lo máximo posible, pero introduciendo en el convenio variables modernas que necesitan nuestras empresas para afrontar los retos de futuro como son la flexibilización, el espíritu de competitividad conjunto, la bolsa de horas en función de las necesidades o el cambio en la forma de retribuir la distancia al puesto de trabajo, pero también recortando la jornada laboral paulatinamente. Y hay un 11,5% de subida salarial en estos cuatro años.

"Esperamos un crecimiento medio del 3% descontada la inflación. El segundo semestre, hasta ahora, tiene un comportamiento positivo"

​

"El 23-J ha arrojado un resultado muy segmentado y queramos o no, va a afectar el tejido empresarial con un Gobierno en funciones y un Ejecutivo aragonés que ha de constituirse en breve. Nos conviene a todos estabilidad, serenidad y confianza en el futuro"

¿No hay pérdida de poder adquisitivo con el nuevo convenio?

No lo creo. Las expectativas de inflación van a estar por debajo de lo que hemos firmado. En lo que es el sector del Metal, respecto a 2021 y 2022, no se ha perdido poder adquisitivo porque hemos reconocido el 100% de los atrasos. De otros sectores no me corresponde hablar a mí, pero podemos garantizar que en el sector del Metal no se ha perdido poder adquisitivo.

¿Qué previsiones hay para el sector?

Esperamos un crecimiento medio del 3% descontada la inflación. El segundo semestre, hasta ahora, tiene un comportamiento positivo. Siempre existe la incertidumbre al irnos de vacaciones, tal vez por el recuerdo de 2008, de que la pausa del verano nos va a traer malas noticias. Pero no va a ser así. Está además la incertidumbre política: el 23-J ha arrojado un resultado muy segmentado y queramos o no, va a afectar el tejido empresarial con un Gobierno en funciones y un Ejecutivo aragonés que ha de constituirse en breve. Nos conviene a todos estabilidad, serenidad y confianza en el futuro. Este convenio es un ejemplo que damos los agentes sociales de diálogo y de que hay que buscar más los puntos que nos unen y no solo los que nos separan. Es un ejemplo que debería seguir la clase política y la sociedad.

¿Qué desafíos tiene por delante la FEMZ?

Llevo cinco meses muy intensos y como vengo del sector de la automoción he de decir que la velocidad desde que me puse al frente de la FEMZ ha sido de Ferrari y estoy muy orgulloso del equipo tan profesional liderado por el secretario general de la Federación, Carmelo Pérez, y del paso adelante que han dado las empresas para ser protagonistas de esta evolución de la Federación del Metal. Dicho esto, necesitamos una modernización continua de la industria para competir en un mundo cada vez más globalizado y con retos como la digitalización, la industria 4.0 y toda la transición hacia la descarbonización que estamos viviendo.

"Hemos calculado en 200.000 las ofertas de perfiles en el Metal que se requieren en toda España"



"Hay que hacer que todos esos jóvenes, de 18 a 26 años, de la generación Z, altamente digitalizados, se sientan cómodos en este mundo industrial"

¿Cómo piensan atraer a más jóvenes a la industria? ¿Es la carencia de perfiles cualificados uno de los handicaps que tienen?

Sí. Vamos a tener que pasar a buscar en las comunidades adyacentes el talento que necesitamos. Como Confemetal, organización de la que soy vicepresidente, hemos calculado en 200.000 las ofertas de perfiles en el Metal que se requieren en toda España. Hay que hacer que todos esos jóvenes, de 18 a 26 años, de la generación Z, altamente digitalizados, se sientan cómodos en este mundo industrial.

¿Tienen la culpa los bajos salarios?

Cuando hablamos de puestos cualificados no entramos en esa variable porque hay una retribución apropiada a esa cualificación. Otra cosa es la mano de obra generalizada que compite con otros sectores como la hostelería, restauración o servicios, donde los salarios para inicios de trabajos pueden ser más contenidos. Tenemos una industria de automoción que ha demostrado estar muy por encima de las medias salariales que están ofreciendo otros sectores y aun así también está teniendo problemas para cubrir estas necesidades. Personalmente creo que no es un problema de dinero sino más de hacer converger las nuevas formas de entender la vida de esas generaciones con las costumbres tradicionales de proceder en las empresas. Y es ahí donde hemos de flexibilizar nuestras posiciones. Desde luego, también la retribución es importante, pero considero más importante lo otro. Las nuevas generaciones renuncian a veces a esos puestos en los que ya han empezado a trabajar porque ven que la actividad les obliga a sacrificar muchas cosas de su vida privada para ellos prioritarias. Entiendo que su renuncia viene más por las aspiraciones de esa calidad de vida.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.