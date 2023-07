El verano es temporada de empleo

El verano es sinónimo de vacaciones. Una temporada de descanso y retiro, la oportunidad de olvidarse del trabajo y las dificultades del día a día. Pero para algunas personas supone todo lo contrario. El contrato de trabajo en verano no resulta ajeno a casi nadie. Pocos pueden decir que no lo han tenido alguna vez en su vida.

Una campaña estival positiva para el empleo es la que anticipa para este 2023 la empresa de recursos humanos Adecco, que lleva "en torno a un 70% de las contrataciones" realizadas en sus previsiones. La recuperación del turismo y de la demanda del sector servicios han empujado un mayor número de ofertas. Adecco lanzó la campaña ‘Aquí y Ahora’ a mediados de noviembre para el periodo navideño, que en junio readaptaron al periodo estival. Recogieron más de 3.800 ofertas de trabajo en los sectores de ‘contact center’, reparto, hostelería y comercio de gran consumo.

Aseguran que está siendo una campaña de incremento respecto al 2022. Aún es pronto para confirmar cifras con certeza, pero consideran que puede terminar con una subida de alrededor del 15%. Al comparar los datos con el año 2021, el aumento podría ser de más del 30%. En conjunto, "estaríamos en niveles prepandémicos", aseguran.

Hostelería y logística

Adecco apunta que el sector con más ofertas es la hostelería, seguido de la logística. "Buscan personal con disponibilidad inmediata, horario para turnos, disponible todo el verano y compromiso", explica Herminia Lombarte, directora de Adecco en Aragón.

Admiten que les cuesta encontrar gente para cubrir ciertos puestos, hecho que atribuyen a dos factores. Por un lado, hablan de "escasez de talento", pero por otro lado, consideran que, con la amplia oferta disponible, los candidatos "pueden ser más selectivos".

Por su parte, Randstad preveía en junio más de 14.000 contratos veraniegos en Aragón, un 0,8% más que el año pasado. En Zaragoza se registrarían 9.650 firmas, en Huesca serían 2.990 y en Teruel se contarían 1.400. Por el momento, parece que sus previsiones también se mantienen. Pilar Giménez, directora de zona de Ransdtad Aragón, espera que esta etapa rica en contrataciones sea "muy similar a campañas anteriores".

Coinciden con Adecco en que los sectores que más empleados necesitan son la hostelería y logística, aunque desde Randsdtad incluyen la automoción y la industria en general. Giménez adelanta que este año puede apreciarse un "mayor repunte en hostelería". Y en cuanto al perfil más demandado, añaden, es aquel con formación en grado medio, superior o universitario. También están notando cierta dificultad para cubrir los puestos, que en su caso atribuyen a una "ausencia de experiencia". Para suplir esta escasez de perfiles, explica Giménez, están poniendo el acento en potenciar el área de competencias: adaptación a cambios, capacidad de aprendizaje y polivalencia.

Falta de perfiles en algunos puestos

Desde Cepyme Aragón, la patronal de pequeña y mediana empresa también notan carencias para cubrir ciertos puestos. María Jesús Lorente, presidenta de la organización empresarial, explica que hay especialidades para las que se busca gente "durante todo el año", no solo la época estival. "No hay una suficiente armonización entre la educación y lo que demanda el mundo laboral", lamenta. Afirma que un estudio de Cepyme reveló que el 45% de la población activa no cuenta con formación profesional, una deficiencia que intentan compensar con las Certificaciones y Acreditaciones de Competencias (CAC) para los puestos que buscan.

Lorente se muestra optimista ante las perspectivas de este verano, que prevé cercanas a las de 2019 antes de pandemia. Cuenta que "lo normal y lo previsible" es que las contrataciones sigan en agosto.

Una posición similar a la del CEOE. La patronal compartió recientemente una encuesta en la que preveían 26.000 nuevos contratos para el segundo semestre del año. No obstante, hizo saber que alrededor de 15.300 serían difíciles de cubrir al no haber gente cualificada para ellos.

Desde Comisiones Obreras (CC. OO.), coinciden en la buena perspectiva del verano. "Este año las previsiones van a ser incluso mejores que en 2022", afirma Carmelo Asensio, secretario de empleo y formación sindical de CC. OO. Aragón. Aplauden el efecto que la reforma laboral ha tenido en el sector servicios, donde, aseguran, la mayoría de contratos son ahora fijo-discontinuos.

Asensio destaca que este tipo de contratos "vinculan al trabajador con la empresa" y "mejoran sus condiciones". Señala que han recibido menos denuncias de empleados este año y que ahora se encuentran con otro tipo de abusos: jornadas interminables, economía sumergida y precariedad salarial. Es precisamente a esta última a lo que atribuye la dificultad de las empresas a la hora de encontrar trabajadores: "cada vez hay menos gente que quiera trabajar en precario".

En UGT también apuntan a las malas condiciones laborales, sin embargo, reconocen la escasez de puestos intermedios en oficios en los que tradicionalmente había continuidad laboral. Una de sus propuestas en esta materia es que "la orientación profesional se realice en los centros educativos en edades tempranas -destaca el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz -, lo que puede permitir compensar estos desajustes en el mercado laboral". Él también ha apreciado una mejora en las condiciones del trabajador con la reforma laboral: "En junio de 2023, los contratos temporales representan el 56,62% del total de los celebrados y los indefinidos el 46%".

