Cara y cruz de la búsqueda de empleo en verano: "Esta vez ni siquiera me han entrevistado"

Los trabajos de verano son una opción muy común entre los jóvenes, que los ven como una oportunidad de cotizar durante un par de meses y conseguir unos ahorros. Es el caso de Pablo Navarro, universitario de 21 años, quien, sin embargo, todavía no ha logrado firmar contrato. Explica que ha probado en "los clásicos que uno pensaría en verano": supermercados, hostelería, franquicias de panadería y pastelería... "Ha sido una búsqueda infructuosa", lamenta.

Sin haber acudido a las empresas de recursos humanos como Adecco o Randstad porque, de hecho, "ni siquiera sabía que eran una opción", enviaba su currículum a ofertas que encontraba por internet y se presentaba directamente desde los portales de las empresas. No ha sido su primera experiencia buscando empleo. El año pasado intentó conseguir un trabajo que compaginar con sus clases en la universidad, pero sin éxito. "Entonces hice una entrevista -cuenta-, y este verano ni siquiera eso".

Con formación en idiomas

Su perfil se aleja de lo que las empresas a las que ha optado buscan en sus empleados, ya que no ha ejercido en ventas u hostelería. Cuenta con una extensa formación en idiomas y ciencias sociales, debido a que estudia el grado de Lenguas Modernas. Sin embargo, no ha probado suerte en el sector de la traducción y los intercambios comerciales. Explica que no se siente cómodo con la idea al no haberse graduado todavía: "Estoy intentando optar a puestos más bajos en lugar de a lo que me gustaría"

Navarro confiesa que, dentro de su grupo de amigos, son pocos los que han podido hacerse con un empleo veraniego. Aunque sí conoce a algunos que lo han logrado, los puede contar con los dedos de una mano: "Los que tienen trabajos es porque los han cogido nada más graduarse, los que tienen trabajos temporales de verano son pocos". Se produce así una gran diferencia en su entorno entre los que ya tienen su título, y se han lanzado a investigar dentro de su sector, y aquellos que aún no pueden considerarse profesionales en su campo y no se atreven a introducirse en él.

"Buscan jóvenes con ganas de aprender"

No todos se encuentran con dificultades al empezar a buscar empleo, hay quien lo consigue rápido. Hay muchos factores que se entrecruzan cuando se va a la caza de un puesto de trabajo: formación, experiencia, suerte... En una oferta de verano al que se presenta mucha gente, cobran una especial relevancia.

Bien lo sabe José María Hurtado, quien define como "muy rápida" su etapa de entregar currículums. "Buscaba algo para el verano, pero si podía compaginarlo con mis estudios más adelante mejor", explica. Mientras hojeaba ofertas en InfoJobs de media jornada o menos, dio con una de una franquicia de productos del hogar en un centro comercial no muy lejos de su casa, donde se presentó y fue contratado. Entró como indefinido, para hacer 10 horas semanales, aunque finalmente tendrá que dejarlo en septiembre por motivos personales. Lo de las diez horas, comenta, solo se cumplió las primeras semanas. Su horario se amplió progresivamente hasta que tuvo que realizar 40 horas semanales tras una sustitución. "No me pilló de sorpresa", dice Hurtado, que asegura que la empresa ya le había explicado la posibilidad de ampliar su horario de cara a agosto y él había estado de acuerdo.

Su trabajo actual no es su primera experiencia laboral. Comenzó en hostelería, donde no duró mucho por las condiciones de trabajo: "Muchas horas y trabajo constante". Considera que lo contrataron sin experiencia porque "necesitaban gente rápido". Su siguiente parada ya fue en ventas, en una franquicia de electrónica, donde lo eligieron tras una entrevista grupal y otra con Recursos Humanos. Este segundo empleo fue clave de cara a este verano: "La gerente me confesó que eso había sido lo que la había hecho decidirse por mí"

Su formación se aleja bastante de este sector, estudia Periodismo, pero afirma que es "una persona que sabe venderse muy bien". Cree que los jóvenes tienen una gran oportunidad laboral durante el verano: "Siempre buscan gente joven que tenga ganas de aprender y trabajar".

