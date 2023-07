El complemento de más de 3.300 euros que puede cobrar este grupo de pensionistas en España

En la actualidad, el sistema de pensiones no contributivas en España, a manos del Instituto del Mayores y Servicios Sociales (Imserso), mantiene una de las cuantías más bajas de las retribuciones que reciben los mayores en nuestro país. Esta paga que reciben a día de hoy los jubilados o las personas que cobran la pensión de invalidez que no han cotizado nunca o, al menos, no los años suficiente a la Seguridad Social para obtener la pensión contributiva, puede aumentar con un complemento de más de 3.300 euros que pueden cobrar algunos de ellos. Y, por eso, muchos se preguntan cuáles son los requisitos para recibir este plus.

Actualmente, la cuantía de esta ayuda económica que reciben los jubilados apenas supera el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que supone un importe de 484,61 euros al mes en 2023. Esta retribución es tan baja porque el pensionista en cuestión no ha cotizado al menos 15 años para cobrar una pensión de incapacidad permanente en la Seguridad Social o, incluso, porque no ha trabajado en ningún momento de su vida. Con ella, el Gobierno asegura una ayuda mínima mensual que está regulada por una normativa que establece que la pensión no contributiva se cobra en 12 mensualidades y otras dos pagas extraordinarias, con un total de 14 pagas al año.

Cómo conseguir el complemento de la pensión de invalidez

Al contrario que otras retribuciones, en el caso del complemento a la pensión no hay que solicitarlo, sino que será la administración de oficio quien compruebe que se cumplen los requisitos y, a partir de entonces, adjuntará la ayuda íntegra. La ley establece que los pensionistas que perciben esta remuneración con grado de discapacidad sean igual o superior al 75% y acrediten la necesidad de otra persona para sus actividades cotidianas, perciben la cuantía íntegra y un complemento del 50% de los 484,61 euros al mes fijado este 2023.

Haciendo las cuentas, la mitad de esta cuantía daría un complemento de 242,21 euros al mes que, multiplicados por las 14 pagas anuales, daría el total de 3.392 euros anuales que recibiría el beneficiario que cumpla con los requisitos. Cantidad extra que se sumaría a lo que las personas con una discapacidad superior al 75% reciben del Imserso, que se trata de un pago de 726,92 euros al mes.

Las condiciones del Imserso para cobrar una pensión de invalidez

Acreditar la discapacidad ante el Imserso es el primer paso para poder optar al complemento de la pensión de invalidez que suma un total anual extra de 3.300 euros; y, para ello, hay que cumplir con un mínimo de requisitos previos que podemos encontrar en la web oficial de la entidad pública. El primero, atañe a los ingresos mensuales: siempre que las rentas personales de las que se disponga, en cómputo anual para 2023, sean inferiores a 6.784,54 euros, podremos solicitar esta ayuda al considerarse que se carece de los ingresos suficientes.

Diferente será el proceso para aquellos que conviven con familiares. Se entiende que existe unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante). En estas circunstancias, además de recibir el mínimo ingreso mensual acotado, la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad deben ser inferiores a las cuantías establecidas por la entidad. Y, si no es así, se incumplirá el requisito.

El ingreso mensual para los que conviven con cónyuges o parientes

En estas circunstancias, la tabla del Imserso asegura que los ingresos de la unidad económica familiar nunca deben superar los 11.533,72 euros al año, cuando se trate de dos convivientes; 16.282,90 anuales, cuando se trate de tres; o de 21.032,08 euros, si son cuatro o más parientes.

Algo más elevados son los mínimos cuando entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos. En esta ocasión, los ingresos serán de 28.834,30 euros al año para dos convivientes; 40.707,25 para tres; y hasta 52.580,20 euros para cuatro o más convivientes.

La tabla de requisitos para pedir la prestación para unidades económicas de convivencia. Imserso

Criterios específicos para cobrar la pensión de invalidez

Además, existe otros criterios específicos de la propia pensión no contributiva de invalidez, como tener que demostrar una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, ya que es incompatible con la pensión no contributiva de jubilación, pensiones asistenciales o subsidios de garantía de ingresos mínimos. También exigen haber residido en España durante un mínimo de cinco años, dos de los cuales deben de ser consecutivos a la solicitud, y el grado de discapacidad debe ser igual o superior al 65%.