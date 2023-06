Así ha cambiado la vivienda de obra nueva en los últimos 10 años

Todos los anuncios de nuevas promociones coinciden en lo mismo. Encuentra tu hogar perfecto, no querrás salir de esta casa, la mejor vivienda que vas a encontrar... ¿Será cierto? El 'autobombo' es necesario para poder hacer frente a las ventas y obtener ingresos. No obstante, aunque la casa perfecta no existe ni existirá, las calidades y bondades en la obra nueva han mejorado considerablemente con el paso de los años. Tanto, que las viviendas de hace una década “no tienen nada que ver” con las de ahora. Los arquitectos, más que los acabados o las nuevas formas de construcción, valoran muy positivamente los criterios de eficiencia energética que han llegado a alcanzarse.

Lo estético hace tiempo que dejó de ser un problema para las constructoras. De hecho, ahora casi todos los bloques de viviendas se hacen de formas muy similares: blanco y gris oscuro por fuera, con piscina privada, balcones e incluso habitaciones de los mismos tamaños. Es una fórmula que ha funcionado desde siempre. ¿Por qué cambiarla? La única transformación en este aspecto, indica Lucio de la Cruz, gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (Coaatz) es que ahora hay que meter más aislamientos en las fachadas, lo que hace que las instalaciones sean “más costosas”. No obstante, los precios de la construcción “se moderaron mucho” durante la década pasada. “Las prestaciones se han multiplicado por dos y el precio de los materiales se ha multiplicado por la inflación”, detalla De la Cruz.

En cuanto a los materiales interiores, la cosa sigue igual. “Esto siempre ha ido por modas. En los baños ha venido la moda del gresite –un azulejo pequeño-, y ahora la del gran formato, baldosas más grandes de porcelánico”, precisa. En el exterior, se lleva la fachada ventilada, también algo de prefabricado (técnica que ha avanzado mucho desde hace una década), y se continúa utilizando el ladrillo caravista, un indispensable. “Hay edificios construidos con este material desde hace 30 años que están igual. Con otro tipo de paramentos estarían mucho más deteriorados”, añade el gerente del Coaatz.

Un bloque de viviendas construido en Arcosur hace unos 10 años. HERALDO

El Edificio Flumen, una promoción de viviendas de reciente terminación. H. A.

Los acabados “han venido condicionados por la normativa”. El código técnico se actualizó en 2013 y luego otra vez en 2019, de manera que obligaba a una serie de prestaciones que tu edificio tiene que cumplir a nivel energético. “No solo que tenga un aislamiento establecido, sino que el consumo de energía no puede superar determinados valores y debe tener hermeticidad”, asevera Lucio de la Cruz. Ahora, a nivel térmico o acústico las exigencias son cada vez mayores. Por ello, en cuanto a prestaciones, hace 15 años una vivienda normal consumía 200 kw/h, y ahora las eficientes alcanzan los 20 kw/h. “Lo que se puede alcanzar con certificados Passivhaus, por ejemplo, es brutal”, dice el gerente del colegio.

Un piso piloto de Casanate, una de las últimas promociones de vivienda que se han entregado en la ciudad. Aedas Homes

De hecho, según un estudio del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza un inmueble Passivhaus, en 2020, gastó en energía 776 euros, en 2021, 785 euros; y en 2022, en plena crisis energética y con la subida del precio unitario de la electricidad, 904 euros, 0,30 euros el kilovatio. En el caso de una casa que no tenía este tipo de certificado, el gasto ascendía hasta los 3.000 euros.

Uno de los cambios más palpables en lo que a construcción de casas se refiere se pudo ver en Arcosur hace un par de meses. Allí, el Grupo Lobe empezó una de sus promociones colocando unas escaleras en mitad de los solares, lo que dio lugar a una curiosa imagen. Este tipo de edificación es igual de segura que todas las demás (debe estar colocada la cimentación, como en cualquier caso), pero permite unas velocidad de construcción muy superior.

Las viviendas que el Grupo Lobe está construyendo en Arcosur, con las escaleras a la intemperie. Guillermo Mestre

Jesús Díaz, director técnico del Grupo Lobe, explica que "la estructura común de las escaleras es de hormigón, son artesanales". "Hay dificultades para encontrar mano de obra para hacerlas así", detalla. Además, de esta manera se le da más velocidad a la obra, más calidad y seguridad. "Así, puedes marcar bien las alineaciones y los niveles, la seguridad es que está totalmente terminada, con sus barandillas...", añade.

La escalera, indica Díaz, es un elemento que suele retrasar bastante la construcción, por lo que ganan en tiempo. Además, sirve como referencia para construir el resto de la estructura, y "el margen de error es prácticamente inexistente". "No solo ponemos escaleras, ponemos también el hueco de los ascensores y de las instalaciones generales para tenerlo ya todo listo", detalla.

Desde el Grupo Lobe precisan que este es el primer edificio de viviendas que la empresa construye de esta manera. Ahora han colocado también las escaleras en la promoción Vía Nova, en avenida de Cataluña, de 135 viviendas libres.

El gerente del Coaatz también precisa que se producen "mejoras" continuamente a la hora de terminar la obra, pero también antes de empezarla. "Se utilizan otras técnicas de planificación más optimizadas. Poco a poco se introduce la metodología BIM -Modelado de la Información para la Construcción-, estamos viendo que cada vez meten trozos de edificio más grandes en obra. Incluso paneles enteros de ladrillo, cuando antes había que ir uno por uno", especifica Lucio de la Cruz. Con este cambio paulatino en la industrialización, se busca una mayor eficiencia a la hora de edificar.