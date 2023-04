Esta singular casa de Barbastro es digna de un premio

Los pajares son elementos arquitectónicos diseñados y preparados para el almacenamiento en seco de uno de los subproductos de la cadena de procesado de los cereales: la paja. Se encuentran cercanos a las eras y generalmente a orillas de la red de carreteras o accesos al pueblo. Permiten de esta forma a los carros y otros medios de transporte la distribución de su contenido. Uno de estos edificios, situado en Barbastro y tallado en tochanas (un tipo de ladrillo), ha sido reconvertido en una singular vivienda que ahora opta a los Premios Arquitectura del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, entre otras cuatro propuestas aragonesas con actuaciones de todo tipo.

Este proyecto fue ideado, a finales de 2021, por el estudio de Épila Grupo Gen Arquitectura, en colaboración con el arquitecto barbastrense Sergio Latre, y ha sido seleccionado para la siguiente fase de los Premios Arquitectura, que elegirán a sus ganadores en una gala el 22 de junio. “La vivienda se construyó desde cero y era una parcela en la que había un antiguo pajar. A partir de esa idea, que siempre la han llamado era (un terreno descubierto, de superficie llana, donde se trilla el cereal), nace el aspecto exterior de la casa, que está situada en el límite urbano de Barbastro”, detalla Latre.

Este aspecto es lo más llamativo de la vivienda. La casa transcurre en dos plantas y destaca, primordialmente, por el ladrillo perforado del exterior, un material que evoca épocas agrícolas pasadas y alude a la sencillez y humildad de entonces, combinado con una mirada contemporánea. “Fui probando hace unos años antes con la disposición de los ladrillos de antiguas construcciones. Después de las pruebas, el resto fue ajustar el programa que necesitaba la vivienda”, desarrolla Latre. Se preserva la portada románica, combinada con una estructura metálica acristalada.

Pero el interior no se queda corto. "En la casa hay una obsesión importante que pasa por que todas las habitaciones dieran luz de sur o luz de norte y ventilación cruzada", detalla este arquitecto. Para las viviendas que se encuentran al norte de España, la orientación sur es la más recomendable para ahorrar energía, ya que es la que capta la mayor radiación solar a lo largo del día, lo que contribuirá a moderar los gastos en climatización. Para ello, se tuvo que desplazar el volumen del núcleo de la vivienda más de un metro.

La casa, además, tiene criterios bioclimáticos de invernadero, de manera que la temperatura del interior se mantenga a buenos niveles durante todo el año. Las ventanas hacen "control visual" de los vecinos que hay enfrente, con un cristal de bicarbonato que da "cierta intimidad".

Este hogar cuenta con una habitación principal con su baño, y una zona con "dos pequeños dormitorios" para las dos hijas, un pequeño vestíbulo y una zona de juegos. La peculiaridad es que todos estos espacios están totalmente abiertos (una tendencia que viene desde la pandemia y ha llegado para quedarse) que tienen vista sobre el salón, muy amplio. La cocina, por su parte, sirve de comedor diario, un garaje y una zona de lavandería.

El proyecto de esta casa destaca por su arquitectura, que gira en torno al ladrillo de un pajar de una época antigua. Grupo Gen Arquitectura

El proyecto de esta casa destaca por su arquitectura, que gira en torno al ladrillo de un pajar de una época antigua. Grupo Gen Arquitectura

La vivienda está diseñada por Sergio Latre y el estudio epilense para el propio arquitecto barbastrense. "Después de vivir un tiempo dentro, lo más llamativo es el ladrillo de la fachada y su referencia a las construcciones agrícolas. En el interior, el volumen está conectado con casi todas las estancias", asegura Latre. Como casi todas las viviendas de nueva construcción, no tiene pasillos, dando una sensación de amplitud constante. "La forma de vivir ha cambiado y ahora ya no se buscan esas habitaciones tan cerradas", especifica. Respecto a los premios a los que opta este proyecto, asevera que siente una sensación "extraña", ya que se trata de una obra acabada desde hace más de un año, pero no por ello le resta relevancia.

Propuestas aragonesas de los Premios Arquitectura

Esta vivienda no es la única propuesta aragonesa que ha pasado a la siguiente fase de los Premios Arquitectura. Hay cuatro más entre las 177 seleccionadas por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España de 429 en total. El grueso, entre las que se incluyen obras internacionales firmadas por arquitectos y arquitectas españoles, son de edificación (98), urbanismo, planificación y espacio público (20) y arquitecturas mínimas o efímeras (32).

La protección de la Iglesia de San Salvador, seleccionada para los Premios Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

El proyecto del colegio María Zambrano, seleccionado para los Premios Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

Además de la vivienda, Grupo Gen Arquitectos tiene otra propuesta seleccionada en colaboración con más arquitectos basada en la protección de la Portada Norte de la Iglesia de San Salvador, en Ejea de los Caballeros, con una actuación innovadora. Del mismo modo, la nueva sede de Agur, una empresa dedicada a distribución situada en Francia, diseñada por Federico Pardos Auber (con estudio en Zaragoza), ha sido elegida para pasar a la siguiente fase.

El proyecto de la nueva sede de la empresa Agur, seleccionado para los Premios Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

El proyecto de la Kontxa, seleccionado para los Premios Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

El centro de educación infantil María Zambrano es considerada otra joya arquitectónica por el Colegio de Arquitectos. Su proyecto, diseñado por Magén Arquitectos, ha pasado a la siguiente fase por "mejorar la dotación de los equipamientos públicos generando un recinto de juegos protegido alrededor del cual se disponen los espacios docentes". La última propuesta aragonesa que ha prosperado ha sido la del estudio zaragozano Sebastián Arquitectos con su obra Kontxa, en San Sebastián, y su espectacular iluminación en la playa de la Concha