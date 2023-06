Dónde invertir para rebasar la inflación: de las letras del tesoro a la vivienda

Los ahorradores que no quieren arriesgar siguen esperando que la banca se decida a darles más por su dinero. Sin embargo, el retraso en trasladar la subida de los tipos de interés a los que se ofrecen en los depósitos obliga a optar por alternativas. Y eso que para algunos de los consumidores, si además de ahorradores eran hipotecados, la primera opción ha sido amortizar hipoteca ante la subida del euríbor.

La fiebre por las letras del tesoro se mantiene, sobre todo, tras la última subasta, que ha ofrecido más interés que la inflación. Esta ha supuesto la vuelta a la búsqueda de inversiones seguras, después de los últimos años en los que se había asumido que sin algo más de riesgo no se conseguía rentabilidad.

"El 79% de los asesores financieros cree que el ahorrador aragonés ha adoptado un perfil más conservador en los últimos meses, invirtiendo en productos de bajo riesgo por su preocupación en preservar el capital", según concluyó la asociación de asesores financieros EFPA España en el encuentro celebrado el mes pasado en Zaragoza. En él se reconoció que la actual situación de las letras ofrece "poco riesgo y más dinero".

La compraventa de pisos para alquilar se mantiene como opción, aunque para algunos quede en el aire a la espera de ver cómo se aplica la ley de vivienda tras las elecciones, tras el plante de algunas comunidades.

Letras del Tesoro: el 'boom' continúa en verano

Nunca un producto financiero tan tradicional había tenido tal cantidad de seguidores como en los últimos meses. Las filas en el Banco de España que se registraron a comienzos de este año no se veían desde el cambio de pesetas a euros con la llegada de la moneda única en 2002.

Se trata de un producto de renta fija a corto plazo creado en junio de 1987. El importe mínimo de cada petición es de 1.000 euros, y las peticiones por importe superior han de ser múltiplos de 1.000. Las Letras se emiten mediante subasta. En el calendario que publica el Tesoro para todo el año se acaba de celebrar la última de junio y está en marcha la primera de julio.

En la última subasta alcanzó el 3,5% de interés para la emisión a 9 meses, mientras la inflación de mayo se ha situado en el 3,2%. Se puede invertir también con plazos de 3, 6 y 12 meses.

"Las Letras ya superan el 3% prácticamente en todos los plazos, siguen despertando mucho interés entre los inversores aunque la demanda ha bajado ligeramente en la última subasta", apunta Pilar Barcelona, directora territorial de Renta 4 Banco en Aragón. Para conocer si seguirán siendo rentables la fecha clave es este jueves. "Hoy se estima que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a subir los tipos un 0,25% y estamos expectantes ante el discurso que tendrá (en cuanto a futuras subidas), una vez que se ha conocido que la economía europea entró en recesión el primer trimestre del año", explica la experta. "Esto será determinante en las próximas subastas del Tesoro", concluye.

Si se cumplen las previsiones plantea que podría ser necesario cambiar de estrategia, si se busca más rentabilidad. "En la medida que se pueda ver un techo en las subidas puede ser interesante empezar a invertir en plazos algo más largos que las letras para asegurarnos una rentabilidad alta durante más tiempo", aconseja.

No cree que pueda dejarse de lado el riesgo completamente. "En cuanto a alternativas para batir la inflación siempre lo tenemos que asociar a un nivel de riesgo. Si hablamos de un riesgo similar a la letras, podemos invertir en renta fija corporativa con un nivel de solvencia similar. Esta, en muchas ocasiones, puede ofrecer un nivel de rentabilidad incluso algo superior. Para ello podemos ir a comprarlas de manera directa o también a través de fondos de inversión", plantea como opciones para inversores más arriesgados.

Desde Tax Down han aclarado esta campaña que tributa en la declaración de la renta una parte de la inversión, "la que proviene del beneficio que obtengamos de estos productos, es decir, por la amortización del bono o la letra (la diferencia del importe de compra y el de venta)". Ambos productos se ofrecen por el Tesoro a través de subastas. La diferencia fiscal es que la letras no están sujetas a retención y los bonos, sí. Este año se declararán los beneficios obtenidos el pasado. Se incluyen en la casilla número 30 específica de rendimientos procedentes de la transmisión o amortización de Letras del Tesoro, según la plataforma de confección de declaraciones.

Depósitos: la banca se resiste a ofrecer tipos más altos

Las grandes entidades no dan el paso de abrir una guerra por los clientes con ahorros así que los depósitos que ofrecen tienen un interés por debajo de la inflación. "Los bancos no lo necesitan porque les sobra el dinero. Hasta hace poco el BCE le daba dinero al 0%", apunta José Ángel Oliván, presidente de la asociación de consumidores Ucaragón. Salvo que cambie ya la tendencia ese jueves, sin necesidad de captar dinero de sus clientes no prevé que mejoren los intereses de los depósitos.

"Otra cosa es que estén ganando dinero con las hipotecas que ya tenían por la subida del euríbor, pero nuevas hacen pocas, que es el dinero que necesitarían para prestar", añade. Este ha pasado de ronzar el 0% a cercarse al 4% en un año. Sin gran demanda de hipotecas ni préstamos al consumo, "los bancos no tienen incentivo para pagar más por los depósitos", confiesa.

"Lo más parecido a un plazo fijo son las letras del tesoro. El principal defecto que tienen es que es una inversión a corto plazo", recuerda, sobre el plazo máximo de 12 meses que permiten.

En los últimos años de tipos de interés bajos, en torno a cero, una situación que los expertos vienen señalando que no era "sana", los ahorradores se inclinaron por traspasar dinero de plazos fijos hacia los fondos de inversión. Aragón ha sido una de las comunidades donde este traspaso se ha producido con más fuerza, con un porcentaje superior al 40% de fondos de inversión sobre depósitos, frente al 22,7% de media nacional, según los datos de Inverco, la organización que agrupa al sector de inversión en fondos, en su balance del año pasado. Oliván recalca que "siempre tienen un riesgo".

En el momento en el que ha habido productos con menos riesgo que daban rentabilidad se ha iniciado una nueva tendencia a nivel nacional. "El cambio de perfil de riesgo de los inversores hacia políticas de inversión más conservadoras se debió tanto a la elevada incertidumbre presente en los mercados financieros como al aumento continuo de los tipos de interés oficiales, que generó un renovado interés por las categorías de renta fija", según el último Observatorio Inverco.

Pese a ello, Pilar Barcelona sigue apostando por productos de más riesgo si bajan los tipos, como los fondos de inversión que tienen "una óptima fiscalidad y permiten una muy recomendable diversificación", señala. En este segmento de productos de más riesgo plantea alternativas como los fondos de renta fija a corto plazo, "que invierten en letras, pagarés y bonos de compañías", detalla. Dentro de ellos, destaca los Fondtesoro (invierten principalmente en Deuda Pública), Fondos Monetarios (invierten a muy corto plazo) y también los fondos con un objetivo de rentabilidad (compran una cartera de bonos que mantienen a vencimiento con el objetivo de obtener una rentabilidad concreta y conocida de antemano).

"Siempre es importante que los emisores tengan una calidad crediticia (solvencia) de lo que llamamos grado de inversión, si queremos mantener un perfil conservador", añade.

Vivienda: el ladrillo sigue siendo un refugio

Después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que hizo que se desplomara el valor de los pisos no se pensó que la vivienda pudiera volver a ser un refugio para inversores. Pese a ello, el sector se fue recuperando y aunque no se ha vuelto a ver la especulación de antes de 2008, sí que se ha mantenido como opción rentable comprar para alquilar. Entre las razones figura la escasez crónica de vivienda en arrendamiento que lleva también a unos precios elevados que la hacen más rentable.

"En Zaragoza todavía manejamos un volumen importante de compradores por inversión", asegura Lázaro Cubero, director de Análisis de Tecnocasa. La rentabilidad de comprar para alquilar puede ir del 6,7% al 4,8%, según sea bruta o neta. Estas cifras se calculan para una vivienda de 100.000 euros y 66 metros cuadrados en Zaragoza (1.500 euros el metro) y un alquiler medio de 650 euros al mes (9,5 euros por metro cuadrado). Prefiere tomar como referencia el porcentaje más bajo, la rentabilidad neta, que es el que descuenta "todos los costes de la adquisición" como el impuesto de transmisiones, registro, notaría, gestoría y de los ingresos del alquiler el IBI, el seguro de la vivienda o los gastos de comunidad. Con todo, el 4,8% sigue situándose por encima de la inflación, que en Aragón se situó en el 2,6% en mayo, frente al 3,2% en España.

El perfil de estos compradores en busca de una renta en Zaragoza es "heterogéneo" y está formado por "pequeños inversores o personas que tienen unos ahorros que pueden ser o autónomos o pensionistas que tienen un dinero y quieren sacar rentabilidad", enumera Cubero. No habría grandes tenedores sino personas que buscan "proteger el dinero de la inflación". En cualquier caso, se trata de personas que "ya tienen pagada la primera vivienda".

Oliván considera que puede ser una buena opción tanto para alquilar como para darle más rentabilidad al ahorro. "Se cambia un bien que se deprecia (el dinero, por el efecto de la inflación) por uno que se aprecia (vivienda)", valora. Además, "si se consigue alquilar a precios por los que se alquilan hoy en día es muy rentable", añade.

Las inmobiliarias han criticado que la ley de vivienda, con límites a las subidas del alquiler y otras restricciones, puede perjudicar la posición de los propietarios, aunque habrá que esperar a su aplicación una vez pasen las elecciones generales del próximo 23 julio, ante los anuncios de partidos como el PP de que no la aplicarán.

Desde el portal inmobiliario Pisos.com, Ferrán Font alerta de que “podría provocar en España un trasvase masivo de viviendas residenciales al mercado turístico”. Este último resulta más atractivo ya que se pueden pedir rentas más altas.

