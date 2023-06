Cuentas bancarias abandonadas: cuándo se puede quedar el dinero el Estado

La pereza puede llevar a dejar una cuenta bancaria que no se utiliza abierta o con saldo cero. Esta decisión puede salir cara porque las comisiones no dejan de cobrarse o si hay dinero el Estado puede terminar quedándoselo si no se reclama.

"Las cuentas bancarias se declaran en presunción de abandono si durante 20 años no se ha producido ningún movimiento. Pasado ese tiempo, los saldos, si los hubiera, van directamente a las arcas del Estado", han advertido desde el Banco de España. La entidad cuenta con el Portal del Cliente Bancario en su página web (www.bde.es) para formar en educación financiera.

La situación es más frecuente de lo que pudiera parecer. En 2021, último año del que hay datos, "Hacienda ingresó alrededor de 29 millones de euros procedentes, la mayoría, de las cuentas abandonadas en los bancos y, en menor medida, de sociedades de valores, establecimientos de crédito y otras entidades financieras", ha detallado la citada institución.

"Desgraciadamente sí es posible", alerta Alejandro Marín, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Aragón. Si pasan dos décadas sin hacer ningún movimiento en la cuenta, sin que se haya efectuado por los interesados "ninguna gestión en la misma que implique ejercicio alguno de sus derechos" su saldo "pasa a ser propiedad del Estado", explica.

Muertes o divorcios

Entre los casos más frecuentes detalla los fallecimientos, en los que "los familiares no tuvieran constancia de tal cuenta por olvido o incluso por plena confianza en la entidad cruzándose un cambio de domicilio de por medio". Así, pone como ejemplo también un depósito que se va renovando tácitamente durante ese plazo, o en una cuenta (fondos, acciones, obligaciones…) si no se da orden alguna "también podrían terminar formando parte de esos saldos que se consideran como abandonados". A ello se une la dificultad para conocer todas las cuentas que tenía el fallecido. Propone como solución llamar o realizar una petición a todas las entidades financieras y revisar los datos fiscales.

Otro supuesto de cuentas que quedan abandonadas con "saldo mínimo" se daría en los divorcios o separaciones.

Sin embargo, antes de que el Estado se apropie de los saldos la entidad financiera "tiene que informarnos de su existencia y advertirnos de que esta situación podría generarnos gastos o perjuicios", señala el Banco de España. En el caso de la presunción de abandono, "el banco debe informar a los titulares como paso previo a la comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública".

Obligaciones del banco

Así, es obligación del banco donde esté depositada la cuenta "notificarnos, al menos tres meses antes, mediante correo certificado o medio análogo a la dirección que conste en su registro, la situación de la cuenta y el plazo restante para considerarla abandonada". Marín añade que "en caso de que la notificación no sea recibida se suele publicar un anuncio en el BOE (Boletín Oficial del Estado)".

Junto a la notificación deberá facilitar "certificación de que el dinero de la cuenta se ha entregado a la Administración General del Estado, con indicación expresa de la fecha de su declaración y de la delegación de Economía y Hacienda ante la que se ha presentado", concluye el Portal del Cliente Bancario.

Desde OCU reconocen que si se cumplen todos los requisitos para que el dinero termine en las arcas del Estado ya se puede "dar por perdido". Por ello, aconsejan que antes de que esto ocurra "es importante que se notifique a las entidades financieras cualquier cambio de domicilio", como medida de precaución para que no se extravíen comunicaciones.

También es aconsejable "que comunique a sus herederos el montante y la situación de sus haberes o, en todo caso, realizar testamento no tanto para indicar el reparto de la herencia -algo que no siempre redunda en beneficio de sus herederos-, sino para enumerar aquellas entidades con posiciones abiertas por usted para que tengan conocimiento de las mismas".

La organización alerta de que hay cuentas que no se utilizan, se dejan con poco saldo y este "se ha agotado a base de comisiones de mantenimiento para posteriormente generar comisiones en descubierto". Marín pone como ejemplos consumidores a los que se les han reclamado unos saldos de 150-300 euros.

Esta situación considera que "se aleja de las buenas prácticas bancarias, primero ya que la entidad no ha hecho actuación alguna tendente a ver que ocurre en dicha cuenta, se dan situaciones que el usuario no ha recibido notificación alguna, o incluso que ha abierto otras cuentas contando un nuevo domicilio y la entidad alega que ha notificado en el anterior y, sobre todo, que son comisiones que no se corresponden con servicios efectivos", critica Marín.

