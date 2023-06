Bono Cultural de 400 euros para jóvenes: requisitos, cómo solicitarlo y plazos

Dicen que los bebés vienen con un pan debajo del brazo, y algo de eso hay, porque hay ayudas para apoyar a las familias cuando suman bebés a ellas. Cuando esos bebés cumplen 18 años, existen otros gestos del Estado encaminados a que ese paso oficial de la niñez a la vida adulta tenga un pequeño aliciente en el plano cultural. En este caso, llegar a esa edad en 2023 tiene un premio en España en forma de Bono Cultural Joven, que debe invertirse exclusivamente en actividades y productos de este tipo.

No es una forma como otra cualquiera de incentivar a los jóvenes; aquí hay dinero contante y sonante para ayudar a que hagan más sólido un interés cultural concreto o prueben en otra variedad por la que quizá no habían mostrado mucho interés hasta ahora. Con esta iniciativa se abre un pequeño mundo de posibilidades que puede llevar a alegrías muy grandes en el futuro para todos los beneficiarios y sus familiares, especialmente aquellos que hayan tratado de inculcarles desde edades más tiernas un cariño por la cultura en todas sus formas.

El Bono Cultural nació en julio de 2022 para todas las personas que hubiesen cumplido 18 años ese año. La idea era la de solicitar 400 euros destinados al consumo de productos y servicios culturales para esos jóvenes. No obstante, la medida comenzó con problemas ante las quejas de muchos solicitantes, que se encontraban con dificultades administrativas para acceder a este bono. De hecho, a lo largo del tiempo que estuvo habilitado, Cultura se vio obligada a hacer cambios como el de permitir hacer toda la gestión a través de Correos de manera presencial y no obligar a tener un certificado digital.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven en 2023

Todas las personas nacidas en 2005 pueden solicitar el Bono Cultural Joven a partir de este martes 13 de junio. Son un total de 400 euros que podrán destinar a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Para solicitarlo, los jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2023 han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la página web www.bonoculturajoven.gob.es hasta el próximo 30 de septiembre.

Para poder realizar la tramitación, deberán contar con Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o Certificado digital. Se podrá hacer uso del bono de 400 euros durante todo un año por los establecimientos adheridos, más de 3.000 en toda España

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite personalmente o a través de la representación de un adulto, para lo cual es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por beneficiario y representante. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

Para qué sirve y cómo funciona el Bono Cultural Joven

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres tramos para favorecer la diversificación de la inversión, con la siguiente distribución:

100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos.

para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos. 100 euros para productos digitales, como prensa digital, podcast o videojuegos en línea.

para productos digitales, como prensa digital, podcast o videojuegos en línea. 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos o espectáculos taurinos.

Bono Cultural Joven en la primera edición

El balance que Cultura hizo de la primera edición fue "positiva", al remarcar que la obligación principal del Ministerio era la de que "no quedara ningún joven que podía acceder al bono sin saber de esta ayuda". Las cifras de esa primera edición alcanzaron a un total de 281.557 jóvenes, lo que supuso que un 43,4% del total de las personas de esta edad (488.794 según el INE) o bien no lo habían solicitado o no habían completado el proceso de solicitud. En total, hubo unos 376.000 inicios del proceso para solicitar el bono por la web, aunque no todos ellos se completaron.