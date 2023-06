El ABC de la rehabilitación de viviendas: ¿Cuánto cuesta y qué es lo más importante?

A cualquiera se le ponen los dientes largos al ver una reforma integral de una vivienda bien hecha. Acabados totalmente pulidos, una piscina donde antes solo había tierra, una cocina abierta con la última tecnología... No obstante, estas rehabilitaciones no están al alcance de todos y, en muchos casos, no es necesario derrochar tanto para conseguir incluso abaratar la factura de la luz.

La primera clave de la rehabilitación de una vivienda es determinar si solo pasa por lo estético o va más allá. En caso de lo segundo, a no ser que sea para subsanar posibles deficiencias del piso, lo primordial sería lograr una mayor eficiencia energética. Además del impacto medioambiental de los materiales, una casa con un certificado energético alto puede lograr ahorros considerables, de hasta un 75% menos en la factura de la luz con uno de los criterios más punteros, el Passivhaus.

Según un estudio del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza en un inmueble Passivhaus, en 2020, gastó en energía 776 euros, en 2021, 785 euros; y en 2022, en plena crisis energética y con la subida del precio unitario de la electricidad, 904 euros, 0,30 euros el kilovatio. En el caso de una casa que no tenía este tipo de certificado, el gasto ascendía hasta 3.000 euros.

Pero, ¿cuánto costaría hacer una reforma de este tipo? Si hablamos solo de eficiencia energética, haciendo una actuación simple, el precio sería de unos 40.000 euros, según datos también del Coaatz. Cabe recalcar que para lograrlo, habría que actuar en las ventanas de la casa, en su aislamiento térmico e incluso en su fachada, entre otros.

En lo que se refiere a reformas integrales, el panorama cambia y mucho, dependiendo de muchos factores. No es lo mismo una vivienda en estado ruinoso que una más aprovechable, o renovar tan solo una habitación. Los estudios de arquitectos son los que se encargan de elaborar los costes. Incluso, hay técnicas que permiten saber el precio de la construcción antes incluso de terminarlas, como las casas modulares, al saber exactamente qué materiales se van a utilizar.

Recreación de un proyecto de dos viviendas modulares en Palma de Mallorca. Cronotopos

Una vivienda con una distribución casa patio, en Peralta (Navarra). Cronotopos

La estimación es que una reforma integral de una vivienda cueste entre 150.000 y 300.000 euros. Por ejemplo, el estudio zaragozano Cronotopos tiene varios proyectos en su página web donde se refleja la cantidad exacta que costaron dichos inmuebles. Las viviendas siamesas, de 180 metros cuadrados sumando dos casas enteras, costaron 355.165 euros. Mientras, la casa triple patio, que utiliza la tipología de casa patio (una moda contemporánea), costó 163.613,26 euros.