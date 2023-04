La forma más rápida de hacer una vivienda en el pueblo o en un terreno: casas modulares

90 días. En ese escaso periodo de tiempo -cuando hablamos del mundo del ladrillo- es posible tener construida, desde cero, una casa totalmente nueva en un terreno o en un pueblo. Las viviendas modulares pueden ser la alternativa perfecta para fabricar una segunda residencia (o incluso primera) en un solar desterrado ya que, además de la rapidez, se conoce con exactitud el precio antes de empezar los trabajos al medirse los materiales exactos que se usarán.

Pero hay más. Este tipo de casas, según la empresa que las construya, pueden ser personalizables (siempre respetando las bases para no fastidiar la arquitectura) y, además, los materiales utilizados son seleccionados antes de comenzar las obras y consensuados, por lo que los acabados pueden ser de mucha calidad. La sostenibilidad es un aspecto a tener en cuenta también, y las fachadas de las viviendas modulares pueden ser eficientes energéticamente.

De hecho, se denominan así porque se fabrican por módulos o fases. Así, una casa inicial puede ser, incluso, ampliable con otro módulo o más.

El estudio de arquitectura Metro 7, en Zaragoza, tiene un proyecto exclusivamente dedicado a este tipo de casas. “Llevamos mucho lío con ellas”, explica José Bailach, jefe de diseño de este despacho, en referencia a la cantidad de solicitudes que reciben para construir estos hogares. “El cliente demanda cada vez más rapidez, por lo que estas viviendas se ajustan perfectamente a esa realidad”, detalla. Del mismo modo, se gana en los procesos de industrialización, ya que son “de más calidad”.

Una pequeña casa modular ampliable en Pinseque. Metro 7 Arquitectos

Además, destaca, no solo reciben peticiones para construir viviendas, sino también otro tipo de edificaciones como oficinas. “No solo puede ser un método más económico, sino que también es un producto y obtienes un precio final antes de comenzar las labores”, detalla. Con la obra tradicional, hasta el final no se conoce el coste exacto porque puede haber retrasos en los plazos, cambios de última hora...

Las viviendas se construyen y, como si de un coche se tratase, es trasladada con grúas hasta el terreno del cliente, aunque esté situado en otra provincia. “Nosotros construimos aquí en Zaragoza y, por ejemplo, tenemos muchos pedidos en Madrid”, relata el jefe de diseño. Pero ¿cuánto tarda en fabricarse una de estas viviendas? “Nosotros damos un plazo de tres meses. Dos para el diseño, los materiales, el montaje... Y otro mes más para el transporte y los acabados finales”, responde Bailach. En tan solo unos 90 días, la casa está lista y en el terreno.

Estos arquitectos disponen de un proyecto ya terminado que ejemplifica de buena manera lo que puede ser una casa modular. Ubicada en el municipio zaragozano de Pinseque, esta vivienda de 14,1 metros cuadrados destaca por su "autosuficiencia y sostenibilidad", además de que puede ser inteligente y conectable con más módulos.

Una pequeña casa modular ampliable en Pinseque. Metro 7 Arquitectos

Esta vivienda cuenta con altos niveles de aislamiento térmico en todas sus caras -bajo el estándar Passivhaus o casa pasiva-, ventanas con triple vidrio y materiales escogidos por sus propiedades técnicas y bajo impacto ambiental. Además, existe la opción de control inteligente de sus componentes, producción de energía renovable y un interiorismo "saludable".

El proyecto Minimal de Metro 7 se centra, primordialmente, en hacer casas modulares eliminando "elementos sobrantes" para reducirlo todo a lo "esencial". Así, la citada vivienda en Pinseque de tan solo 14 metros cuadrados dispone de una tele, un escritorio para poder trabajar y un sofá cama (frente a una piscina para aprovechar el buen tiempo), pero es conectable por lo que se le podrían añadir más módulos para hacer de ella una casa más grande.

El principal hándicap, cita José Bailach, sería si al cliente no le gusta el diseño de las casas modulares que ellos fabrican, ya que está sujeto a unos estándares, aunque no hay límites de superficie o altura (hacen proyectos de hasta cinco plantas). "No obstante, precisamente lo que más está gustando es el diseño", añade este arquitecto de Metro 7.

Viviendas siamesas de 180 metros cuadrados

Dejando de lado la tendencia de mantener solo lo esencial, el estudio de arquitectura zaragozano Cronotopos también se encarga de hacer casas modulares. Algunas son en Zaragoza y otras fuera de Aragón, lo que denota la posibilidad de trasladar estas viviendas a donde sea.

Álex Lezcano, arquitecto fundador de este estudio, explica que es "un mito" que las casas modulares sean más baratas que las convencionales, aunque sí que se aprovechan más los metros cuadrados. "Para los mismos metros construidos en una casa modular tienes más metros útiles, lo que es importante", detalla. Por ello, valorando el tiempo que se invierte ese dinero, puede ser una gran opción frente a una edificación convencional al reducir considerablemente la duración de los trabajos. En definitiva, el cliente puede aprovechar antes su casa.

Recreación de un proyecto de dos viviendas modulares en Palma de Mallorca. Cronotopos

"Dentro de las modulares hay tres tipologías: de acero, de madera y de hormigón. Estas últimas son moldes que se van haciendo y las menos adaptables", asevera Lezcano. Entre sus virtudes, además de un precio más cerrado, destaca que la construcción reduce sus plazos en la mitad frente a una tradicional. "Si una casa normal son 14 meses, como máximo una modular son seis, dependiendo de los casos", desarrolla. Además, son "tremendamente eficientes" para la misma superficie, un aspecto a tener en cuenta, ya que no solo abaratan la factura sino que emiten muy pocos residuos, especialmente las de madera y acero.

Actualmente, tienen numerosos proyectos en marcha relacionado con casas modulares, como es el de las viviendas siamesas en Palma de Mallorca. Son dos modulares, de 180 metros cuadrados sumando las dos, fabricadas en la capital aragonesa y enviadas a las islas para ser emplazadas en un terreno de 665 metros cuadrados, que nacen de la búsqueda de unos espacios intermedios que garanticen la unión e intimidad de ambas familias.

Planos de un proyecto de dos viviendas modulares en Palma de Mallorca. Cronotopos

Ambos inmuebles se unen a través de un patio -guiño a la casa patio- y se erige de forma escalonada, formando dos plantas, para que entre mejor la luz, al mismo tiempo que enfoca la visual al gran jardín situado al fondo de la parcela. Como su propio nombre indica, los inmuebles son idénticos y enfrentados entre sí, con al menos tres habitaciones en cada una y dos baños. Al ser modular, se conoce el precio de estas viviendas antes siquiera de su construcción: 355.165 euros.