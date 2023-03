Vuelve a llamar a la Policía porque no consigue cita previa: "No me puedo jubilar"

Las dificultades para conseguir cita previa para hacer trámites en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que han venido denunciando los usuarios y los propios sindicatos a nivel nacional, siguen enfadando a quienes se ven afectados, aunque desde el Gobierno mantienen que se han atajado con los últimos refuerzos de personal. La oficina de la calle doctor Cerrada del centro de Zaragoza ha sido escenario de varias protestas sindicales, la última esta misma semana para denunciar la situación. Este jueves ha sido un usuario el que ha reclamado la presencia de la Policía Nacional, y no era la primera vez.

Amadeo Escolán, abogado zaragozano que a finales de enero se convirtió en un rostro conocido al llamar al citado Cuerpo desde la puerta de otra céntrica oficina en Zaragoza (calle Costa) porque no conseguía cita previa, ha vuelto a utilizar esta medida de protesta a la desesperada. "He seguido llamando desde ese día y ha sido imposible", ha contado a media mañana a las puertas del punto de atención del INSS. Entonces ya calculaba que llevaba meses intentándolo. Ahora ya ha cumplido los 61 años con los que tiene que pedir la jubilación en el organismo público, tal y como se acordó en el expediente de regulación de empleo (ERE) por el que dejó de trabajar en una entidad financiera.

Llamadas a todos los teléfonos

"No me puedo jubilar", ha protestado y reprochado a los agentes y al guardia de seguridad de la puerta, encargado de dar información para recordar que sin cita no se puede pasar. Le han entregado una hoja con las vías para pedir cita por teléfono e internet. "Ya tenía que estar jubilado, pero no me dan cita previa", ha insistido.

"Me siento estafado por el tiempo que le estoy dedicando a esto", se ha quejado. El zaragozano afirma que ha llamado a todos los teléfonos sin éxito y probado a través de la web.

"He llamado delante de los de seguridad y de la Policía para que vieran que no es mentira y el teléfono salía no operativo", ha contado una vez que se han marchado los dos agentes. "Me han dicho que siguiera intentándolo, pero llevo desde julio", ha asegurado, consciente de que hay más personas en su situación. "No sé para conseguir cita previa cuánto tiempo hay que estar", ha lamentado.

El propio usuario ha pedido perdón a los agentes por hacerles perder su tiempo cuando ha visto que no podían hacer nada.

Escolán pertenece al partido político Federación de Independientes de Aragón (FIA), organización que cuenta con 14 concejales y alcaldes en la comunidad y él mismo se presenta como candidato al Gobierno de Aragón en las elecciones del 28 de mayo. Asegura que su protesta no tiene fines electoralistas porque "si quisiera eso me iría a la plaza del Pilar con la pancarta de FIA", ha dicho. "Solo me quiero jubilar", ha recalcado. Al zaragozano se le ha ocurrido incluso dirigir una carta al palacio de La Moncloa, sede el Gobierno. "He escrito a ver si el presidente Pedro Sánchez o el ministro José Luis Escrivá me dan cita previa", ha contado.

Se queja también de que siga siendo el personal de seguridad el que atienda en la puerta de las oficinas. Desde la propia Seguridad Social se había anunciado que esta situación iba a cambiar y que los usuarios serían atendidos por un funcionario del INSS.

El Ministerio responde

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social el Gobierno mantiene que se han "atajado" los problemas para conseguir atención presencial en las oficinas con el plan puesto en marcha a principios de año. Actualmente se está produciendo la incorporación de personal interino, con un total de 747 trabajadores. Fuentes del ministerio han defendido que "el actual sistema de cita precia reporta beneficios al conjunto de la ciudadanía y al normal funcionamiento de la Seguridad Social y obtiene una elevada valoración de la ciudadanía", han asegurado. Con este sistema "se consigue un tratamiento igualitario por prestaciones, reparto adecuado entre las distintas necesidades informativas y de atención", han explicado. Además, han recordado que "con el anterior sistema de colas, el ciudadano sabía cuando entraba pero no cuando salía".

Por otro lado, los sindicatos CC. OO., UGT y CSIF vienen convocando protestas para pedir más refuerzos de personal y planteando que sea posible que se den "citas previas presenciales" en las mismas oficinas para los colectivos más afectados por la brecha digital como los mayores.

