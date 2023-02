Protestas de los funcionarios del INSS: "La cita previa es una estafa porque está ocultando a los que quedan sin atender"

'En defensa de la Seguridad Social. Por el cumplimiento de leyes y acuerdo. Es lo mínimo'. Con esta pancarta se han concentrado medio centenar de funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) este jueves a las puertas de la oficina del organismo público en la calle Doctor Cerrada, del centro de Zaragoza, una de las más concurridas de la capital aragonesa. Los sindicatos CSIF, UGT y CC. OO. tienen en marcha un calendario de protestas que ha pasado por varias ciudades españolas desde noviembre. Esta ha sido la primera vez en Aragón.

El colectivo dirige su protesta al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por la falta de personal que arrastra el organismo público desde hace décadas y que se ha agravado con la carta de trabajo añadida con prestaciones de nueva creación para paliar la crisis como el ingreso mínimo vital. La concentración ha coincidido con la llega a Zaragoza de la gira que organiza el Gobierno para informar sobre los requisitos para pedir el IMV, dirigido a personas vulnerables. Tanto esta prestación como el resto de las que se tramitan en el INSS, desde pensiones de jubilación a bajas por maternidad se están viendo afectadas por el atasco.

"Los empleados públicos de la Seguridad Social somos los primeros interesados en que los ciudadanos tengan una buena atención", ha explicado Francisco Domínguez, responsable de

Administración General del Estado en CSIF Aragón. Pide más recursos humanos y técnicos "para poderles atender" y critica que los medios puestos para paliar la situación como "la cita previa, internet o el autobús del IMV no funcionan".

Desde UGT, Martín Llanas ha elevado el tono al afirmar que "la cita previa es una estafa monumental porque está ocultando a los que quedan sin atender". Recoge las quejas de los ciudadanos que intentan cada día conseguir una cita previa, la única forma de ser atendido en las oficinas para la mayoría de los trámites. "No hay manera de que contabilicen todos los intentaos fracasados de conseguir cita previa", añade. Critica también la gira del ministerio con el autobús del IMV "Forma parte de una política de imagen. Un autobús buscando a la gente que tienes en la puerta. Que pongan el autobús en puerta de la oficina a atender", plantea.

"Colapso"

CSIF denuncia el "colapso" por la "caótica situación que sufre la gestión de la Seguridad Social, con plantillas cada vez más reducidas y un deterioro del servicio". El sindicato calcula que en los últimos cuatro años en Aragón se ha perdido un 10% de personal en las oficinas de la Seguridad Social y hay un centenar de vacantes sin cubrir desde hace años, mientras aumenta la carga de trabajo por la tramitación de los ERTE, jubilaciones anticipadas, el Ingreso Mínimo Vital y otros expedientes.

Desde la dirección general de la Seguridad Social enviaron hace unas semanas una circular a los órganos provinciales con propuestas para mejorar el servicio, como dejar pasar sin cita a personas vulnerables y mayores de 65 años, además de que no tenga que ser el guardia de seguridad de la entrada de las oficinas el que dé la primera atención. Sin embargo, los sindicatos coinciden en que no es posible en la práctica. "No se puede aplicar porque no hay gente", afirma Domínguez.

En Aragón hay 493 trabajadores del INSS, un 10% menos que hace cuatro años, según los cálculos de CSIF. En los puestos de atención al público hay 102 empleados, un 12% menos. La reducción de personal afecta especialmente a Zaragoza. En la ciudad de Zaragoza hay tres oficinas de atención al público abiertas (Doctor Cerrada, Joaquín Costa y Arrabal) y dos que han cerrado después de la pandemia (San José y Corona de Aragón), apunta el sindicato. En total en Aragón hay 18 oficinas de atención al público.

Los convocantes piden que se cumpla la ley, con la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, que debía haberse creado antes del 30 de junio.

