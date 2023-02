¿El currículum ha muerto? Cinco trucos para sacarle partido desde el móvil

Las personas que pasan su vida laboral en la misma empresa no se preocupan por actualizar su currículum salvo cuando se ven obligados a salir al mercado laboral. El currículum vitae (CV), literalmente en latín 'carrera de la vida', puede ser largo o corto, pero siempre tiene que resultar claro y atractivo. Hoy en día, las empresas de selección de personal o las propias compañías que tienen vacantes piden completar un cuestionario o enviar el currículum por internet. Solo con un móvil, los expertos afirman que se le puede sacar mucho partido para llamar la atención a la persona que hace la criba de aspirantes.

"Desde hace muchos años se lleva diciendo que el CV ha muerto, pero en realidad lo que hace, como todo, es ir adaptándose a las necesidades y los tiempos", asegura Elena Ariño, orientadora profesional. "En muchas ocasiones, sigue siendo el elemento de entrada para pasar el filtro y llegar a una entrevista, por eso es fundamental cuidarlo, tenerlo actualizado y siempre a mano", aconseja.

Los tiempos han cambiado y no solo porque ya sea una práctica en extinción la entrega en papel y en mano. "Antes un currículum en Word, recogiendo los datos personales, datos básicos de formación y experiencia, y en todo caso, un bloque de 'otros datos' era más que suficiente", reconoce. Ahora, "en los currículums no solo se valora que detalles las funciones, sino también que puedas mostrar tus competencias como profesional y que además tenga un diseño atractivo a la vez que optimizado y claro", resume sobre las exigencias la también creadora del blog plandempleo.com.

Usar palabras clave y nada de fotos de la orla

En su trabajo diario con jóvenes reconoce que estos "no se preocupan mucho en general" por el currículum. "Curiosamente puedes encontrarte con jóvenes con la ESO con CV muy trabajados y con diseño y contenido muy cuidados y otros universitarios muy planos", afirma. "En general, no se conoce bien cómo hacerlo y el fin del CV, y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para hacerlo más atractivo", señala la formadora 'online'.

Entiende que "esto no siempre es fácil", pero lo considera necesario para lograr un buen 'posicionamiento' cuando se trata de destacar entre otros currículums. "Algunos ATS (Applicant Tracking Systems), que son herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para filtrar datos en el CV de manera automática, no van a saber encontrar las palabras clave si enviamos un CV en formato de imagen o con un diseño demasiado complejo". Al final, asegura que "siempre pesa más la calidad del contenido". Por ello, considera que "definir un perfil profesional, desarrollar de manera concreta las tareas y seleccionar palabras clave, hará que a la hora de leer tu CV quede más claro y sea más atractivo".

Si se tiene Linkedln, cómo aprovecharlo para buscar empleo

Quienes cuenten con un perfil abierto en la red social profesional LinkedIn, pueden aprovecharlo si necesitan buscar empleo y no solo 'dejarse ver'. Se aconseja también una revisión para ponérselo más fácil a quienes entren en él a saber más de un candidato. Ariño aconseja que sea "concreto y claro", utilizando palabras clave "que demuestren que conoces el sector", es decir, la "jerga" del sector profesional en el que se busca colocación.

"Alguien que no te conoce de nada tiene que ser capaz de hacerse una idea de tu competencia profesional. Concreto, pero dando la información adecuada"

La orientadora recuerda que LinkedIn también es un buscador. "Si yo soy una empresa que busca, por ejemplo, un experto en SEO, si no lo tengo puesto en mi perfil, no apareceré". Puede incluir también una parte más personal con conocimientos y qué puede aportar el aspirante a la compañía. "Es como en el CV, información que aporte valor: alguien que no te conoce de nada tiene que ser capaz de hacerse una idea de tu competencia profesional. Concreto, pero dando la información adecuada", resume.

No solo hay que cuidar el texto sino también la foto. Ariño asegura que hay quien sigue utilizando la fotografía de la orla y que lo hace incluso cuando van pasando los años, ambas cosas poco recomendables. "Lo más importante: que el fondo sea neutro, que sea una foto actual y que se vea bien la cara, una sonrisa y ya, no hace falta posar", apunta como consejos. A ellos añade que no sea "una foto de fiesta ni en la playa", porque será la imagen con la que se quede la empresa. "Es una foto para un currículum, no para Instagram, así pues intentar transmitir profesionalidad es la clave", añade.

Trucos para jóvenes para actualizar el CV con el móvil



La orientadora da algunas claves para quienes remocen su CV y quieran aprovechar aplicaciones del móvil:

"Si tenemos una cuenta de Gmail, desde la aplicación 'Documentos' podemos encontrar plantillas sencillas para hacer un CV organizados y si nos manejamos bien con la informática, Canva es una herramienta estupenda para crear CV más originales", pone como ejemplos. Eso sí, recuerda que "no nos pierda el diseño por encima de la calidad de la información". Una cosa es atraer la atención del seleccionador y otra "pasar los filtros de los robots informáticos".

podemos encontrar plantillas sencillas para hacer un CV organizados y si nos manejamos bien con la informática, Canva es una herramienta estupenda para crear CV más originales", pone como ejemplos. Eso sí, recuerda que "no nos pierda el diseño por encima de la calidad de la información". Una cosa es atraer la atención del seleccionador y otra "pasar los filtros de los robots informáticos". Si no tienes experiencia con contrato, recoge prácticas, voluntariado, colaboraciones... o incluso aquella vez que cuidaste niños o estuviste ayudando en al tienda de tu primo. Todo aporta, y con esa información puedes demostrar tus competencias profesionales (organización, puntualidad, atención al público, etc.).

colaboraciones... o incluso aquella vez que cuidaste niños o estuviste ayudando en al tienda de tu primo. Todo aporta, y con esa información puedes demostrar tus competencias profesionales (organización, puntualidad, atención al público, etc.). No se trata de rellenar por rellenar , es aportar información sobre tu formación que demuestre tus capacidades. Indica la titulación superior obtenida, y los cursos que hayas realizado de manera complementaria, así como estancias en el extranjero si las ha habido, etc...

, es aportar información sobre tu formación que demuestre tus capacidades. Indica la titulación superior obtenida, y los cursos que hayas realizado de manera complementaria, así como estancias en el extranjero si las ha habido, etc... Si estás estudiando en la actualidad, indícalo también.

en la actualidad, indícalo también. Potencia tus conocimientos y capacidades y haz una llamada a la acción con expresiones como 'busco la primera experiencia que me permita demostrar todo lo que puedo aportar como profesional', que puede ser una buena manera de acabar un perfil profesional.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.