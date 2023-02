El 'renting' cobra fuerza ante el desconcierto a la hora de elegir coche

Comprar un coche nunca ha sido una decisión sencilla. Qué marca, qué modelo, qué color,... La elección se volvió incluso más complicada hace unos años. Antes solo había que deliberar entre diésel o gasolina. Desde hace un tiempo, a esas opciones se suman los coches eléctricos, los híbridos convencionales, los híbridos enchufables, los híbridos ligeros e incluso los de gas, ya sea gas licuado del petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC).

El gran abanico de posibilidades y la reticencia que algunos tienen a las últimas tecnologías hace que muchos 'aguanten' el coche más tiempo del que pensaban para ver cuál será finalmente la mejor opción. También entran en juego políticas como la zona de bajas emisiones que promueven varias ciudades como Zaragoza.

"En los últimos tres años se ha experimentado un cambio radical. Hace no mucho el 90% de los compradores pedía diésel. Nosotros a cada cliente le recomendábamos una cosa dependiendo del uso que hacían del vehículo, pero daba igual, tenían las ideas muy claras. Ahora se ha invertido. Todo el mundo quiere gasolina o pregunta por los híbridos. Nosotros seguimos aconsejando a algunos clientes el diésel porque al final la vida del coche es mayor (150.000 kilómetros más)", especifica José Antonio Casas, director comercial del grupo Carza de Zaragoza. Lo mismo le sucede a Ramón Tello, dueño del taller y del concesionario Talleres Tello Azcutia de Cariñena. "Quieren modelos de gasolina o híbridos", apunta.

Históricamente, el diésel siempre ha sido la mejor opción para los que hacían muchos kilómetros (los que lo utilizaban diariamente para ir a trabajar o hacían viajes con asiduidad) con el coche ya que repostar era más barato. Era una inversión. Pagaban más al comprarlo sabiendo que a la larga le iba a salir rentable porque el gasóleo era bastante más barato que la gasolina. Sin embargo, esa teoría se ha dado la vuelta en pocos meses.

"Pagaban 2.000 euros más por el vehículo y al final de la vida del coche, lo rentabilizaba ya que si el gasóleo costaba 1,30, la gasolina tenía un precio de 20 céntimos más", especifica Casas, que argumenta que, a día de hoy, es más caro tanto el coche de diésel como el repostaje.

Ante esta situación de incertidumbre "sobre el modelo que se instaurará", ha emergido con fuerza el 'renting' . "En 2022 bajaron todos los datos (compra de vehículo por parte de particulares, por parte de empresas,...), menos los contratos de 'renting', que subieron", expresa Casas, que aproxima que por 350 euros el mes se puede tener un coche con todo incluido.

El renting ha matriculado 17.587 unidades este pasado mes, un 58,78% más que en enero 2022, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). En los datos acumulados hasta 2023, cabe destacar que 26.295 coches son de gasolina, 18.764 de diésel, 18.397 híbrido no enchufable gasolina, 3.977 híbrido enchufable gasolina y 3.846 eléctrico puro.

El precio de los vehículos, que tanto Casas como Tello sostienen que se ha incrementado de manera "importante" en los últimos años, hace también que muchos opten por el alquiler o incluso pospongan la retirada del coche. "Estamos hablando de un 20% más en los últimos cinco años", apunta Casas. Tello especifica que turismo que "antes podías costar 13.000 euros, ahora solo los encuentras por 16.000".

Eso explica también que el parque de vehículos esté envejecido. Más de 111.000 turismos matriculados en Zaragoza tengan 15 años o más, y 23.700 superan los 25.

¿Qué pasa con los coches eléctricos?

Tello asegura que los coches eléctricos están todavía "muy verdes". "Son mucho más caros. Además, aunque dicen que tienen 350 kilómetros de autonomía, eso no es cierto. Esa estimación la hacen en una pista. No cuentan que en el coche va a ir una familia al completo, con maletas y con el viento azotando. Tampoco que va a haber pendiente. Es decir, al final la autonomía se queda en 250 kilómetros", apunta el dueño de la empresa destinada a reparar y vender coches.

A eso se suma, apunta Casas, que la infraestructura en España "no es suficiente". "No hay apenas lugares para cargar los vehículos", reconoce.

¿Subirá más el precio del diésel?

A fecha de este lunes, 6 de febrero, el precio del diésel asciende a 1,668 euros el litro (14,56% más que el mismo día del año pasado) y el de la gasolina a 1,655 euros el litro (5,3% más). "Estos últimos días hemos percibido una pequeña bajada del gasóleo porque las operadoras han comprado y han llenado los almacenes ante el ya anunciado veto al diésel ruso que entró en vigor este domingo", especifica la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), Pilar Soto.

El problema, asegura, llegará en unos meses. "Cuando se acabe esas reservas, habrá que comprar en otros mercados. La oferta será menor y la demanda mayor porque China, que ha estado viviendo con unas medidas restrictivas de la covid, consume mucho y empezará pronto con su actividad habitual. Así, la previsión con la que trabajan los expertos es que en no mucho tiempo, el precio del diésel se dispare", argumenta, al tiempo que asegura que algunos barajan que el precio pueda alcanzar de nuevo los 2 euros.

Difícil decisión entre los compradores

“Hace un año y medio decidí comprarme un coche y no sabía muy bien si escoger diésel o gasolina. También me llegué a plantear el eléctrico, pero como hago 130 kilómetros al día era un jaleo pensar en las recargas. Tuve muchas dudas, pero como utilizo el coche todos los días para ir a trabajar a Zaragoza, pensé que la mejor opción era optar por un diésel. Al final, repostar era más barato y la vida del coche es mayor. Ahora me encuentro con que la gasolina cuesta menos que el gasóleo, algo que no se había visto nunca”, asegura María Pilar Domínguez, que asegura que tal y como está el mercado y las circunstancias "es difícil acertar".

"A día de hoy, posiblemente optaría por alguna opción de 'renting', algo que me diera alguna posibilidad de cambiar de opinión en el futuro, si me doy cuenta de que me he equivocado", sostiene. Por una opción alternativa se decantó Víctor Aragó. "Nos vimos obligados a cambiar de coche porque ampliamos la familia. Para ganar tiempo, decidí aprovechar una propuesta que me hicieron desde el concesionario", cuenta.

Este aragonés pagó una cuota inicial de 7.000 euros por su Hyundai Tucson y durante cinco años paga un recibo de 150 euros al mes. "El coche lo adquirí en 2020 y cuando se cumplan los cinco años (o antes si quiero) puedo decidir si quedármelo o si cambiarlo por otro. El concesionario se comprometió a devolverme, como mínimo, 9.000 euros. "Probablemente lo cambie por un híbrido, pero todavía no hemos tomado la decisión porque es un mercado muy cambiante y no se sabe qué va a pasar de aquí a unos meses", concluye.

