Dónde se paga el tope al gas y cuál es la mejor tarifa, lo más complicado de la factura de la luz

La factura de la luz sigue siendo indescifrable para la mayoría de los consumidores. En los últimos años se han ido incorporando nuevos conceptos como el 'tope al gas' cuando todavía no habían calado del todo otros que llevan ya más de dos décadas en nuestros recibos como si el contrato se enmarca dentro del mercado libre y el regulado o el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Cada cambio añade más dificultad a un recibo complejo de por sí. El test que en el último mes ha publicado Heraldo.es ha puesto a prueba los conocimientos de los usuarios y ha reflejado que en la mayoría de conceptos básicos se aprueba, pero existe un gran porcentaje de errores en cuestiones como dónde paga el consumidor el tope del gas.

Tope al gas, en la factura de la luz

El nombre puede llevar a confusión. Se trata de un límite al precio del gas para que este no encarezca el coste de producir electricidad, por lo que se paga en la factura de la luz. Entre las 620 personas que han contestado a esta pregunta, 297 han acertado y han señalado que el tope al gas se paga en la factura de la luz, pero son 224 los que creen que se les cobra en ambos recibos y 99 señalan a la del gas.

El Gobierno ha obligado a las compañías a que incluyan en las facturas de la luz y de manera clara un apartado en el que se indique el coste que supone este ‘tope’ que se fija al precio del gas para controlar el de la electricidad porque en un primer momento no aparecía en todas de forma comprensible. Algunas habían empezado a utilizar fórmulas complicadas como mencionar solo el decreto que lo fija. Sin embargo, a partir de este cambio, el usuario debería de encontrar en su factura un apartado donde diga claramente 'Tope al gas'.

Tarifa regulada y mercado libre

El primer paso para revisar la factura de la luz y aplicar el busque y compare de precios es saber si se tiene contratado el suministro con una empresa eléctrica de las autorizadas para ofrecer la tarifa regulada del Gobierno o con una compañía de las que compiten en el mercado libre.

En el apartado ‘Datos del contrato’ de la factura tiene que aparecer ‘Tipo de contrato’. En él figurará ‘Mercado regulado-PVPC’ (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) o el nombre de la tarifa correspondiente, de las múltiples que se ofrecen en el mercado libre donde operan varios centenares de comercializadoras eléctricas.

Aprobado en potencia contratada

Los consumidores tienen claro que el cargo fijo por la potencia contratada se puede cambiar y hacerlo en cualquier momento y casi todos han señalado la respuesta correcta. Un total de 610 lectores han acertado y solo 10 han fallado. Ajustar la potencia a la necesaria en cada hogar ha sido un consejo que han ido repitiendo las asociaciones de consumidores en los últimos años para rebajar la facturas, antes del actual aumento de los precios. El Gobierno se plantea ahora rebajar algunos de los cargos fijos del recibo para 2023. Existe distinta potencia en horas punta y valle. Esta se detalla en el desglose de la facturación e la factura, en el apartado ‘Término fijo’.

Para saber si se puede rebajar la potencia contratada y ahorrar en este coste fijo de la factura, desde la OCU aconsejan consultar la factura en el pico de potencia máximo en los últimos 12 meses. Si es inferior a la potencia contratada se puede pedir la reducción, pero en el horario punta. No aconsejan cambiar la potencia para el horario valle porque casi no se notará en la factura y luego puede suponer más papeleo. Calcula que el ahorro puede ser de tres euros al mes por cada kilovatio de potencia reducido.

El bono social se conoce

El bono social es un descuento en la factura para clientes que no superan unos límites de renta. Hasta el 31 de diciembre de 2023 los porcentajes de rebaja se han ampliado debido al impacto en los precios de la luz de la guerra en Ucrania. El descuento para consumidores vulnerables pasa hasta dicha fecha del 25% al 65%. El de los consumidores vulnerables severos aumenta del 40% al 80%. Quienes han participado en la encuesta son conocedores de lo que es, ya que 602 han elegido la opción correcta y solo 10 lo han confundido con un tipo de tarifa regulada y 8 han creído que permite consumir electricidad gratis. Pese a ello, desde las asociaciones de consumidores alertan de que lo solicitan menos personas de las que podrían beneficiarse, aunque también critican que en algunos casos el papeleo resulta complicado de cumplir.

En el caso de que la persona esté siendo atendida por los servicios sociales y estos hagan frente al pago al menos del 50% de la factura de la luz, no tendrá que pagar el resto y no se le podrá interrumpir el suministro eléctrico.

El mes pasado se aprobó el ‘bono social de justicia energética’ con descuentos del 40% para consumidores con rentas entre 12.159 y 16.212 euros al año.

Problemas con la factura, a la comercializadora

En caso de que haya algún problema con la factura, por ejemplo, si no se recibe algún mes o se observan cargos muy superiores a los habituales, hay que dirigirse a la empresa comercializadora de electricidad que es la que envía el recibo de la luz. Esto lo tienen claro la mayoría de los usuarios (603), aunque hay un pequeño grupo de 13 lectores que ha respondido que acudiría en primera instancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y tres que se quejarían directamente al Ministerio de Transición Ecológica.

Si el problema tiene que ver con una avería o con la lectura del contador, habrá que dirigirse también a la distribuidora, que es la responsable de recopilar las lecturas de los contadores y enviarlos a la comercializadora. En la factura figura un apartado de ‘Información sobre reclamaciones’ con los teléfonos de contacto, correos electrónicos y página web de las compañías a las que se tiene que dirigir cada cliente. Otra cosa será la rapidez en solucionar el problema por parte de las compañías.

Elegir tarifa se convierte en lo más complicado

En época de precios elevados, elegir una tarifa de la luz resulta lo más complicado. Históricamente venía siendo más beneficiosa a la larga la tarifa regulada, que está referenciada al precio del mercado eléctrico, por lo que se iban compensando los años caros de luz con los baratos.

Sin embargo, tras encadenar un año de precios de récord las asociaciones de consumidores no creen que ahora sea la más económica, pero advierten que si se cambia al mercado libre habrá que aplicar el busque y compare entre cientos de compañías, leer la letra pequeña para asegurar que no hay otros costes añadidos que no se deseen como servicios y mantenimiento y alertan de que el bono social se pierde si se sale del mercado regulado. No queda otra alternativa que estudiar con detalle las distintas ofertas del mercado, algo también complicado, aunque existen comparadores de organismos como la CNMC.