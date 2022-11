La delegación aragonesa de la Plataforma en defensa del Transporte secundará el paro desde la medianoche del domingo

Lo que en junio fue un amago de volver a parar el transporte de mercancías en España, que no prosperó por falta de apoyos, se ha convertido cuatro meses después en una amenaza real. La votación durante el fin de semana en las delegaciones provinciales de la Plataforma Nacional en defensa del Transporte, incluida la de Aragón, se ha mostrado a favor de secundar un paro indefinido a partir de la medianoche del domingo para exigir que se cumpla la ley, aprobada el 2 de agosto, que trata de regular que no se trabaje por debajo de coste.

«En la asamblea celebrada en Monzalbarba el domingo, en la que participaron entre 40 y 50 personas, por tres o cuatro votos de diferencia», reconoció Emilio Seco, portavoz de dicha plataforma en Zaragoza, se decidió secundar la huelga. "Nos sentimos engañados por el Gobierno. Les hemos dejado un margen desde el 2 de agosto en que sacaron la ley para cumplirla y no solo no lo han hecho, sino que han anulado la posibilidad de que se vigile su cumplimiento", señaló, en referencia a que la Guardia Civil de Tráfico con la norma en la mano no puede exigir al camionero si lo paran en ruta que lleve el precio al que le pagan el porte. El problema, ahora como entonces, añadió Seco, es que "no llegamos a fin de mes" , que el dinero se lo quedan los intermediarios y que al transportista no le salen las cuentas.

Las asociaciones empresariales representativas del sector en Zaragoza (Fetraz y Tradime) no quisieron hacer ningún comentario ni contribuir a difundir esta convocatoria de paro al entender que la Plataforma en defensa del Transporte no representa al colectivo y no sentirse identificados con lo que puedan votar 40 personas, en su mayoría autónomos, que no están en las mesas de negociación con el Gobierno.

No obstante, en la patronal del transporte subsiste el temor a que se produzca ahora, como en marzo, el "efecto dominó" que paró los principales puertos en aquella huelga (iniciada el 14 de marzo y suspendida el 2 de abril), convocada por esta Plataforma que preside Manuel Hernández y que paralizó durante varias semanas la actividad económica en el resto de los sectores ocasionando graves problemas de suministro en la industria y en la cadena de distribución de alimentos. Ahora como entonces, la patronal del transporte duda del impacto que el paro pueda tener aunque piensen que ‘flaco favor’ en cualquier caso le hará a la economía en general dadas las circunstancias.

Emilio Seco reconoció que parar el camión no es del gusto de nadie, pero que el Gobierno no ha cumplido y que hay tiempo esta semana para que reaccionen, negocien y puedan llegar a un acuerdo con la Plataforma para evitar que se siga contratando a pérdidas. Además, insistió en que no quieren subvenciones sino poder trabajar sin perder dinero y que eso pasa por hacer cumplir la ley.

Desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), interlocutor del sector con el Gobierno, insistieron en que no ha habido ningún cambio en la ley del 2 de agosto sino una aclaración de algunos puntos de la ley sobre el transporte para saber cómo aplicarla de forma que la Guardia Civil de Tráfico sea conocedora de que el camionero no ha de acreditar ante ellos a qué precio realiza el porte sino que son las empresas las que deben entregar esa documentación si se les requiere, algo que desde la Plataforma entienden como anular el control o vigilancia del sector.

Toda la cadena alimentaria exige que se garantice el suministro

Desde la producción hasta la distribución, pasando por las cooperativas, la industria, la hostelería y el comercio, todas las representantes de los distintos eslabones que conforman la cadena de valor alimentaria piden al unísono que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y las garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante los nuevos paros convocados por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías.

Piden que se actúe para que no se repitan «las graves incidencias y episodios violentos» que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria durante la última huelga –26 días en los meses de marzo y abril–, "en la que se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria". Y un nuevo paro, advierten, ocasionaría perjuicios al consumidor y daños a miles de pymes «que ya atraviesan un momento delicadísimo, fruto de la actual coyuntura».