Desconvocada la huelga en el transporte tras pactar una paga lineal de 1.100 euros

Con un acuerdo alcanzado a las 23.20 de ayer, después de todo el día reunidos en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), patronal y sindicatos (UGT, CC. OO. y OSTA) del sector del transporte de mercancías en Zaragoza desconvocaban la huelga prevista para las semanas del 7 al 11 y del 21 al 25 de noviembre en protesta por el bloqueo del convenio. La propuesta lanzada por Fetraz (Federación de empresas de transporte de mercancías en Zaragoza) de abonar 1.100 euros en concepto de atrasos (se haría efectiva una paga lineal no consolidable el 31 de diciembre de este año en proporción a la jornada y tiempo de permanencia durante todo 2022), así como de incrementar un 5% los conceptos de las tablas salariales de convenio con efectos del 1 de enero de 2023 y de incrementar ese año el 3,5% y el 3% para 2024 (medio punto por debajo de lo que pedían las centrales para este último año de convenio) permitió acercar posturas. También ayudó el compromiso de revisar los salarios hasta un 5% de máximo en 2023 y 2024 en caso de que la inflación llegase a dicho porcentaje en esos dos ejercicios.

No obstante, según fuentes sindicales, los puntos de fricción durante la tarde seguían estando en algunos pluses y principalmente en complementar al 100% la IT (Incapacidad Temporal). Finalmente se acordó ese 100% para accidente de trabajo con hospitalización mientras que sin ella, se quedó como en el convenio actual hasta un 90%. También se mantenían las diferencias en el plus de distancia para el que la patronal ofrecía 35 euros y para el que la representación de los trabajadores pedía más, 50 euros, y que se pactó al final en 42 euros. La patronal accedió además a conceder un plus de 13,5 euros por conducir el duomegatrailer (camión articulado) por día. Se acordó también una mejora de la retribución en festivos al 1,75% sobre la jornada ordinaria y la compensación por descanso trabajado de 1,50%-

Asimismo, las partes llegaron a pactar las condiciones del teletrabajo y la excedencia por fallecimiento de familiar de primer grado de hasta un mes. Hubo desacuerdos de última hora en detalles como si el plus de 4 euros por empezar a trabajar antes de las 5 de la mañana se pagaba solo por este concepto, como defendían los sindicatos o únicamente en caso de que el chofer tuviera que salir de la provincia de Zaragoza como defendía la patronal.

Los sindicatos manifestaron no estar del todo satisfechos con algunos aspectos del acuerdo como la falta de adaptación a una nueva revisión y las dudas que genera el futuro de la evolución del IPC. Asimismo, señalaron haber valorado sobre todo una oferta económica que consideraban «urgente» para los trabajadores del sector que «sin ser la ideal, sirve para desacumular la pérdida de poder adquisitivo». Así los 1.100 euros lineales a percibir antes de que acabe el año, entendieron, «es cantidad superior a la actualización del 5% que hubiera supuesto la revisión salarial para el 75% de las categorías en materia retributiva».

Además, destacaron el incremento y la actualización de pluses, que supone una mejora que «si bien no soluciona los problemas del sector, su tasa de envejecimiento y la falta de mano de obra» es una mejora . «También» cuestionaron «grandes carencias en materia de prevención de riesgos laborales» en el nuevo convenio y echaron en falta alguna medida concreta en materia de igualdad para las empresas no obligadas por ley a tener estos planes.