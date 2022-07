¿Cuánto cuesta ahora un kilo de leña? Su precio (también) ha empezado a subir

Los posibles cortes de gas por parte de Rusia y los problemas energéticos que se pueden derivar de ello dibujan un mapa de incertidumbre económica tras el fin del verano. Tal es así que, a pesar de que aún restan unos meses para el invierno, hay quien comienza a hacer acopio de leña, un producto barato con el que asegurar un principio de otoño cálido. De hecho, el incremento de la demanda en pleno mes de julio ya supone una subida de su precio no habitual en el sector.

"Para nosotros son fechas malas en cuanto a la venta. En verano la demanda es mínima, pero sí es cierto que este año hay quien ha adelantado la compra de algunos kilos", asegura Javier Bordás, de Leñas Sabiñánigo, empresa dedicada al corte y distribución del producto. "En mi caso, de momento, solo he subido un céntimo el kilo -ahora está a 0,17 euros-, pero tendré que aumentarlo más. Aún así ya me planteo dejar de venderla. Con lo caro que está el gasoil y la gasolina el reparto es lo más costoso y no me sale a cuenta", asegura Bordás.

Es precisamente la subida del combustible el mayor hándicap para darle una "salida" rentable a la "carrasca y la encina, que son las más demandadas". "En nuestro caso el coste ahora supone un 20% más, aproximadamente, del precio al que la vendíamos en 2021. El kilo este año ronda una horquilla de entre los 19 y los 22 céntimos. A ello hay que añadir otros costes que también suben el precio final, como por ejemplo la gasolina y el aceite que se utiliza para la maquinaria destinada al corte de la madera", explica Alfonso Arias, de Leñas Movera.

"Solo el coste de quienes trabajan en el monte ha aumentado entre 10 y 12 euros el día por persona. Es un suma y sigue que, como es lógico, afecta al precio final del producto", añade Arias, quien también confirma que la demanda del producto ha aumentado "en torno a un 20%". "Los más previsores han empezado a hacer acopio. Todo apunta a que después de verano, el precio irá en aumento", afirman desde Leñas Movera.

Incertidumbre por los costes y por falta de materia prima

Otra de las cuestiones a las que aluden desde el sector para explicar las razones del aumento de la demanda de leña "en estas fechas inusuales", "es que el invierno pasado hubo escasez de carrasca, sobre todo, lo que ha supuesto que quienes pedían 1.000 kilos a principios de septiembre ahora doblen la cantidad para asegurarse que podrán hacer uso durante todo el año del material que están habituados a utilizar", afirma Miguel González, de Leñas Artal.

Algo que no solo están haciendo los grandes consumidores. También quienes cuentan con estufas de leña o chimeneas en sus viviendas, para uso particular. "Estos clientes no suelen tener espacios para guardar cantidades abundantes, pero en la medida en la que pueden, también han comenzado a llenar sus trasteros", apunta Alfonso Arias.

Es el caso del zaragozano Armando Martín que, ante "la incertidumbre y la esperada subida de precios en las próximas semanas" ha decidido comprar leña en julio para su segunda residencia en el Pirineo. "Nunca la compro antes de que llegue el frío, pero me comentaron que ya estaba subiendo de precio y prefiero no pagarla más cara dentro de una semanas", comenta Martín. "El kilo me ha costado, aproximadamente, tres céntimos más caro que el año pasado, a 20 céntimos. No es mucho, pero si sigue así... A saber a cuánto está cuando me toque volver a comprar", asume el zaragozano.

Quien también espera un mayor ascenso es Antonio Aurensanz, dueño del restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salz (Zaragoza). Un establecimiento especializado en carnes a la brasa que utiliza una media de 30.000 kilos de leña al año.

"Todavía tenemos producto almacenado, pero la empresa con la que trabajamos ya nos advirtió cuando nos trajo el último camión que la situación se estaba complicando y que en el siguiente pedido el coste subiría", cuenta Aurensanz. "Es lógico si se tiene en cuenta la subida generalizada de todo, en mayor medida, de la gasolina y de gasoil. Pero es lo que nos toca", dice el dueño de Casa Antonio. "Solo queda esperar que la subida no sea muy elevada", concluye el hostelero.