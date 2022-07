Santiago Niño-Becerra: "Sería más lógico subir impuestos como el IVA si se pretende que el consumo baje"

Santiago Niño-Becerra (Barcelona, 1951) se convirtió en gurú económico en la pasada crisis con su ensayo 'El crash del 2010' en el que aseguraba que la crisis inmobiliaria y financiera de 2007 se veía venir hace tiempo. Es doctor en Economía y catedrático de Estructura Económica de la IQS School of Management de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Desde entonces colabora en varios programas y medios de comunicación como experto y divulgador, con su visión a veces considerada catastrofista de la economía. Le puso fecha de agotamiento al actual modelo capitalista en 'Capitalismo (1679-2065)' y este año ha publicado 'Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia', editado por Ariel.

Nos ha asustado antes del inicio de vacaciones advirtiendo que este será el "último verano".

Mi intención, evidentemente, no es asustar a nadie. Hay una cosa que es un hecho, las ansias que tiene la ciudadanía, no solo la española, de salir, viajar, moverse, alternar, consumir en ocio, que son inmensas porque llevamos dos años con una serie de restricciones. Además, los gobiernos esto lo fomentan, sobre todo, los receptores de turismo. Pienso en España, sobre todo, por que no olvidemos que ocio, más transporte, más hostelería, restauración, en general, es el 25% del PIB. Eso está muy bien, lo único que digo es que todas las tendencias de precios de materias primas, combustibles, energía, apuntan a que el otoño y el invierno van a ser muy complicados y no se corresponde con la actitud de las personas. Hamburgo ya ha planteando restringir las temperaturas de las calefacciones en invierno.

¿Estamos cerrando los ojos para no renunciar a las vacaciones?

Creo que más que cerrar los ojos es ni siquiera querer oír estas informaciones. Se ignoran. Por eso digo que la mayoría de las personas están viviendo en una situación de carpe diem, de vivamos el momento, como si este fuera el último verano.

Si me permite la pregunta personal, ¿usted se va de vacaciones?

Sí. Me voy al Norte, a un sitio fresco unos días. A un sitio donde no haga calor.

¿Qué consejos da a quienes salgan este verano?

Sobre todo, un consejo, que si una persona pensaba gastarse 100, que se gaste solo 70 y guarde 30. A un restaurante o a un hotel esto le parecerá una burrada, pero yo hablo de una familia o una persona. Y tratar de reducir deudas. Si los tipos de interés aumentan o van aumentando, cuanto menos deban, mejor.

¿Qué indicador es el que más le preocupa? ¿La inflación?

Es una concatenación. La energía va a seguir aumentando, con posibles restricciones de gas, un posible racionamiento de gasoil, el virus del coronavirus no está totalmente erradicado, hay bastantes fábricas en el este y sudeste de Asia que están yendo a un ritmo reducido y hay problemas en el suministro de trigo y maíz por la problemática de Rusia y Ucrania. La tendencia está muy clara, la inflación va a seguir aumentando, va a impactar en el crecimiento y va a ser muy bajo y de ahí la famosa estanflación de la que dejó de hablarse porque es un palabra muy fea y asusta.

Debido a los elevados precios el consumo va a ir disminuyendo y va a hacer que las fábricas vayan a menor velocidad, que se vaya a una situación de desempleo o subempleo y el crecimiento va a ser muy bajo o nulo debido a este impacto.

Pero el paro baja, según las cifras del mes de junio, ¿no es para animarse?

Esa información es incompleta. Es verdad que el número de personas que trabajan ha aumentado, pero el número de horas efectivamente trabajadas ha bajado. El número de contratos indefinidos a tiempo parcial ha aumentado. Están trabajando más personas, pero menos horas y esto tiene un impacto sobre la productividad. Hay que ver la película completa. Que caiga la competitividad es malo para España.

¿Se podrán subir las pensiones con la inflación, como viene manteniendo el Gobierno?

Este año creo que las pensiones sí que van a subir con arreglo al IPC porque el Gobierno se ha comprometido y ya estamos en julio, y porque el año que viene hay elecciones. El año que viene no lo tengo tan claro porque Europa le dirá que España tiene que estabilizar sus cuentas, tocar una serie de cosas y una será las pensiones. En el famoso papel para acceder a los fondos europeos Next Generation una de las cosas a estudiar eran las pensiones.

¿Y los salarios? ¿Podrán subir también para no perder poder adquisitivo como han empezado a pedir con protestas los sindicatos?

Los salarios no pueden aumentar el 10% de media. No digo que alguno no lo haga, pero si la productividad está disminuyendo, cómo van a aumentar. El aumento de salarios tendría que contemplarse desde una perspectiva parcial. Cuando se habla de aumento salarial se habla de café para todos y tendrían que verse sectores y empresas. Si me pregunta si hay empresas que podrían aumentar salarios un 10%, y tanto que sí, pero otras, no. Lo que puede esperarse es una pérdida de poder adquisitivo.

¿Vamos a acabar el año siendo más pobres?

Ya somos más pobres. Con el aumento de la inflación, si voy con 100 euros a un supermercado puedo comprar menos cosas o pagar más y si en vez de gastar eso gasto 110 euros para comprar lo mismo, voy a tener 10 euros menos para comprar otras cosas.

¿Con la subida de los tipos de interés y el euríbor se puede producir una situación de impagos de hipotecas como en la crisis inmobiliaria de 2007?

No, porque el nivel de deuda privada, tanto de empresas como de familias era absolutamente monstruoso en 2007. Ahora las empresas, sobre todo las grandes han reducido su deuda, las pequeñas, no. Lo que se ha disparado es la deuda pública. Que los tipos de interés reales sean negativos es absurdo, no tiene lógica porque significa que le tienen que dar dinero a uno por pedir un préstamo, pero con este tipo de inflación que tenemos, que es de oferta que no llega a cubrir la demanda, es inútil subir los tipos. No sirve para nada y va a tener un impacto negativo en la financiación de las empresas, en deudas ya contraídas o nuevas. El efecto sobre la inflación va a ser muy limitado. Sería más lógico subir impuestos como el IVA si lo que se pretende es que el consumo baje. Subir el IVA tendría un mayor efecto sobre el consumo que subir los tipos. Creo que esto va a pasar en otoño, que va a subir el IVA.

Hay quien defiende bajar los impuestos porque el Estado lleva meses recaudando más por la subida de la inflación. ¿No ve posible esta vía?

Eso es una trampa. Es verdad que está recaudando más, que en gran medida es por la inflación, pero también es verdad que el gasto del Gobierno por la vía de subvenciones, ayudas, el cheque de los 200 euros, los 20 céntimos para el carburantes, aumentan los gastos. Evidentemente, la reducción de impuestos no se quiere ni pensar.

El descuento de los 20 céntimos por litro de gasolina ya lo ha absorbido el alza del carburante. ¿Qué le parece esta medida?

Aparte de que al final se ha demostrado que no funciona, es ilógica porque está incentivando el consumo cuando al final lo que hay que hacer es ahorrar combustible, pero también se usa para ocio, para ir a la playa. Volvemos al último verano. Y es absurda porque igual se beneficia a la persona que se pasea con un Ferrari que a la que utiliza esa gasolina para ir a trabajar. Si se quería dar ayudas para compensar el precio del combustible tenían que haber sido ayudas personalizadas, a colectivos en concreto, no un café para todos. Solo tiene un efecto de contentar a la población, un efecto placebo.

¿Qué efecto puede tener el cheque de 200 euros para personas más vulnerables por la subida de los precios?

De entrada, divida y verá lo que le sale. Y los requerimientos burocráticos son brutales. Además, la cantidad de fondos que el Estado ha reservado es muy baja. Yo creo que este tipo de cosas tiene un impacto de cara a la galería. Si se quisiera de verdad reducir el recibo de la luz lo que habría que hacer es cambiar el sistema de cálculo del precio. Es absurdo que la última energía que entra, que es la más cara, determine el precio de las demás. Cada energía debería determinar con su precio.

¿Qué medidas pueden ayudar más a controlar los precios de la energía, si se puede, porque se ha llegado a plantear hasta considerar la nuclear como energía verde?

Con la energía ocurre como cuando ahora decimos 'qué error' fue llevar toda la producción a China. Yo recuerdo que en los ochenta y noventa el que no llevaba la producción a China era tonto. Durante años hemos estado trayendo gas y petróleo de Rusia y a todo el mundo le parecía maravilloso y ahora se está diciendo 'qué error'. Esta dependencia de Rusia no es de hace un año. Ese es el problema que tienen las dependencias. Cuando estalló la pandemia se dijo que esto iba a ir muy bien para España porque le iba a obligar a repensar su modelo económico porque depender tanto del turismo no es bueno. El virus va mejor, pero ahora otra vez estamos pensando en el turismo. Esto indica que siempre pensamos en lo fácil, como decirle a Rusia que trajera gas. Y era lo barato. Ahora España va a traer gas de los Estados Unidos a un precio muchísimo más alto y por un sistema que no se puede usar en España, que es el 'fracking'. El gas que viene en barcos es bastante más caro que el que venía de Rusia por tubos.

¿Qué España ve en otoño?

Cuando volvamos de las vacaciones, una de las primeras cosas que se va a poner sobre la mesa es que un montón de empresas que pidieron créditos ICO no podrán pagarlos. Por otra parte, en la vuelta al cole se va a poner aún más de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo teniendo en cuenta que las familias se habrán gastado gran parte de los ahorros en este verano de carpe diem. Esa falta de ingresos se va a notar mucho y la factura de la luz no va a bajar, tampoco la de los combustibles, va a haber empresas con problemas, va a aumentar el número de trabajadores a tiempo parcial, que implica una caída de los ingresos. Será una situación muy complicada.

En su nuevo libro habla del futuro. ¿Qué futuro nos espera?

De lo que hablo es de que la tecnología en este nuevo modelo va a ser la clara protagonista. El cambio tecnológico va a ser brutal. Por ejemplo, la decisión de la Unión Europea (UE) de que a partir de 2035 no se va a poder vender ningún coche que funcione con combustible esto va a tener un impacto brutal. Esto implicará un rediseño total de la tecnología. En segundo lugar, del cambio de orden internacional que ya empezó en 2001 con la eclosión de China, que va a ser la ganadora de este cambio, independientemente de que ahora esté teniendo un problema con el virus.

¿Cómo ve Aragón dentro de este escenario de cambio de tecnología al ser una comunidad con un fuerte peso del motor? ¿Cómo impactará el paso al coche eléctrico?

Se supone que harán falta menos trabajadores. Un automóvil eléctrico de media tiene un 35% menos de piezas y se necesita un 30% menos de horas de trabajo para montarlo, por lo que van a sobrar horas de trabajo y de los fabricantes que fabrican componentes. Va a incrementar la robotización. Aquí tenemos un problema. Además, se está suponiendo que el mundo de la movilidad eléctrica va a seguir siendo igual que el mundo de la de combustión, 'una persona, un coche' y yo creo que no va a ser así. Una de las variables que se está manejando para reducir el combustible es el trabajo online y eso significa menos movilidad. Los jóvenes no van a poder tener un automóvil en propiedad, con la tendencia a alquilar por uso, y el virus no se acaba. Se irá hacia una situación con menos movilidad y más trabajo 'online'. La dependencia de un sector es siempre mala.